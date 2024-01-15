«Пограничным конфликтом дело не закончится». Возможна ли война между НАТО и Россией? Полковник Ходаренок: многие страны НАТО не готовы к войне с Россией

В НАТО готовятся к широкомасштабной наступательной операции ВС России на восточном фланге альянса, утверждает немецкая газета Bild. При этом издание опирается на секретный документ бундесвера. Возможна ли война между РФ и странами альянса, как она будет развиваться и насколько правдивы прогнозы таблоида, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По данным немецкой газеты, в секретном документе Минобороны Германии подробно излагает возможный «путь к конфликту» между Россией и НАТО. Действия РФ и Запада описываются месяц за месяцем, кульминацией будет размещение сотен тысяч солдат альянса на восточном фланге и неминуемое начало войны летом 2025 года.

Bild описала сценарий из документа, но по соображениям безопасности не отразила всю информацию о численности и передвижениях войск НАТО.

Этапы конфликта

Сценарий бундесвера (ВС ФРГ) «Оборона Альянса 2025» стартует в феврале 2024 года.

Россия, согласно публикации, запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тыс. человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление на Украине, которое к июню отбрасывает ВСУ назад.

Первоначально скрытая, а затем все более явная агрессия РФ против Запада начинается в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Происходят столкновения, которые Россия использует как предлог для начала масштабных учений на своей территории и в Белоруссии.

Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может последовать в октябре в случае переброски РФ войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе Сувалкского коридора (перешеек между Белоруссией и Калининградской областью , который проходит по границе Польши Литвы и отделяет их от остальных членов НАТО)

В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Москва при поддержке Минска повторяет на территории НАТО «вторжение» 2014 года на Украину. В мае 2025 года альянс принимает решение о мерах сдерживания, в «день Х» перебрасывает на восточный фланг 300 тыс. военных, в том числе 30 тыс. солдат бундесвера.

Сценарий развития событий заканчивается через 30 дней после «дня Х». Вопрос, будет ли Россия сдержана НАТО, остается открытым.

В Минобороны ФРГ прокомментировали публикацию статьи так: «Рассмотрение различных сценариев, даже если они крайне маловероятны, является частью повседневного военного дела, особенно в ходе тренировок армии».

Сбываются ли прогнозы Bild?

19 декабря 2023 года в этом же издании был изложен еще один сценарий изменения обстановки в зоне специальной военной операции. Тогда в Bild предполагали, что Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр.

Журналисты газеты полагали, что в 2024 году ВС РФ полностью возьмут под контроль территории ЛНР и ДНР и дойдут до реки Оскол в Харьковской области, затем возьмут под контроль Харьков и Днепр. Далее до конца 2026 года Владимир Путин, по версии Bild, намеревается полностью овладеть территориями Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей. Кроме того, в газете считали, что ВС РФ будут продолжать боевые действия на Херсонском направлении, где российские части и соединения будут удерживать позиции по реке Днепр, не занимая сам город.

Менее чем через месяц Bild публикует новый сценарий военных действий, в общем-то радикально расходящийся с предыдущим. Возникает вопрос — чему верить и насколько оценки немецкой газеты на этот раз соотносятся с реальностью?

Также крайне сомнительно, чтобы в распоряжении издания оказались подлинные документы стратегического планирования из штаба Верховного главнокомандования Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, который дислоцируется в Монсе (Бельгия). Меры секретности, принятые при разработке и хранении подобных планов, полностью исключают любые утечки информации.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на брифинге на вопрос о публикации таблоида, тоже обратил внимание на то, что газета «не гнушается публикации различных «уток».

Откуда у Bild информация

На чем же базируется материал Bild, и что находится в основе этой материала?

Вполне возможно (и этого нельзя исключать), что в распоряжении издания оказалась разработка одного из независимых аналитических центров, выполняющих работу по поручению Минобороны Германии и представившего в военное ведомство ФРГ свои соображения. В подобных докладах допускаются самые различные варианты развития военно-политической обстановки, порой даже весьма фантастические.

Возможен и другой вариант — в распоряжении газеты оказались разработки по какому-либо предстоящему учению бундесвера (например, стратегической командно-штабной тренировки). На подобных мероприятиях тоже отрабатываются разнообразные сценарии.

По завершению подобных учений и тренировок производится детальный разбор и делаются выводы — насколько боевой и численный состав вооруженных сил отвечает предъявляемым к ним требованиям, соответствуют ли имеющиеся запасы материальных средств длительному ведению вооруженного конфликта высокой напряженности, что надо сделать в сфере военно-промышленного комплекса, чтобы поставки вооружения и военной техники превышали возможные потери в ходе боевых действий.

Так что вполне возможно, что подобные наработки в бундесвере велись и часть из них стала известна журналистам Bild (все-таки сомнительно, чтобы подобные публикации издания были сугубо фантазиями редакционного коллектива).

Цель этих утечек — нагнать страху на общественность и принять кардинальные меры по улучшению ВС Германии и функционированию национального ВПК . Однако вряд ли все это имеет отношение к подлинным документам стратегического планирования, которые хранятся в сейфах за семью печатями и несколькими шифрзамками в Монсе.

Готово ли НАТО к войне с РФ?

Вооруженный конфликт на Украине показал, что многие страны НАТО (и Германия в том числе) не готовы к ведению конфликта высокой напряженности с применением только конвенциональных средств поражения (ни по боевому, ни по численному составу, ни по запасам вооружения и военной техники, ни по состоянию ВПК). Так что нельзя исключать, что одна из целей публикаций — сориентировать немецкое общественное мнение в нужном направлении и еще раз обратить внимание на состояние армии и флота.

Что касается гипотетического конфликта между Россией и НАТО, то он непременно выльется в третью мировую войну (в чем в настоящее время не заинтересована ни одна из сторон).

Он может быть по форме только одним — ракетно-ядерным. Тут дело искусственно вызванным «пограничным конфликтом» и «беспорядками с многочисленными жертвами» не закончится.

30 тыс. солдат бундесвера, которые планируется в ходе подобного вооруженного противоборства (согласно версии Bild), перебросить на восточный фланг Североатлантического альянса, выглядят на фоне обмена ракетно-ядерными ударами разве что комариным укусом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).