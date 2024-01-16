Жилой дом в Воронеже, пострадавший в результате ночной атаки дронов со стороны ВСУ, 16 января 2023 года

«Удары будут только нарастать». Почему Украина все чаще атакует российские города? Полковник Ходаренок: ВСУ увеличат интенсивность ударов по объектам в РФ

Около 2:20 16 января в нескольких микрорайонах Воронежа были слышны взрывы. Дроны ВСУ атаковали областной центр России. Почему украинские налеты на российские города участились, продолжатся ли такие удары и как ответит РФ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

По свидетельствам местных жителей, в городе прозвучало не менее 15 взрывов. В нескольких домах были выбиты стекла (пострадали окна в четырех жилых зданиях по улице Острогожской — 67, 67а, 67б, 67в). В одном из домов загорелся балкон. По предварительным данным, повреждены восемь многоэтажек и как минимум 35 квартир. Часть беспилотных летательных аппаратов ВСУ была сбита средствами противовоздушной обороны. В Воронеже введен режим ЧС городского уровня.

Согласно заявлениям украинского военно-политического руководства, подобные действия ВСУ представляют собой своеобразный ответ на ракетно-авиационные удары Воздушно-космических сил ВС РФ по объектам на территории Украины.

Как будет развиваться ситуация?

Скорее всего, ракетные удары и атаки беспилотных летательных аппаратов по областным центрам России в приграничной полосе продолжатся. Вполне возможно, что они приобретут массированный характер. В этом вопросе есть и немаловажный политический подтекст — удары по городам РФ в период предвыборной кампании Владимира Путина могут вызвать нежелательные для руководства страны последствия.

Усилению атак на объекты на территории России будет способствовать и намерение Соединенного Королевства передать Украине дальнобойные ракеты. На этом особо акцентируют внимание в Киеве.

Причем украинская сторона заинтересована как в существенном увеличении дальности получаемых средств поражения, так и в их количестве. По мнению украинских экспертов, получение дальнобойных ракет резко сократит маневренные возможности российской группировки и позволит ВСУ поражать объекты ВС РФ в глубоком тылу.

Как сообщалось ранее, новый пакет британской военной помощи Украине станет самым крупным с начала специальной операции. Его стоимость составит $3,19 млрд. Отдельно подчеркивается, что $255 млн пойдет на закупку и производство беспилотных летательных аппаратов, в том числе разведывательных, ударных и морских. В этом плане следует напомнить, что Лондон счел нанесение ударов по российским объектам законным правом Киева.

Откуда у Киева средства?

Украина и Соединенное Королевство несколько дней назад подписали «Договор о сотрудничестве в сфере безопасности». В Киеве также сообщили о подготовке к подписанию аналогичных документов с Соединенными Штатами, Германией, Францией и другими странами в ближайшее время .

Есть все основания полагать, что после 19 января и США окончательно определятся с финансированием и вопросами оказания военной помощи Украине. Скорее всего, необходимые средства Вашингтоном для Киева будут изысканы.

Все это говорит о том, что интенсивность ударов по различным объектам на территории РФ будет только нарастать. Тем более, можно не сомневаться, что военно-политическое руководство Украины сделает все возможное, чтобы омрачить предвыборную кампанию Владимира Путина.

Вполне возможно, что ВСУ будут наносить удары крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами по целям, находящимся далеко за пределами приграничной полосы. Ранее в Киеве неоднократно подчеркивали, что армия атакует только военные объекты на территории Российской Федерации. Это мнение украинская сторона за последнее время существенно подкорректировала. Теперь атакам со стороны ВСУ подвергаются сугубо гражданские объекты, и удары по Белгороду и Воронежу лишний раз это подтверждают.

Что касается действий Российской Федерации, то Москве необходимо существенно увеличить боевой и численный состав сил и средств противовоздушной обороны и в разы усилить зенитное ракетное и истребительное авиационное прикрытие важнейших объектов в европейской части страны . Такие решения, насколько известно, уже приняты, и речь идет о формировании десятков новых частей и соединений. Кроме того, есть все основания полагать, что ракетно-авиационные удары высокоточным дальнобойным оружием по предприятиям украинского ВПК со стороны ВКС и ВМФ ВС РФ будут только наращиваться.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).