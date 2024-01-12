США и Великобритания ударили по Йемену. Хуситы грозят расплатой США и союзники ударили по более чем 60 целям на 16 объектах хуситов Йемена

США и Великобритания атаковали более чем 60 целей на 16 объектах хуситского движения «Ансар Аллах» в Йемене. Взрывы произошли в нескольких крупных городах, массированной бомбардировке подвергся аэропорт Саны. Американские военные сообщили об ударах крылатыми ракетами «Томагавк», британские – управляемыми бомбами Paveway IV. Президент США Байден и премьер-министр Британии Сунак назвали операцию ответом на атаки хуситов на суда в Красном море. Хуситы пообещали «без колебаний» ответить.

Вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары по позициям йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом сообщили ближневосточные СМИ, информацию подтвердили в администрации президента Джо Байдена, а также в Минобороны США и Великобритании.

По данным Al Hadath, взрывы произошли в городах Сана, Саада, Ходейда, Таиз и Дхамар. Телеканал сообщил, что активно обстреливаются окрестности портового города Ходейда, где расположены важные объекты хуситов. По данным Al Mayadeen, там прозвучало не менее десяти взрывов. Sky News Arabia передает, что массированной бомбардировке подвергся международный аэропорт Саны, столицы Йемена.

В своем сообщении Минобороны Великобритании раскрыло информацию об объектах, по которым наносились удары.

«Одним из них был объект в Бани на северо-западе Йемена, который использовался для запуска разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов. Ряд зданий, использовавшихся для управления БПЛА стал целями наших самолетов. Другим объектом, по которому наши самолеты нанесли удар, стал аэродром в Аббсе. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и БПЛА над Красным морем», — говорится в оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Пресс-служба Военно-воздушных сил США сообщила, что удары велись по более чем 60 целям на 16 объектах: складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным объектам и радиолокаторам систем ПВО.

Из заявления ВВС следует, что использовалось более ста высокоточных боеприпасов различных типов. Были задействованы самолеты Центрального командования ВМС США и применялись крылатые ракеты «Томагавк», запущенные с надводных и подводных платформ.

Минобороны Великобритании сообщает, четыре истребителя RAF Typhoon FGR4 вели огонь управляемыми бомбы с лазерным наведением Paveway IV. В воздухе их сопровождал самолет-заправщик Voyager. В операции также задействован эсминец Королевского военно-морского флота HMS Diamond.

В Пентагоне проинформировали, что вооруженные силы США и Великобритании действуют при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

«Американо-британские удары по позициям хуситов в Йемене достигли своих целей», — сообщил американский чиновник телеканалу Al Jazeera.

Данных о пострадавших при ударах пока нет.

«Четкий сигнал» Байдена, «соразмерные действия» Сунака

Президент США Джо Байден назвал удары по Йемену «прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море», в ходе которых, по его словам, впервые применялись противокорабельные баллистические ракеты.

«Эти целенаправленные удары являются четким сигналом о том, что США и наши партнеры не потерпят нападений на наш персонал и не позволят враждебным субъектам ставить под угрозу свободу судоходства на одном из наиболее важных коммерческих маршрутов в мире. Я без колебаний при необходимости приму дальнейшие меры по защите наших людей и свободного потока международной торговли, — заявил американский лидер.»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал удары «ограниченными, необходимыми и соразмерными действиями в целях самообороны».

«За последние месяцы ополченцы-хуситы провели серию опасных и дестабилизирующих атак против коммерческих судов в Красном море, угрожая британским и другим международным морским перевозчикам, серьезно нарушая работу жизненно важного торгового маршрута и провоцируя рост цен на сырьевые товары. Их безрассудные действия подвергают опасности жизни на море и усугубляют гуманитарный кризис в Йемене. Так не может продолжаться», — заявил Сунак.

Политик пообещал, что корабли британских ВВС продолжают патрулировать Красное море «для сдерживания дальнейшей агрессии хуситов».

«Мы призываем их прекратить атаки и принять шаги для снижения напряженности», — заявил Сунак.

После сообщений об атаке десятки активистов собрались на протестную акцию у Белого дома в США, сообщило агентство РИА Новости. Митингующие принесли флаги Палестины и плакаты, они скандировали лозунги, требуя прекращения боевых действий в секторе Газа и ударов по Йемену.

Хуситы готовы к ответу

В «Ансар Аллах» пригрозили ответными ударами по базам США и Великобритании в регионе, если они расширят масштаб боевых действий.

«Наши объекты подверглись молниеносным атакам, и мы без колебаний ответим. У нас есть возможности, которые позволяют нам вести законную самооборону», — заявил Al Jazeera представитель руководства хуситов Абдулла бен Амер.

Министерство иностранных дел Йемена, контролируемое движением «Ансар Аллах», пригрозило Соединенным Штатам и Великобритании расплатой за ракетное нападение.

«Наша страна подверглась массированной агрессивной атаке, осуществленной с американских и британских кораблей, подводных лодок и военных самолетов. Несомненно, Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии», — заявил замминистра иностранных дел Хусейн аль-Эззи.

С осени йеменские хуситы атакуют морские суда в Красном море. 14 ноября они заявили, что будет атаковать все суда, связанные с Израилем, назвав свои действия ответом на «американо-израильскую агрессию в секторе Газа». Нападениям подверглись не только военные корабли, но и множество торговых судов из разных стран.

18 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале международной операции «Страж процветания», целью которой станет обеспечение безопасности судоходства в Красном море после «безрассудных нападений йеменских хуситов».

10 января Совет Безопасности ООН принял предложенную США и Японией резолюцию по нападениям хуситов в Красном море, она, в частности, включает в себя пункт о «праве государств-членов в соответствии с международным правом защищать свои суда от нападений».

Постпред РФ о ООН Василий Небензя раскритиковал документ, выразив мнение, что его авторы пытаются задним числом легитимизировать действия коалиции США и добиться «бессрочного благословения Совета Безопасности». Он выразил опасения, что принятие резолюции может «открыть дверь для военных действий» в регионе.