«Откроет дверь для военных действий»: Россия и США поспорили из-за резолюции о хуситах Совбез ООН принял резолюцию США и осудил атаки хуситов в Красном море

Совбез ООН принял резолюцию США и Японии, которая требует от хуситов немедленно прекратить атаки в Красном море. Документ признает право стран на защиту своих судов от нападений – Москва считает, что такой формулировкой Вашингтон хочет легитимизировать действия своей коалиции и «открыть дверь для военных действий» в регионе. США в свою очередь обвиняют РФ в «игре в политику» и стремлении узаконить нарушения хуситов, связав нападения с конфликтом в Газе.

Совет Безопасности ООН принял японско-американскую резолюцию по нападениям хуситов в Красном море и отклонил три поправки документа, которые предлагала Россия, говорится на сайте совета.

«Совет Безопасности принял сегодня резолюцию, требующую, чтобы хуситы немедленно прекратили все нападения на торговые и коммерческие суда. <...> Совет потребовал от хуситов немедленно освободить Galaxy Leader и его команду (грузовое судно израильского бизнесмена с японской командой, захваченное в ноябре 2023 года) и принял к сведению право государств-членов в соответствии с международным правом защищать свои суда от нападений, в том числе тех, которые подрывают навигационные права и свободы», — указано на сайте ООН.

Кроме того, резолюция осуждает поставки военной техники хуситам в нарушение резолюции ООН от 2015 года, которая запретила снабжать движение оружием. Документ также призывает активизировать дипломатические усилия всех сторон для разрешения ситуации в Красном море, включая дальнейшую поддержку диалога и мирного процесса в Йемене.

Среди прочего, резолюция требует, чтобы генсек ООН каждый месяц до 1 июля посылал Совету Безопасности письменные отчеты о любых дальнейших нападениях хуситов на торговые и коммерческие суда в Красном море. «Очевидная цель» таких докладов — отделить обсуждения в совете нападений хуситов в Красном море от политических событий в Йемене, которые тоже беспокоят ООН, говорится в соответствующем докладе Совбеза.

Российские поправки отклонены

Россия предлагала три поправки к тексту резолюции, сообщило РИА Новости.

В частности, Москва призывала указать в документе, что ни одно из положений резолюции не должно становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права. Также РФ предлагала заменить формулировку «международные права членов Совбеза защищать свои суда от нападений» на слова «применимые права государств-членов в соответствии с международный законодательством». Третья поправка добавляла в резолюцию упоминание конфликта в секторе Газа как одной из коренных причин региональной напряженности.

США и Великобритания отклонили предложения РФ, поправки не включили в итоговый текст документа.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала «ложным» посыл России о связи нападений хуситов с конфликтом в Газе. По ее словам, такая формулировка «придала бы хуситам смелости и узаконила их нарушения». Она также подчеркнула, что право государств защищать своих торговцев и суда «давно установлено», а принцип соблюдения свободы судоходства на водных путях «жизненно важнен» для глобальной торговли. По ее мнению, Россия, предлагая поправки в последний момент, «играет в политику», а резолюция отражает идеи, «выдвинутые многочисленными членами совета».

Томас-Гринфилд упомянула, что хуситов снабжает современным оружием Иран, и призвала ООН не забывать о поддержке движения со стороны Тегерана.

В докладе Совбеза указано , что США хотели прописать в резолюции ответственность Ирана за поставки оружия хуситам, однако обвинения в адрес Тегерана стали бы «красной линией» для России. В результате в итоговый текст резолюции включили лишь косвенное упоминание о крупномасштабных нарушениях эмбарго на поставки оружия хуситам.

Россия опасается войны

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил , что авторы резолюции пытаются не обеспечить безопасность в Красном море, а задним числом легитимизируют действия коалиции США и добиваются «бессрочного благословения Совета Безопасности».

«Данная резолюция не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой коалиции, состоящей из США и их сателлитов. Отмечаем, что третий оперативный параграф не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак», — прокомментировал он принятие резолюции.

По словам Небензи, Россия обеспокоена тем, что резолюция «откроет дверь для военных действий» в регионе.

Положение о праве стран на защиту кораблей также вызвало недовольство Китая, говорится в докладе Совбеза. Предположительно, позиция Пекина связана с его претензиями в Южно-Китайском море.

Хуситы обвинили США в нарушении международного права

Глава высшего революционного комитета хуситов в Йемене Мохаммед Али аль-Хуси назвал резолюцию ООН «политической игрой». Он заявил, что хуситы действуют в рамках «законного права на оборону», в соответствии со своими «религией и ценностями» борясь против несправедливости.

«Мы призываем Совет Безопасности немедленно освободить два миллиона триста человек из-под израильско-американской осады, <...> из-за которой Газа стала крупнейшей тюрьмой, где практикуется коллективное уголовное наказание. То, что делают йеменские вооруженные силы, находится в рамках законной обороны, и любое противодействие, с которым они сталкиваются, будет иметь последствия. И любая страна несет ответственность за ... защиту узурпатора (то есть, Израиля), который совершает резню [в Газе] под защитой США и Великобритании», — написал Али аль-Хуси в X.

Он подчеркнул, что это США, Великобритания и Израиль нарушают международное право, а не хуситы.

Атаки хуситов в Красном море

Вечером 9 января хуситы провели крупнейшую атаку, сообщило минобороны Великобритании. Они запустили по американским и британским кораблям 18 дронов-камикадзе и три ракеты.

По заявлениям военных США и Великобритании, со стороны западных союзников никто не пострадал, их техника также не получила никаких повреждений.

Сами хуситы пояснили, что целились по американскому кораблю, чтобы отомстить США за гибель своих товарищей при предыдущем нападении.

Это уже 26-е нападение хуситов в Красном море с 19 ноября, США и Великобритания пообещали серьезную реакцию.

«Это не может дальше продолжаться», — заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс, отметив, что последняя атака «меняет ситуацию». Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал «последствия» за такие атаки.

«Мы также неоднократно пытались дать понять Ирану, как и другим странам, что помощь, которую они оказывают хуситам, в том числе для таких действий [нападений в Красном море], должна быть прекращена. ... И мы не единственные, кто подал этот сигнал Ирану», — ответил Блинкен на уточнение, ожидают ли последствия Иран за помощь Йемену.