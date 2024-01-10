Новые российские беспилотники «Куб» назвали кошмаром для ВСУ. Что это за дроны? Эксперт по беспилотникам Федутинов: БЛА «Куб» сложно обнаружить и сбить

Российские беспилотные летательные аппараты типа «Куб» могут стать настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил портал Newsweek. Что это за беспилотник, о его преимуществах и недостатках — в материале «Газеты.Ru».

По мнению Newsweek, усовершенствованная боевая часть БЛА «Куб» трансформирует этот аппарат в «более грозный кошмар для противника». По данным издания, боеприпас изготовлен из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее традиционной в этом случае смеси тротила с гексогеном.

Как рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов, БЛА «Куб» — первое изделие, созданное в сегменте «беспилотников-камикадзе» разработчиками ижевской компании ZALA Aero, которая в дальнейшем стала известна благодаря удачной разработке барражирующего боеприпаса «Ланцет» (ZALA Lancet, изделие 51/52).

close 100% Алексей Паньшин/РИА «Новости»

Барражирующие боеприпасы представляют собой аппараты с боевыми частями различных типов, способные осуществлять продолжительный полет над заданной местностью или в определенную точку, занимаясь поиском и последующим поражением обнаруженных наземных целей.

БЛА «Куб» выполнен по схеме «бесхвостка». На аппарате использовано треугольное крыло с переменной стреловидностью по передней кромке, снабженное законцовками.

Разработчикам удалось сделать относительно недорогое по себестоимости изделие, способное наносить точечные удары по объектам противника.

В качестве силовой установки применен электромотор, вращающий толкающий винт. В какой-то степени силуэт беспилотника напоминает небезызвестную «Герань», только в уменьшенном масштабе — масса «Куба» составляет около 15 кг, а размах крыла — порядка 120 см.

Преимущества и недостатки

Как подчеркнул Денис Федутинов, БЛА «Куб» в силу малых массогабаритных размеров, использованию композитных материалов и электрическому двигателю, обусловливающему низкую акустическую и тепловую заметность, сложно обнаружить и сбить традиционными зенитными ракетными средствами. Эти обстоятельства наряду со скрытостью запуска, обеспечиваемого применением портативной катапульты, делают его довольно удачным решением в своем сегменте.

В то же время, как часто бывает с первыми разработками, у БЛА «Куб» есть недостатки:

*1. Во-первых, это довольно малая продолжительность полета — около 30 минут, и, как следствие, малый радиус действия БЛА. Увеличение этого параметра позволило бы отодвинуть место старта вглубь контролируемой российскими войсками территории, что снизило бы риски для операторов. А в случае запуска вблизи линии боевого соприкосновения дало бы возможность поражать цели, находящиеся в более глубоком тылу противника.

*2. Во-вторых, это небольшая грузоподъемность — масса бортовой полезной нагрузки составляет порядка 3 кг. Ее повышение привело бы к возможности применения более широкой номенклатуры боевых частей, что повысило бы гибкость применения БЛА «Куб» и расширило диапазон поражаемых целей.

*3. В-третьих, изначально изделие было лишено оптической системы наблюдения и наведения на цель. Фактически его полет проводился по заранее заложенным в систему управления координатам цели, обнаруженной другими средствами разведки.

Как полагает Денис Федутинов, добавление полнофункциональной оптико-электронной системы неизбежно вело бы к существенному удорожанию всего комплекса в целом. Однако здесь возможны компромиссные решения, например, связанные с применением относительно недорогой оптики с последующей бортовой интеллектуальной обработкой видео для корректировки маршрута и наведения в автоматическом режиме на финальном участке полета.

Работа по проекту продолжается в концерне «Калашников». Учитывая накопленный с момента первой публичной демонстрации комплекса на оборонной выставке IDEX 2019 в Абу-Даби опыт боевого применения, в том числе и в рамках СВО, специалисты могли доработать упомянутые выше моменты.

Кроме того, с учетом перспективности группового применения БЛА в составе смешанных групп с разведчиками и беспилотниками-камикадзе, а также групп, включающих несколько барражирующих боеприпасов для повышения результативности поражения целей, не исключено, что подобные решения могли быть применены и в случае с «Кубом».

Так что главные неприятности для Вооруженных сил Украины, связанные с боевым применением российских барражирующих боеприпасов, уже начались, а впереди ВСУ ожидают беды неизмеримо большего масштаба.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).