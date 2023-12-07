«Удивительная украинская скромность»: почему Киев не получит запрошенное у США вооружение Reuters: Киев попросил у США системы ПРО, вертолеты Apache и истребители Hornet

Украина просит у США истребители, вертолеты и системы противоракетной обороны. Об этом сообщает Reuters. С деталями очередных заявок военно-политического руководства в Киеве разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По информации агентства Reuters, в числе запрошенных Киевом вооружений, военной и специальной техники — истребители F/A-18 Hornet (палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик, может базироваться на сухопутных аэродромах), военно-транспортные самолеты С-130 Hercules и C-17 Globemaster, ударные вертолеты Boeing AH-64 Apache, многоцелевые вертолеты Sikorsky UH-60 Black Hawk и противоракетные комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD.

Список, безусловно, впечатляет. Если представить, что все перечисленное вооружение когда-нибудь будет получено Украиной, то это означает вывод ВСУ на совершенно иной технологический уровень и резкое повышение боеспособности и боеготовности украинской армии.

Что просит Киев?

Начнем с противоракетных комплексов THAAD. Как известно, эта система позволяет осуществлять поражение баллистических целей на дальностях до 200 км и на высотах 150-200 км. Если даже Соединенные Штаты примут решение о поставках ПРК THAAD Украине, то, скорее всего, Пентагон ограничится передачей ВСУ одной, максимум двух батарей противоракетного комплекса этого типа. По всей видимости, они будут развернуты на прикрытии столицы Украины – города Киева.

В этой связи возникают следующие вопросы. Не так давно ВСУ были переданы несколько батарей зенитной ракетной системы Patriot MIM-104. Но если Киев просит помимо этого дополнительно поставить ПРК THAAD, то, стало быть, Patriot в ходе отражения ударов гиперзвуковых и баллистических целей (типа гиперзвукового авиационного ракетного комплекса «Кинжал» и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер») не показал требуемой эффективности. И есть необходимость усилить возможности группировки средств ПВО/ПРО, развернутой на прикрытии Киева, по борьбе именно с подобными целями. Другого вывода в этой ситуации как-то не напрашивается.

Теперь о просьбе Киева поставить палубные истребители-бомбардировщики и штурмовики F/A-18 Hornet. Этот вопрос ранее уже поднимался. Австралия, США и Украина в июне 2023 года обсуждали передачу ВСУ 41 списанного самолета F/A-18 Hornet. Однако тогда стороны так и не достигли каких-либо конкретных договоренностей.

Сегодня целесообразность подобной просьбы с украинской стороны все же вызывает некоторые сомнения. Воздушные силы ВСУ в настоящее время занимаются переучиванием украинских пилотов на многофункциональные истребители F-16. Процесс еще далек от завершения (он даже не находится на заключительных стадиях), ВСУ еще не получен ни один истребитель, и вдруг новая просьба Киева – поставить самолеты другого типа.

А это вызовет по меньшей мере дополнительные трудности и в обучении пилотов, и наземного технического персонала, и в эксплуатации F/A-18 Hornet.



Что касается гипотетических поставок ВСУ военно-транспортных самолетов С-130 Hercules и C-17 Globemaster, то тут надо отметить, что эти машины – одни из лучших в своих классах. К примеру, конца продажам надежного и неприхотливого С-130 Hercules еще и не видно. И это при том, что разработки самолета стартовали в 1955 году. Машина получилась настолько удачной, что серийно производится почти 70 лет. Весьма высокими тактико-техническими характеристиками отличается и C-17 Globemaster.

Вопрос заключается в том, что ВСУ требуется далеко не по одному самолету этих типов. Для обеспечения потребностей украинской армии нужно хотя бы по два военно-транспортных авиационных полка и С-130, и С-17. То есть 60 самолетов Hercules и 60 Globemaster. Даже если когда-либо будет принято подобное решение, поставки такого количества машин займут долгие годы.

А между тем в условиях вооруженного конфликта на Украине нет ни одного аэродрома, на котором военно-транспортные самолеты находились хотя бы в относительной безопасности. Все взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и стоянки на территории страны находятся под возможным воздействием высокоточного оружия ВКС и ВМФ России. Укрыть самолеты подобных геометрических размеров практически невозможно.

То есть переданные ВСУ С-130 Hercules и C-17 Globemaster могут быть сравнительно легко уничтожены.



Просьба Киева о поставках ударных вертолетов Boeing AH-64 Apache и многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk находится исключительно в пределах здравого смысла. Машин этого типа в настоящее время катастрофически не хватает украинской армии.

Но опять-таки вопрос заключается не в самом факте возможных поставок, а в количестве переданной техники. ВСУ требуется несколько отдельных боевых вертолетных полков (на вертолетах AH-64 Apache) и несколько отдельных транспортно-боевых вертолетных полков (на вертолетах UH-60). И это разве что по минимуму. В общем, и в этом случае речь идет о поставках многих и многих десятков винтокрылых машин. В противном случае они не сыграют никакой заметной роли в вооруженной борьбе.

А кто заплатит?

И тут возникают главные вопросы – а кто за все это будет платить? Ведь ориентировочная стоимость запрашиваемого Киевом вооружения и военной техники находится в пределах сотен миллиардов долларов.

Для сравнения, стоимость последнего пакета военной помощи Украине составляет всего $175 млн, а законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине на данном этапе не прошел процедурное голосование в сенате США.

Не так давно главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 млн снарядов и $350-400 млрд для «деоккупации Украины». Есть основания полагать, что этой суммы как раз и хватит на запрашиваемые Украиной истребители, вертолеты и системы противоракетной обороны.

В общем, в подобном случае остается только удивляться украинской скромности.

Руководству в Киеве на этом фоне можно разве что задать следующие вопросы – а по каким причинам в списки запрашиваемого вооружения не включены истребители 5-го поколения F-35 и новейшие стратегические бомбардировщики B-21 Raider? 2000 танков М1 Abrams? 2500 боевых машин пехоты M2 Bradley? 1500 самоходных артиллерийских установок M109A6 Paladin?

Подводя итог, скажем так: запрашиваемое вооружение и военная техника действительно крайне необходимы ВСУ для ведения успешных боевых действий, тем более наступательного характера. Но вот реальность реализации этого «списка Зеленского» даже в обозримой перспективе вызывает большие сомнения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).