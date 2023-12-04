ВСУ и власти не верят в успех: почему второго контрнаступа весной 2024 года не будет Полковник Ходаренок: первый в истории ВСУ контрнаступ станет последним

Поскольку Вооруженные силы Украины завершают свою наступательную операцию и переходят к стратегической обороне, возникают вопросы — ожидать ли следующего контрнаступления ВСУ, и когда оно может начаться? Возможные планы украинского военно-политического руководства анализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Летне-осенняя кампания 2024 года для Вооруженных сил Украины закончилась с практически нулевыми результатами. Ни одной из заявленных целей военно-политическому руководству Киева достичь не удалось. Весной Генеральный штаб ВСУ планировал нанести мощный рассекающий удар в направлении Токмак-Мариуполь (тем самым ликвидировав сухопутный коридор в Крым), выйти на границы 1991 года, овладеть Крымским полуостровом. В итоге украинская армия втянулась в затяжные и изнуряющие бои в районе Работино, Клещеевки, Берховки и на направлении главного удара (Запорожском) продвинулась всего на 17 км. Словом, достижения более чем неутешительные.

На этом фоне ВСУ завершают наступательные операции и боевые действия и переходят к стратегической обороне . Теперь целями Верховного главнокомандования Украины становится удержание важных районов и оборонительных рубежей в оперативной и стратегической глубине, восстановление положения на важнейших направлениях и создание условий для проведения последующих наступательных (контрнаступательных) операций.

Последнее (и это по самым оптимистическим оценкам) может стать реальным не раньше весны 2024 года, и то только при увеличении западных поставок вооружения, военной и специальной техники ВСУ как минимум на порядок.

Однако, если оценивать обстановку здраво и с сугубо реалистических позиций, то, скорее всего, никакого второго «контрнаступа» ВСУ весной 2024 года не будет.

Да и в целом — никаких наступательных операций украинская армия в обозримый срок проводить уже не сможет. «Контрнаступ», по всей видимости, останется в истории этого вооруженного конфликта как первый и последний. И вот почему.

Необычайно сильный задним умом экс-командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, характеризуя украинский «контрнаступ», на днях заявил: «Мы никогда бы не отправили американских солдат для такой атаки, не добившись полного превосходства в воздухе, не предоставив огромное количество инженерного оборудования для прорыва и так далее».

Американский военачальник за последнее время кардинально корректировал и менял свои оценки. Не так давно он безапелляционно утверждал, что «к концу 2022 года ВСУ оттеснят армию РФ на линию фронта по состоянию до 24 февраля, а уже в 2023 году начнется освобождение Крыма». Как сказал бы по поводу периодической смены полярности оценок Бена Ходжеса классик марксизма-ленинизма — «диалектика, батенька».

Нужны миллионы снарядов

Теперь по сути. И начнем даже не с превосходства в воздухе, о котором так много говорится в последнее время. Для начала ВСУ надо добиться соотношения войск, сил и средств с ВС РФ хотя бы в пропорции один к одному. Это позволило бы на направлениях планируемых в перспективе главных ударов ВСУ создать превосходство над противником в три–четыре раза. Это само по себе весьма сложная задача, и пока не заметно (нет никаких обнадеживающих признаков), чтобы в Киеве даже подобрались к ее решению.

Не менее важная задача — наличие необходимого количества материальных средств для наступательных операций. Один из самых острых вопросов — обеспечение ВСУ к началу возможных наступательных операций ракетами и боеприпасами. Как известно, запасы ракет и боеприпасов создаются в размерах потребности войск. Теперь остается уточнить потребности. К примеру, европейцы не смогут выполнить свои обещания по поставке Киеву миллиона снарядов калибра 155 мм к марту 2024 года. Для достижения такого объема поставок понадобится дополнительно несколько месяцев. А ВСУ для проведения успешных наступательных операций весной 2024 года потребуется не один миллион, а не менее 10-15 млн снарядов калибра 155 мм .

И так дело обстоит не только со снарядами данного калибра, но и решительно по всем остальным пунктам потребности ВСУ в боеприпасах — минах, снарядах к реактивным системам залпового огня, противотанковых управляемых ракетах, выстрелах к танковым пушкам, боеприпасах к малокалиберной зенитной артиллерии, к стрелковому оружию и в ручных гранатах. Без ритмичных поставок в необходимых объемах боеприпасов и ракет рассчитывать ВСУ на успех предстоящих наступательных действий не приходится.

Помогут ли истребители?

Теперь об авиации. По всей видимости, поставки многофункциональных истребителей F-16 Вооруженным силам Украины начнутся в ближайшее время. Однако весь вопрос заключается в данном случае не в самом факте передачи боевых машин ВСУ, а в количестве поставленных истребителей (и об этом говорилось уже неоднократно).

20-40 самолетов проблемы завоевания господства в воздухе не решат. Истребителей надо на порядок больше. Плюс ко всему вместе с ними надо передавать ВСУ самолеты РЭБ, ДРЛО и У, самолеты-разведчики, и просто горы авиационных средств поражения.

Словом, процесс воссоздания воздушной мощи Украины может затянуться на долгие годы. А к весне 2024 года будет решительно ничего не готово.

И так дело обстоит решительно по всем видам Вооруженных сил Украины и родам войск — от понтонеров до минеров. Но к таким финансовым и материальным затратам главный поставщик вооружения, военной и специальной техники для ВСУ — коллективный Запад — решительно не готов. А без этого все планы гипотетических наступательных операций останутся только планами.

Не верят в успех

Ко всему перечисленному надо добавить и весьма важный морально-психологический фактор — у личного состава ВСУ больше нет чувства превосходства надо противником, которое реально существовало в частях и соединениях украинской армии до начала «контрнаступа» 4 июня 2023 года. Если первые атаки украинской армии летом начинались под лозунгами «да сейчас мы этих сиволапых разделаем под орех», то подобных настроений в ВСУ больше нет.

Более того, среди личного состава украинской армии все более и более проявляются признаки неверия в общий успех кампании.

Поэтому, скорее всего, первый «контрнаступ» и в истории Вооруженных сил Украины, и в этом конфликте, рискует стать последним. Военным путем решить возникшие проблемы украинская армия сейчас не в состоянии. И это надо со всей отчетливостью сознавать в Киеве. Есть основания полагать, что этот настрой у политического класса Украины становится уже преобладающим.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).