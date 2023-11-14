Зеленский и Залужный перечислили самые «тяжелые» направления на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявили о сложной ситуации на фронте. Зеленский назвал семь направлений, где «горячо»; Залужный – три. Оценка ситуации на фронте хоть и появилась в Telegram-каналах руководителей одновременно, но не выглядит как попытка погасить слухи о якобы существующих противоречиях между политическим и военным руководством Украины.

Президент Украины Зеленский рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале, что ВСУ сейчас сложно на Авдеевском, Бахмутском (Артемовском), Запорожском, Лиманском, Марьинском, Купянском и Херсонском направлениях.

Оценку боев Зеленский высказал после докладов руководителей военной и внешней разведки Кирилла Буданова и Александра Литвиненко.

«Я благодарен всем, кто не теряет стойкости и позиций. Благодарен командирам, заботящимся о солдатах. Благодарю медиков, спасающих жизни», — сказал украинский президент.

Залужный указал на три «сложных» направления

Свою оценку положению дел на фронте дал Главком ВСУ Валерий Залужный. По его мнению, «самыми горячими» остаются Авдеевское, Купянское и Марьинское направления.

«Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике», — написал Залужный.

В своем посте Залужный сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. Залужный обсудил с ним планы на зиму, отдельно собеседники остановились на «насущных потребностях» украинской армии.

«Также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинской армии. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПЛА. Обсудили вопросы подготовки наших военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений», — сообщил Брауну Залужный.

Предыдущий телефонный разговор Залужного с Брауном состоялся 13 октября.

Залужный не ждет прорыва

В последнее время в СМИ часто появляются сообщения о якобы существующем расколе между политическим и военным руководством Украины. Особенно остро эта тема стала обсуждаться после интервью Залужного журналу The Economist, в котором он заявил, что военный конфликт зашел в тупик и на фронте «глубокого и красивого прорыва не будет».

По мнению главкома, нынешняя ситуация на российско-украинском фронте очень похожа на ту, которая была во времена Первой мировой войны. Залужный считает, что для прорыва на фронте нужно объединение всех технических возможностей: беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы, средств контрбатарейной борьбы и оборудования для разминирования.

Информацию о конфликте подтвердил бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов). В интервью испанской газете El Mundo он завил, что сейчас сложилась ситуация, «когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое».

«Это ненормальная ситуация», — заявил Арестович.

С мнением Залужного не согласились в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, страна «последовательно продолжает проведение военной операции».

«Все цели, которые ставились, должны быть выполнены», — считает Песков.