«190 тысяч убитых и раненых»: в США оценили потери ВСУ с начала спецоперации

ВСУ с 24 февраля 2022 года потеряли 190 тысяч бойцов, из которых погибли 70 тысяч человек. Такие данные опубликовал журнал The Economist со ссылкой на американских чиновников. На прошлой неделе газета Liberation оценила потери ВСУ на уровне минимум 200 тысяч бойцов. На Украине последний раз конкретные цифры называли в декабре прошлого года.

Роль женщин в экономике Украины

Общие потери ВСУ в военном конфликте с Россией с февраля 2022 года оцениваются в 190 тысяч человек, написал британский журнал The Economist со ссылкой источники в США.

«Согласно оценкам американских чиновников, было ликвидировано порядка 70 тысяч украинских солдат и еще до 120 тысяч получили ранения», — говорится в публикации.

Согласно материалу, из-за боевых действий и мобилизации мужского населения украинская экономика задействует в промышленном производстве все больше женщин. Их доля выросла в большинстве секторов, включая строительство, энергетику и добычу угля.

По оценке журнала, эта тенденция продолжится и после завершения конфликта с Россией: в энергетике, транспорте, оборонном секторе появится больше рабочих мест для женщин. Кроме того, в ближайшие годы Украине потребуется целая «армия» врачей и психологов для ухода за ветеранами боевых действий, среди которых окажутся тысячи военных с ампутированными конечностями. В основном эти рабочие места тоже займут женщины.

Что известно о потерях ВСУ

Французская газета Liberation 7 ноября оценила потери ВСУ на уровне минимум 200 тысяч бойцов:

«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с (…) 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 тысяч убитых и раненых ».

Газета The New York Times со ссылкой на оценки западных чиновников и аналитиков в августе 2023 года писала, что потери Украины с начала конфликта превысили 150 тысяч военнослужащих, включая убитых и раненых.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ноябре 2022 года в опубликованных на сайте ЕК данных называла цифру в 100 тысяч человек. Однако позднее абзац с потерями ВСУ удалили, объяснив это «неточностью данных внешних источников», уточнив, что речь шла об общем числе погибших и пострадавших.

Украина практически не раскрывает потери в рядах своих ВС. В декабре 2022 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что с начала военных действий погибли от 10 тыс. до 13 тыс. военных. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в апреле этого года оценил потери ВСУ с 24 февраля 2022 года на уровне меньшем, чем число жертв землетрясения в Турции (в феврале прошлого года случилось крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7. Тогда погибли более 50 тыс. человек).

Что говорят в России

Владимир Путин 16 октября заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня 2023 года, оцениваются как восемь к одному (где восемь — это потери Украины).

Затем 30 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждал, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 90 тыс. солдат .

В российском оборонном ведомстве потери ВС РФ тоже практически не раскрывают.

6 июня Шойгу заявлял, что за первые дни контрнаступления при отражении атак с российской стороны погиб 71 военнослужащий, и еще 210 получили ранения. В июне Путин сообщал, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина» .

До этого Шойгу отчитывался о потерях армии России в сентябре 2022-го, он говорил о 5937 погибших военных.