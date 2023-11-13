«190 тысяч убитых и раненых»: в США оценили потери ВСУ с начала спецоперации

Роль женщин в экономике Украины
Общие потери ВСУ в военном конфликте с Россией с февраля 2022 года оцениваются в 190 тысяч человек, написал британский журнал The Economist со ссылкой источники в США.
«Согласно оценкам американских чиновников, было ликвидировано порядка 70 тысяч украинских солдат и еще до 120 тысяч получили ранения», — говорится в публикации.
Согласно материалу, из-за боевых действий и мобилизации мужского населения украинская экономика задействует в промышленном производстве все больше женщин. Их доля выросла в большинстве секторов, включая строительство, энергетику и добычу угля.
По оценке журнала, эта тенденция продолжится и после завершения конфликта с Россией: в энергетике, транспорте, оборонном секторе появится больше рабочих мест для женщин. Кроме того, в ближайшие годы Украине потребуется целая «армия» врачей и психологов для ухода за ветеранами боевых действий, среди которых окажутся тысячи военных с ампутированными конечностями. В основном эти рабочие места тоже займут женщины.
Что известно о потерях ВСУ
Французская газета Liberation 7 ноября оценила потери ВСУ на уровне минимум 200 тысяч бойцов:
«Готовясь к новой зиме, украинская армия должна постоянно пополнять свои подразделения: по сообщениям, с (…) 24 февраля 2022 года у нее уже было не менее 200 тысяч убитых и раненых».
Газета The New York Times со ссылкой на оценки западных чиновников и аналитиков в августе 2023 года писала, что потери Украины с начала конфликта превысили 150 тысяч военнослужащих, включая убитых и раненых.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ноябре 2022 года в опубликованных на сайте ЕК данных называла цифру в 100 тысяч человек. Однако позднее абзац с потерями ВСУ удалили, объяснив это «неточностью данных внешних источников», уточнив, что речь шла об общем числе погибших и пострадавших.
Украина практически не раскрывает потери в рядах своих ВС. В декабре 2022 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщал, что с начала военных действий погибли от 10 тыс. до 13 тыс. военных. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников в апреле этого года оценил потери ВСУ с 24 февраля 2022 года на уровне меньшем, чем число жертв землетрясения в Турции (в феврале прошлого года случилось крупнейшее и самое разрушительное в истории страны землетрясение магнитудой 7,7. Тогда погибли более 50 тыс. человек).
Что говорят в России
Владимир Путин 16 октября заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня 2023 года, оцениваются как восемь к одному (где восемь — это потери Украины).
Затем 30 октября глава Минобороны России Сергей Шойгу утверждал, что с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 90 тыс. солдат.
В российском оборонном ведомстве потери ВС РФ тоже практически не раскрывают.
6 июня Шойгу заявлял, что за первые дни контрнаступления при отражении атак с российской стороны погиб 71 военнослужащий, и еще 210 получили ранения. В июне Путин сообщал, что потери ВСУ катастрофические, а «Россия несет в десять раз меньше потерь, чем Украина».
До этого Шойгу отчитывался о потерях армии России в сентябре 2022-го, он говорил о 5937 погибших военных.