Финляндия защитила небо израильской «Пращой Давида» за €317 млн

Министерство обороны Израиля заключило «историческое» соглашение о первой в истории продаже за границу системы противоракетной обороны «Праща Давида». Стоимость сделки с Финляндией оценивается в €317 млн. Финские власти объявили о желании приобрести систему 5 апреля – спустя день после вступления страны в НАТО. Зачем Хельсинки «Праща Давида» — в материале «Газеты.Ru».

Первая продажа системы ПВО за границу

Министерство обороны Израиля заключило соглашение о продаже Финляндии системы противоракетной обороны «Праща Давида», написала газета The Times of Israel.

Это первая продажа израильской системы ПВО за рубеж. «Историческое соглашение» было подписано в штаб-квартире министерства обороны Израиля. Оно оценивается в €317 млн.

«Мы гордимся подписанной сделкой по первому экспорту системы ПРО за границу и вложим значительную часть доходов от нее в свои научно-исследовательские работы, чтобы дать системе безопасности самые передовые возможности и, следовательно, большую прибыль стране»,

— заявил генерал-майор Йоав Хар Эвен, генеральный директор Rafael Advanced Defense Systems, компании-разработчика «Пращи Давида».

О решении Финляндии приобрести «Пращу Давида» стало известно 5 апреля – спустя день после вступления страны в НАТО.

Bloomberg уточняло, что «Праще Давида» предстоит заменить российские зенитно-ракетные комплексы «Бук-М1», полученные от РФ в рамках погашения долга, а также дополнить возможности норвежской системы NASAMS 2 и истребителей Hornet F/A-18, способных поражать цели на более низких высотах.

Закрыть брешь в небе Финляндии

Система ПРО «Праща Давида» класса «земля – воздух» может поражать цели на дальности 40 — 300 километров и высоте не менее 15 километров. Она способна ликвидировать неуправляемые ракеты большого калибра и дозвуковые крылатые ракеты.

«Праща Давида» была принята на вооружение Армией обороны Израиля в апреле 2017 года, впервые применена – в мае 2023 года. Эта система разработана израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems совместно с американской Raytheon.

«Праща Давида» представляет собой средний уровень защиты многоступенчатой обороны в Израиле, включающий также тактическую систему ПРО «Железный купол» и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела 2» и «Стрела 3».

Из-за того, что система разрабатывалась совместно с компанией США, экспорт системы из Израиля был невозможен без одобрения американской стороны. В августе Вашингтон одобрил совершение сделки.

«Силы обороны Финляндии в настоящее время не имеют высотной зенитной ракеты, и цель «Пращи Давида» — восполнить этот пробел. Это приобретение считается одной из самых важных покупок оружия Финляндией в этом году», — отмечала финская газета Helsingin Sanomat.

Финляндия наращивает закупки оружия

На заключение контракта не повлияло очередное обострение палестино-израильского конфликта.

«Пока нет никаких признаков того, что он (конфликт между Израилем и ХАМАС. — «Газета.Ru») повлиял на сделку. Поставки состоятся в конце 2020-х годов, так что к тому времени ситуация наверняка изменится», — говорил в середине октября эксперт Минобороны Финляндии Франс Пелтонен.

Bloomberg передавало, что Финляндия активизировала закупки вооружений на фоне военного конфликта России и Украины. Хельсинки заключили соглашение на сумму 10 миллиардов евро по закупке истребителей F-35A у корпорации Lockheed Martin Corp. Финляндия также строит новые суда для военно-морского флота, пригодные для патрулирования у своих берегов.

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации, что расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации. Именно так мы и воспринимаем. Мы будем принимать контрмеры, как обеспечить собственную безопасность в тактическом и стратегическом плане», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вскоре после вступления Финляндии в НАТО.