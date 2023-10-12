Вована и Лексуса обвинили в мошенничестве за пранк главы МИД Финляндии

Пранкеры Вован и Лексус связались с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен и представились одним из африканских политиков. Она рассказала им о взглядах страны на конфликт на Украине и о боевой способности страны. Теперь Финляндия начала разбирательство по этому вопросу и усиливает меры безопасности, чтобы избежать подобных ситуаций. Подробнее об этом в материале «Газеты.Ru».

МИД Финляндии проводит проверку из-за пранка, который устроили российские блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), сообщает РИА Новости. Они связались с главой внешнеполитического ведомства Элиной Валтонен и представились одним из африканских политиков.

Пранкеры опубликовали видео звонка 11 октября. Через несколько часов информация об этом появилась в финских СМИ. Узнав о липовом звонке спустя полдня после его публикации, МИД Финляндии начало расследование.

«Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем, кто был на видео», — говорится в сообщении министерства, которое было опубликовано в социальных сетях.

В МИД добавили, что примут меры, чтобы подобные ситуации не повторились.

Ведомство подчеркнуло, что звонок не вызывал подозрений. Валтонен рассказала о позиции Финляндии в свете текущих событий, однако, как рассказало министерство, не касалась конфиденциальной или секретной информации.

Пранк с Валтонен

Блогеры связались с главой МИД Финляндии, чтобы обсудить ситуацию в Африке, однако плавно перешли на обсуждение Украины. Валтонен рассказала, что ЕС создал проект «Линия солидарности Украине», чтобы по железнодорожным, автомобильным и речным маршрутам вывозить зерно в Европу.

«За счет данных маршрутов солидарности мы обеспечиваем порядка 60% от объема экспорта украинского зерна с начала военного конфликта. Единственная проблема заключается в том, что морской путь, конечно, проще с точки зрения логистики и гораздо дешевле по сравнению с наземным транспортом или маршрутами солидарности, которые мы создали в этой ситуации», — пояснила глава финского МИД.

Валтонен добавила, что Россия настроена на затяжной конфликт, и это уже повлияло на Европу. Она подтвердила, что контрнаступление Украины «продвигается пока не очень быстро». При этом, по словам политика, Финляндия не готова передать Украине свои истребители.

«Да, мы поставляем Украине столько оборудования и техники для обороны и военных нужд, сколько можем. Надо сказать, что помимо всего прочего Финляндия граничит с Россией, и в прошлом нам приходилось защищать свою страну от Советского Союза. Будучи соседом России, мы всегда вкладывали очень большие средства в оборону нашей страны, потому что мы живем рядом с таким непредсказуемым и порой агрессивным соседом. Поэтому у нас одна из самых сильных армий в Европе, а также очень мощная военная техника. И мы рады вносить свой вклад в поддержку Украины до тех пор, пока это необходимо», — сказала Валтонен.

По словам главы МИД, Финляндия не может передать Украине истребители F-18, потому что у нее есть обязательства перед НАТО и ей нужно защищать свою границу. Однако она не отрицает, что в будущем это все же может произойти.

Пранкеры спросили у Валтонен, намерена ли Финляндия разместить у себя ядерное оружие, как это хочет сделать Польша.

«Согласно действующему законодательству, на территории Финляндии запрещено даже хранить любое ядерное оружие, и это, вероятно, не в наших интересах, по крайней мере не в ближайшем будущем. <...> Что касается ядерного оружия, то самое главное в том, что оно используется для сдерживания», — добавила Валтонен.

Глава финского МИД добавила, что из-за экономического положения Финляндии пришлось пойти на сокращение расходов. Это коснулось в том числе гуманитарной помощи, которую страна оказывала африканским странам.

Предыдущие пранки Вована и Лексуса

Пранкеры поговорили с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком в октябре 2022 года от лица бывшего посла США в России Майкла Макфолома. В разговоре он заявил, что Великобритания поддерживает Украину на 100%, а США только на 70%. При этом Ермак называет эти две страны своими главными партнерами.

«Я уверен, что сам президент Байден очень заинтересован в нашей победе», — сказал политик.

Блогеры связались и с бывшим представителем украинской теробороны, американским трансгендером Сарой Эштон-Чирилло. Они представились экс-президентом Украины Петром Порошенко.

«По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат», — заявила Эштон-Чирилло.

Она сказала, что в украинской армии есть лояльные к трансгендерам и солдатам нетрадиционной сексуальной ориентации подразделения и командиры. В качестве примера Эштон-Чирилло назвала командира незаконного вооруженного формирования Ленура Ислямова, в подразделение которого она хотела вступить.

Пранкеры также позвонили бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель от лица Порошенко. Немецкий политик настаивала на том, чтобы разговор остался в тайне. Меркель заявила, что Минские соглашения были заключены, «чтобы не допустить вещей еще хуже». Она отметила, что эти договоренности с самого начала только оттянули время для того, чтобы сделать Украину сильнее и дать ей больше вооружения.

В марте этого года YouTube удалил канал Лексуса и Вована «за нарушение правил сообщества». Блогеры утверждают, что это не повлияло на их деятельность, так как они уже давно перешли на российские площадки.