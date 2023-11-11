«Братская могила на территории больницы». Что происходит в Газе

Иранские СМИ сообщили, что палестинские формирования остановили израильскую армию на подступах к больнице «Аш-Шифа» в Газе. Минздрав анклава заявил о сильном обстреле медицинского центра, учреждение обесточено и приостановило работу, под угрозой – жизни 39 новорожденных детей. В Израиле ранее утверждали, что под больницей находится командный центр ХАМАС и возлагали ответственность за вред мирному населению на палестинскую организацию. Глава ВОЗ сообщил, что каждые десять минут в Газе погибает один ребенок, а президент Франции Макрон призвал Израиль «остановиться». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Силы палестинской радикальной организации ХАМАС остановили продвижение армии обороны Израиля в районе больницы «Аш-Шифа» в городе Газа, сообщило иранское новостное агентство Tasnim со ссылкой на источники.

«Несколько солдат сионистского режима попали в сильную засаду, устроенную силами сопротивления в окрестностях больницы «Аш-Шифа», и некоторые из них были убиты», – говорится в сообщении.

Кроме того, жители квартала Ан-Наср в окрестностях больницы сообщили об уничтожении танков израильской армии. По данным агентства, в настоящее время палестинские формирования и ЦАХАЛ ведут «очень тяжелые бои» более чем на пяти направлениях в Газе.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя больницы сообщило о приостановке работы из-за нехватки топлива. Заместитель министра здравоохранения анклава Юсеф Абу Алриш сообщил телеканалу Al Jazeera, что «Аш-Шифа» подвергается сильному обстрелу со стороны израильских сил, больница полностью обесточена, в одной из частей здания начался пожар после попадания минометного снаряда.

Глава минздрава Монир аль-Барш заявил, что целью ЦАХАЛ становится «любой движущийся объект» в районе медицинского учреждения.

«Мы не можем передвигаться внутри или за пределами периметра больницы. Мы окружены, мы не можем хоронить своих мертвых. Мы собираемся создать братскую могилу на территории больницы», – сказал он.

Министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле сообщила, что в реанимации в больнице находятся 39 новорожденных, которые «могут умереть в любой момент» из-за дефицита топлива и нехватки кислорода. По ее словам, один младенец уже скончался утром 11 ноября.

«Аш-Шифа» – крупнейший медицинский комплекс в секторе Газа, его клиническая мощность оценивается в 564 койки.

Зачем Израиль бьет по больницам Газы

Армия обороны Израиля на данный момент удары по «Аш-Шифа» не комментировала. 10 ноября бывший глава израильской военной разведки генерал Амос Ядлин в разговоре с «Би-би-си» заявил, что ХАМАС разместила под больницам анклава свои командные пункты, чтобы использовать медицинские учреждения «в качестве щитов».

3 ноября президент Израиля Ицхак Герцог в статье для New York Times также заявил, что под «Аш-Шифа» расположен командный центр палестинской группировки. По его словам, об этом свидетельствуют данные израильской разведки и показания захваченных боевиков.

«Любой, кто думает, что циничная эксплуатация страданий гражданского населения на этот раз свяжет нам руки и спасет ХАМАС, ошибается. Для нас и для палестинцев страдания закончатся только с устранением ХАМАС», – написал глава государства.

При этом он подчеркнул, что израильская сторона «прилагает усилия», чтобы заранее предупредить мирных жителей Газы об опасности, вывести их из основных зон боевых действий и обеспечить гуманитарную помощь анклаву через его границу с Египтом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также обвинил ХАМАС в использовании больниц, школ и мечетей в качестве штабов. Он возложил на палестинскую организацию ответственность за причинение вреда мирному населению Газы и призвал международное сообщество осудить действия движения, а не Израиля.

Международная реакция

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью «Би-би-си» назвал действия Израиля в Газе беспричинными и нелегитимными. Он подчеркнул, что ответ израильской стороны на нападение ХАМАС 7 октября должен отвечать нормам международного права, и призвал к объявлению гуманитарных пауз и прекращению огня.

«Де-факто сейчас бомбят мирных жителей. Эти дети, женщины и старики живут под обстрелами и гибнут <...> Мы призываем Израиль остановиться», – сказал он.

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в интервью La Stampa заявил, что преступления против мирных жителей совершают обе стороны конфликта на Ближнем Востоке. Он назвал гуманитарную ситуацию в Газе «ужасной» и констатировал отсутствие защиты гражданского населения.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что с начала боевых действий медицинские центры в Газе и на Западном берегу реки Иордан были атакованы около 250 раз, центры здравоохранения в Израиле – 25 раз. По его словам, в серднем в Газе каждые 10 минут погибает один ребенок.

Вице-премьер Бельгии Петра Де Суттер потребовала приостановить соглашения об ассоциации Евросоюза с Израилем и ввести против него санкции, в том числе запретить импорт в ЕС продукции «с оккупированных палестинских территорий». Она также призвала расследовать атаки на больницы и запретить въезд в Европу для «агрессивных израильских поселенцев» и виновников военных преступлений.