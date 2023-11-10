«Демилитаризация и дерадикализация». Что Израиль сделает с Газой после войны

Израильский солдат во время наземной операции в секторе Газа, 8 ноября 2023 года

Израиль намерен взять контроль над безопасностью в Газе после завершения боевых действий и «не отдаст» анклав международным силам, заявил Биньямин Нетаньяху. Ранее он заверял, что страна не стремится оккупировать сектор. Арабские СМИ со ссылкой на источники сообщили о договоренности ХАМАС и Израиля по обмену женщин и детей, ЦАХАЛ отчитался о поражении 15 тыс. объектов в анклаве с начала конфликта, а в ХАМАС обвинили израильскую армию в ударах по 135 больницам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что армия страны сохранит контроль над сектором Газа после завершения войны с ХАМАС. С таким заявлением он выступил на встрече с мэрами городов Израиля, граничащих с Газой.

«Израиль будет контролировать безопасность сектора Газа, включая полную демилитаризацию», — цитирует Нетаньяху агентство Ynet.

По словам премьера, контроль безопасности необходим, чтобы гарантировать отсутствие угрозы для израильских граждан со стороны анклава. Кроме того, он подчеркнул, что Израиль «не отдаст» Газу международным силам.

9 ноября в интервью американскому телеканалу Fox News Нетаньяху заявлял, что Израиль не намерен оккупировать сектор. Он заверил, что израильские силы не ставят перед собой цель вытеснить палестинское население из Газы.

«Мы не стремимся завоевать сектор Газа. Мы не стремимся оккупировать Газу. И мы не стремимся управлять сектором Газа», — говорил он.

Премьер Израиля добавил, что после завершения конфликта хочет видеть анклав «демилитаризованным, дерадикализированным и восстановленным».

При этом он не поддержал стремление администрации президента США Джо Байдена вернуть анклав под управление Палестинской национальной администрации, управляющей территориями на Западном берегу реки Иордан. Нетаньяху заявил, что Израилю «придется найти гражданское правительство», которое будет руководить анклавом, но подробностей не привел.

Израиль и ХАМАС договорились об обмене

Телеканалы Al Arabiya и Al Hadath со ссылкой на источники сообщили, что Израиль и ХАМАС согласовали обмен удерживаемыми лицами.

По данным СМИ, достигнута договоренность об обмене задержанных Израилем женщин и детей на 100 человек, которые находятся в заложниках у палестинской организации. Официально ни одна из сторон об обмене не объявляла.

Как сообщили телеканалы, соглашение было заключено после переговоров при посредничестве Катара, в которых обсуждалось также возможное освобождение ХАМАС 10-15 пленных в обмен на временное прекращение огня. Всего, по оценкам Израиля, в Газе удерживаются более 240 заложников.

9 ноября издание Guardian со ссылкой на информированные источники сообщало, что Биньямин Нетаньяху отказался от прекращения огня в обмен на заложников. По заявлению источников, он «категорически отверг» сделку еще на ранних этапах переговоров. После начала наземных действий ЦАХАЛ в Газе обсуждения возобновились, но израильский премьер «продолжал занимать жесткую позицию».

Сам Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что никаких договоренностей о прекращении огня нет.

«Прекращение огня с ХАМАС означает капитуляцию перед ХАМАС, капитуляцию перед террором <...>. Таким образом, прекращения огня не будет без освобождения израильских заложников», — сказал он.

В тот же день Белый дом сообщил, что Израиль согласился на введение ежедневных четырехчасовых гуманитарных пауз в боевых действиях. Нетаньяху подчеркнул, что они не являются прекращением огня.

Ход боевых действий

10 ноября армия обороны Израиля сообщила, что с момента начала боевых действий нанесла удары по более чем 15 тыс. объектов в секторе Газа и захватила более 6 тыс. единиц оружия, в том числе пусковые установки противотанковых ракет, зенитные ракеты, взрывчатку и боеприпасы.

По заявлению ЦАХАЛ, в последние дни атакам подвергались командные центры, инфраструктура, склады, пусковые посты и подземные туннели ХАМАС. Кроме того, израильские силы отчитались о ликвидации «многочисленных террористов», причастных к нападению на Израиль 7 октября.

Британская вещательная корпорация «Би-би-си» со ссылкой на собственного корреспондента сообщила, что в настоящее время в Газе идут бои вблизи основных больниц, израильские танки находятся в нескольких метрах от больницы «Аш-Шифа» с севера и с юга. Израильская газета Haaretz со ссылкой на палестинские источники сообщила, что бой также ведется у больницы «Аль-Кудс».

Телеканал Al Jazeera сообщил об ударе Израиля по школе в Газе, где укрывались мирные жители, в том числе переселенцы, бежавшие с юга на север анклава.

Член руководства ХАМАС Басем Наим заявил, что с начала конфликта целями израильских ударов стали более 135 медицинских центров, государственных и частных больниц на территории анклава. В свою очередь военное крыло организации — бригады «Аль-Кассама» — сообщило о ракетном обстреле Тель-Авива «в ответ на преступления в отношении мирного населения».