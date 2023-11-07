«Бацилла лжи в устах соратника Порошенко»: в Раде предрекли и сразу опровергли отставку Залужного

Депутат Рады от партии Петра Порошенко Арьев сообщил, что министр обороны Украины планирует уволить главкома ВСУ Залужного. Он сослался на «надежный источник», но предположил, что информация о возможной отставке может быть «элементом давления и шантажа». Через несколько минут парламентарий опроверг собственное заявление и удалил пост. В офисе президента Украины назвали его публикацию «информационной диверсией». В начале ноября Залужный заявил о «тупике» на фронте, с чем не согласился Владимир Зеленский, а через несколько дней после этого погиб помощник главкома. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев сообщил, что министр обороны страны Умеров внес в ставку верховного главнокомандующего вооруженных сил представление об увольнении главкома Валерия Залужного, однако вскоре опроверг собственное заявление.

Пост об увольнении Залужного был опубликован на странице депутата в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сейчас он уже недоступен. Скриншот опубликовало издание «Страна.ua». В публикации Арьев заявлял, что получил информацию о представлении «от надежного источника».

«Я не могу утверждать, что отставка произойдет. Возможно, это лишь элемент давления и шантажа», — говорилось в изначальном посте.

Спустя несколько минут депутат написал, что «снимает предыдущий пост», так как «многие другие источники» заявили, что информация не соответствует действительности. Он также выразил надежду на распространение официального «четкого сообщения» о том, что «никто Залужного увольнять не собирается», и на завершение «всех этих игр».

Советник главы офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал заявление депутата об увольнении Залужного «примером ведения информационной войны». По его мнению, ведет эту игру партия экс-главы государства Петра Порошенко.

«Никто ничего не вносил, кроме бациллы лжи в уста соратника Порошенко <...> Когда этот фейк в который раз умрет своей смертью, порохоботы будут врать, что спасли Залужного своей информационной диверсией», — написал он в Telegram-канале.

Лещенко обвинил Арьева в «сознательной манипуляции» и подчеркнул, что ставка верховного главнокомандующего «вообще не уполномочена» рассматривать представление об увольнении Залужного.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения о якобы увольнении главкома ВСУ словами «слишком много хрюков», а спикер Рады Руслан Стефанчук упрекнул «некоторых народных депутатов» в погоне за «хайпом» и пренебрежении национальной безопасностью.

«Тупик» на фронте

1 ноября в издании The Economist было опубликовано интервью с Залужным, в котором главком ВСУ сравнил конфликт Украины и России с Первой Мировой войной и заявил, что «глубокого и красивого прорыва» украинской армии «скорее всего, не будет». По его оценке, конфликт на Украине зашел «в тупик», для выхода из которого потребуется «огромный технологический скачок».

В своей статье, также опубликованной The Economist, Залужный утверждает, что боевые действия превращаются в «позиционную войну», состоящую из статических и истощающих боев. Он выразил мнение, что это «пойдет на пользу» России и позволит ей восстановить военную мощь, а для Украины, напротив, складывающаяся ситуация опасна.

Украинский президент Владимир Зеленский с оценкой главнокомандующего не согласился и заявил, что ситуация на фронте «не патовая» для ВСУ. По его словам, армия Украины бывала и в более сложных обстоятельствах – например, в начале конфликта, когда многие предрекали скорое поражение.

Глава государства назвал главной проблемой преимущество Вооруженных сил РФ в небе, но подчеркнул, что решением этого вопроса станут поставки американских истребителей F-16.

Впоследствии Зеленский сообщил о намерении изменить стратегию ВСУ. Он подчеркнул, что в Киеве уже разрабатывают «разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвигаться вперед и наносить неожиданные удары по России». При этом условием успеха украинской армии он назвал поддержку со стороны стран Запада.

7 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что людям, которые не верят в победу страны, «не место во власти и в командовании». Он не уточнил, кому именно адресованы эти слова. По мнению СМИ, таким образом Данилов прокомментировал интервью Залужного.

Смерть помощника

6 ноября стало известно, что помощник Залужного майора Геннадий Частяков погиб при взрыве в свой день рождения. В результате произошедшего также пострадали его дети, они госпитализированы: сын военнослужащего в тяжелом состоянии, а дочь – в состоянии средней тяжести.

Изначально спикер МВД Украины Марьяна Рева назвала причиной произошедшего «неосторожное обращение с боеприпасом».

Глава МВД Игорь Клименко назвал смерть помощника главкома ВСУ несчастным случаем: по его словам, Частяков получил в подарок ящик с гранатами «нового западного образца». Придя домой, он показал ящик родным. Сын Частякова взял одну из гранат и начал крутить кольцо — отец забрал у него забрал боеприпас, но по неизвестной причине выдернул чеку, из-за чего в доме прогремел взрыв.

По данным издания «Страна.ua», гранаты майору передал старший помощник заместителя главкома ВСУ А.В. Тимченко. Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко, он предупредил Частякова, что гранаты в наборе — боевые, однако тот не поверил и принял их за «рюмки специфической формы».

При этом «Страна.ua» также сообщило о второй версии произошедшего — помощник Залужного мог стать жертвой террористического акта. Так, сам главком ВСУ заявил, что Частяков погиб из-за неизвестного взрывного устройства, которое сработало в одном из подарков. Близкий к экс-президенту Украины Порошенко телеканал «Эспрессо» со ссылкой на водву погибшего также сообщил, что взрыв произошел в момент открытия одной из подарочных коробок.

После инцидента специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального округа Украины возбудила уголовное дело об умышленном убийстве и незаконном обращении с боеприпасами.