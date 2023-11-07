«Забрал гранату у сына и выдернул кольцо»: как погиб помощник Залужного

Помощник главкома ВСУ Залужного Геннадий Частяков в свой день рождения погиб от взрыва боевой гранаты. По версии украинского МВД, Частяков вернулся домой с подарками от коллег и стал показывать их семье. Одним из подарков был ящик с гранатами «нового западного образца». Военный показывал их сыну, но выдернул кольцо, в результате чего погиб, считают в МВД. В украинских СМИ рассматривают и другую версию произошедшего — теракт. Что известно о гибели близкого друга и помощника Залужного — в материале «Газеты.Ru».

Взрыв, при котором погиб помощник главнокомандующего украинской армии Геннадий Частяков, произошел в результате несчастного случая, заявил глава украинского МВД Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

«В результате первоочередных следственных действий удалось выяснить первые обстоятельства трагедии. У погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным», — написал глава МВД Украины.

По словам Клименко, военному вручили подарочный ящик, внутри которого лежали гранаты «нового западного образца». Сын Частякова достал одну из них и начал крутить кольцо. Тогда отец забрал боеприпас, по неизвестной причине выдернул чеку и спровоцировал взрыв.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли в доме помощника Залужного еще пять неразорвавшихся гранат, их отправили на экспертизу. Клименко утверждает, что полицейские уже установили личность дарителя.

«В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты. Продолжаются первоочередные следственные действия», — добавил глава украинского МВД.

Сувенирная или боевая

Украинское издание Insider пишет, что взрывное устройство Частяков получил в подарок от старшего помощника заместителя главкома ВСУ Тимченко А. В. По информации издания «Страна», помощник Залужного принял гранаты за сувениры-рюмки, поэтому и выдернул чеку. При этом утверждается, что Тимченко предупредил коллегу о наличии в подарке боевых боеприпасов.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Тимченко подарил погибшему «подарочный набор» – деревянную коробку с бутылкой виски и шестью гранатами, причем сделал это в присутствии еще трех человек.

«Тебя удивить трудно – поэтому дарю боевые гранаты и бутылку хорошего виски», – сказал Тимченко.

Две гранаты полковник оставил себе, их и нашли во время обыска.

По словам журналиста, Частяков воспринял слова коллеги как шутку. Он забрал детей из школы и начал разбирать с ними подарки. Майор считал, что в коробке не боевые гранаты, а рюмки специфической формы.

Вторая версия — теракт

Издание «Страна» пишет, что существует и вторая версия событий – помощник главкома ВСУ стал жертвой теракта. Сам Валерий Залужный в своем Telegram-канале писал, что «в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство». С этим утверждением согласна и супруга погибшего, которая стала очевидцем произошедшего, сообщает украинский Telegram-канал Klymenko Time.

По данным «Страны», сторонники бывшего украинского президента Петра Порошенко «намекают на связь» гибели Частякова со слухами о конфликте между Залужным и действующим президентом Украины Владимиром Зеленским из-за недавно опубликованной статьи, в которой главнокомандующий ВСУ заявил о тупике на фронте. Издание отмечает, что разъяснить обстоятельства произошедшего помогло бы видео момента взрыва, если оно существует, или полные показания супруги Частякова.

Советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с РИА Новости заявил, что «украинские чиновники стали жрать друг друга, как пауки в банке».

«Гибель помощника Залужного, полковника Частякова — явная тому иллюстрация, как некий привет от Зеленского в своей некой политической борьбе, потому что раскол между Зеленским и Залужным наметился давно. И такой появившийся новый полюс силы в качестве Залужного Зеленского, естественно, не устраивал», – утверждает Гагин.

По мнению советника главы ДНР, произошедшее — не несчастный случай, а «некий месседж, такое сообщение Залужному от Зеленского».

Умел обращаться с оружием

«Украинская правда» со ссылкой на источник в Генштабе Украины пишет, что погибший точно знал, как нужно обращаться с гранатой, так как он окончил Военную академию в Одессе. У Частякова было звание майора.

Народный депутат Марьяна Безуглая написала в соцсетях, что не раз работала вместе с погибшим.

«Я никогда бы не подумала, что Геннадий погибнет по причине неосторожности на свой день рождения. Гранаты выдают, а не дарят. Не держат дома», – заявила нардеп.

Во время происшествия в квартире военного в селе Чайки Киевской области находились как минимум четверо: сам Частяков, его жена, их 13-летний сын и дочь. Майор скончался на месте от полученных травм. Его сын сейчас находится в больнице, он получил серьезное ранение. Дочь и супруга военного не пострадали.