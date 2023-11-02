Американская ракета не долетела до цели

В ходе испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III возникли проблемы, из-за которых американским военным пришлось дать команду на ее самоуничтожение. Об этом сообщило Командование глобального удара ВВС США.
«Невооруженная МБР Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по Тихоокеанскому времени США (в 10:06 мск) из-за аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
Как пояснили военные, «аномалия — это любое неожиданное событие во время испытания. Поскольку аномалии могут возникнуть из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или испытательным оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ».
«Для расследования причин [неудачного запуска] создается аналитическая группа», — сказано в заявлении ВВС США.
Военные сообщили, что несмотря на уничтожение МБР, во время испытательного пуска им удалось получить «важные данные».
«Программа тестового запуска помогает командованию оценить Minuteman III и собрать данные для поддержания эффективности системы», — говорится в заявлении.
Испытание должно было показать надежность
О планах провести запуск МБР Minuteman III Пентагон сообщал накануне. По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера, пуск должен был продемонстрировать «надежность системы стратегического сдерживания», а также служить «сигналом союзникам о гарантиях» со стороны США.
Состоявшийся пуск Minuteman III – четвертый в этом году (предыдущие состоялись в феврале, апреле и сентябре). По сообщению издания Noozhawk, во время испытаний ракетой Minuteman III, как правило, целятся в область, расположенную в центральной части Тихого океана.
LGM-30G Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении США по состоянию на 2023 год. Дальность ее стрельбы — 13 000 км. На боевом дежурстве стоят около 400 ракет Minuteman.
Российские военные тренировались 25 октября
25 октября стратегические ядерные силы (СЯС) России провели свою тренировку.
С космoдрома Плесeцк по полигону Кура на Камчатке был выпoлнен пуск МБР «Ярс», а из акватории Бaренцева моря с подлодки стратегического назначения «Тула» — баллистической ракеты «Синeва». Два самолета дaльней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых рaкет воздушного базировaния.
«СЯС [в ходе учений] отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.
Все задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены, сообщается на сайте Кремля.
«Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации. В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками (силами)», — сообщили в Кремле.