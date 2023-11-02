Американская ракета не долетела до цели

Испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III на базе Ванденберг в Калифорнии, 2020 год

Военно-воздушные силы США уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за аномалии, выявленной во время испытательного запуска. Тем не менее, утверждают американские военные, им удалось получить важные данные. Причины неудачного пуска будет расследовать специально созданная аналитическая группа. Стратегические ядерные силы России провели свою тренировку 25 октября.

В ходе испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III возникли проблемы, из-за которых американским военным пришлось дать команду на ее самоуничтожение. Об этом сообщило Командование глобального удара ВВС США.

«Невооруженная МБР Minuteman III была уничтожена над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 по Тихоокеанскому времени США (в 10:06 мск) из-за аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы Космических сил Ванденберг в Калифорнии», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Как пояснили военные, «аномалия — это любое неожиданное событие во время испытания. Поскольку аномалии могут возникнуть из-за многих факторов, связанных с самой операционной платформой или испытательным оборудованием, для выявления причины необходим тщательный анализ».

«Для расследования причин [неудачного запуска] создается аналитическая группа», — сказано в заявлении ВВС США.

Военные сообщили, что несмотря на уничтожение МБР, во время испытательного пуска им удалось получить «важные данные».

«Программа тестового запуска помогает командованию оценить Minuteman III и собрать данные для поддержания эффективности системы», — говорится в заявлении.

Испытание должно было показать надежность

О планах провести запуск МБР Minuteman III Пентагон сообщал накануне. По словам пресс-секретаря американского оборонного ведомства Патрика Райдера, пуск должен был продемонстрировать «надежность системы стратегического сдерживания», а также служить «сигналом союзникам о гарантиях» со стороны США.

Состоявшийся пуск Minuteman III – четвертый в этом году (предыдущие состоялись в феврале, апреле и сентябре). По сообщению издания Noozhawk, во время испытаний ракетой Minuteman III, как правило, целятся в область, расположенную в центральной части Тихого океана.

LGM-30G Minuteman III стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования на вооружении США по состоянию на 2023 год. Дальность ее стрельбы — 13 000 км. На боевом дежурстве стоят около 400 ракет Minuteman.

Российские военные тренировались 25 октября

25 октября стратегические ядерные силы (СЯС) России провели свою тренировку.

С космoдрома Плесeцк по полигону Кура на Камчатке был выпoлнен пуск МБР «Ярс», а из акватории Бaренцева моря с подлодки стратегического назначения «Тула» — баллистической ракеты «Синeва». Два самолета дaльней авиации Ту-95МС выполнили пуски крылатых рaкет воздушного базировaния.

«СЯС [в ходе учений] отработали задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину.

Все задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены, сообщается на сайте Кремля.

«Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации. В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчинёнными войсками (силами)», — сообщили в Кремле.