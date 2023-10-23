«Измеряются тысячами»: в ДНР рассказали о потерях ВСУ за две недели

Советник главы ДНР Гагин заявил, что ВСУ потеряли несколько тысяч человек за последние две-три недели, а российские войска оттеснили украинские подразделения на «ключевом» участке фронта на юге Артемовска (Бахмута). При этом он предположил, что Киев может ударить американскими ракетами ATACMS по объектам на территории РФ и пригрозил «зеркальным» ответом на их применение. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с РИА Новости оценил потери вооруженных сил Украины в последние недели.

«Вот уже в течение двух-трех недель, противник потерял достаточно большое количество личного состава – эта цифра измеряется тысячами», – сказал он.

Как заявил Гагин, количество потерянных ВСУ единиц военной техники достигает нескольких сотен, запасы переданных Западом вооружений у украинской армии «начинают иссякать». По его мнению, без дальнейших поставок Украина «не выстоит в любом случае».

Ранее советник главы ДНР сообщал, что российские войска перешли к активным боевым действиям по всей линии соприкосновения. В разговоре с ТАСС он сообщил, что российские войска оттеснили украинские подразделения из района железной дороги у Клещеевки, этот участок он назвал «ключевым на южном фланге Артемовска».

16 октября президент России Владимир Путин заявил, что соотношение потерь российских и украинских сил в ходе контрнаступления ВСУ составляет «один к восьми примерно». 5 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что ВСУ с лета потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения.

13 октября представитель России при ООН Василий Небензя назвал украинское контрнаступление «формально законченным», так как в течение последних нескольких дней к наступательным действиям на Украине перешли российские войска. При этом Путин описал действия ВС РФ как «активную оборону».

Зеркальный ответ на ATACMS

Гагин предположил, что украинские силы могут «бездумно» использовать недавно поставленные США ракеты ATACMS для ударов «по всем объектам на территории Российской Федерации, до которых они смогут дотянуться».

При этом советник подчеркнул, что после применения Киевом ATACMS у российских сил противовоздушной обороны «появился опыт взаимодействия с этими изделиями», из которого следует «извлечь какие-то уроки» для эффективного поражения ракет.

«Я думаю, мы сможем противостоять любой угрозе, потому что наша ПВО на данный момент достаточно хорошо закрывает», – сказал он.

В качестве примера он привел отражение атак ракет и беспилотных летательных аппаратов на Крым.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Гагин высказал мнение, что ATACMS были переданы Киеву до того, как об этом стало известно, так как военный бюджет США был принят «уже достаточно давно» и поставки в последнее время стали бы «серьезным нарушением». 1 октября президент США Джо Байден утвердил временный бюджет, чтобы избежать шатдауна правительства. Он будет действовать до 17 ноября и не включает в себя помощь Украине.

Советник также выразил сомнение в скором получении Украиной дополнительной партии ракет, но подчеркнул, что в случае осуществления такие поставки будут грозить новыми ударам ВСУ по российским объектам «в том числе и на большей глубине тыла». Он добавил, что России «есть чем ответить на подобные вызовы».

«Я так думаю, мы начнем отвечать другими видами вооружения – ответ будет зеркальным», – заявил Гагин.

17 октября стало известно, что Вашингтон тайно передал Киеву «небольшое количество» ATACMS дальностью 165 км. Ракеты были впервые использованы для удара по аэродрому Бердянска. Власти США подтвердили поставку, в Пентагоне сообщили, что она осуществлялась «для использования на территории суверенной Украины».