Будущее поставленных Киеву Abrams под вопросом: почему танки не будут доминировать в бою

Армии США необходимо модифицировать танк M1 Abrams, чтобы он был эффективен в будущих войнах. К такому выводу пришли в американском Армейском научном совете. Аналитики изучили конфликты последних лет, в том числе на Украине, и рассказали о том, какие машины будут нужны для ведения боевых действий к 2040 году.

Танки M1 Abrams будут неэффективны к 2040 году. К такому выводу пришли в Армейском научном совете США, пишет издание Asia Times.

«M1 Abrams не будет доминировать на поле боя 2040 года. Все преимущества M1 в мобильности, огневой мощи и защите сейчас находятся под угрозой», — говорится в отчете специалистов.

Авторы рекомендуют отказаться от M1 Abrams в пользу танков меньшего размера и беспилотных машин. Также отмечена необходимость создания следующей модификации M1 Abrams с пушками большего калибра и гиперзвуковыми противотанковыми ракетами.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Выводы из конфликта на Украине

Армейский научный совет США прогнозирует, что танки и бронемашины столкнутся с новыми угрозами со стороны современного противотанкового оружия, беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта.

Авторы доклада изучили опыт применения бронетехники в ходе конфликтов последних лет (в том числе на Украине). Данные говорят о том, что танки уязвимы при использовании против них противотанковых ракетных комплексов, ударных беспилотников, барражирующих боеприпасов, мин. Кроме того, боевые машины легче обнаружить из-за возрастающих возможностей в области разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Согласно докладу, боевые действия на Украине показали возрождение интереса к маскировке военной техники и методам обмана противника.

При этом в целом бронетехника останется важной частью вооружений армии США, полагают аналитики.

«В докладе подчеркивается, что нынешние боевые действия на Украине только укрепили это понимание, несмотря на оживленные дебаты о том, ознаменовал ли конфликт начало конца тяжелой бронетехники», — пишет The War Zone.

Поставки M1 Abrams Киеву

Первая партия из 31 американского танка M1 Abrams прибыла на Украину 23 сентября ( The War Zone в своем материале отмечает, что на вооружении США есть 2,5 тыс. таких танков и еще «тысячи» находятся на хранении и снова могут быть использованы). В Пентагоне заявляли, что передача боевых машин Киеву будет способствовать наступательным действиям ВСУ.

«Танки Abrams обладают большими возможностями <...>, они придадут украинским войскам больше мобильности, скорости и огневой мощи для прорыва», — сказал Bloomberg представитель Белого дома Джон Кирби.

При этом в Киеве признают, что поставки этих боевых машин вряд ли смогут «существенно изменить» ситуацию на поле боя. Об этом со ссылкой на свои источники писала газета The Wall Street Journal.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The War Zone говорил о том, что Abrams необходимо использовать только в «очень специфических, хорошо продуманных операциях», поскольку, если применять их на линии фронта и в обычном общевойсковом бою, они «не проживут очень долго».

«Танки Abrams — это такое серьезное оружие, но помните, как президент говорил о других танках производства другой страны, что они горят за милую душу? Ну, будут и эти гореть», — прокомментировал поставки пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По мнению представителя Кремля, решающего преимущества украинцам эта техника не даст:

«Нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя. Такого оружия нет. Вот все, что можно сказать».