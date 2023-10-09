«Боевики отрабатывали штурм на макете поселения». Почему разведка Израиля упустила войну

Израильские спецслужбы не знали, что ХАМАС готовится напасть на страну, сообщило NYT. По данным издания, палестинским радикалам удалось собрать достаточный арсенал, чтобы преодолеть систему ПРО «Железный купол» и разрушить израильскую сеть информаторов в Газе. Бывший член «Аль-Каиды»* допустил, что неудача разведки связана с использованием радикалами техники Huawei, а в ХАМАС сообщили, что готовились к операции несколько лет, убеждая Израиль в своей неготовности к боевым действиям. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ни одна из израильских спецслужб не знала о подготовке радикальной палестинской организации ХАМАС к нападению на страну, сообщило американское издание New York Times со ссылкой на источники.

По заявлению неназванных американских чиновников, радикалам удалось добиться «полной тактической неожиданности». Западные разведывательные службы также были удивлены масштабом атаки, однако они, как пишет NYT, «не отслеживают деятельность ХАМАС так внимательно, как это делают Израиль или Египет».

Издание отмечает, что за последние годы Израиль создал сеть электронного перехвата, датчиков и информаторов по всей территории сектора Газа, также «значительные средства» были вложены в попытки отследить и заблокировать сети ХАМАС и перехват поставок боеприпасов. При этом палестинским боевикам удалось создать достаточный арсенал из «недорогих, но смертоносных ракет», чтобы подавить израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол».

«ХАМАС смогла запустить сотни ракет подряд, потенциально больше, чем могли выдержать перехватчики системы», — говорится в материале.

По предположению одного из источников NYT, радикальное движение смогло изучить уязвимости системы, воспользовавшись тем, что у Израиля ограничено количество ракет-перехватчиков «Тамир», а перезагрузка ПРО требует времени.

В оборонной разведывательной компании Janes допустили, что ХАМАС могла использовать при атаке новую ракетную систему «Раджум», а также небольшие дроны, которые сбрасывали боеприпасы на израильские военные позиции. NYT подчеркивает, что практически все ракеты, используемые радикалами, разработаны Ираном. Они контрабандой ввозятся в сектор Газа в виде компонентов, после чего тайно собираются. Тегеран свою причастность к нападению на Израиль отрицает.

Израиль борется с контрабандными поставками, в 2021 году был уничтожен подземный туннель протяженностью около 100 км. При этом, по словам источника из США, для секретной передачи боеприпасов также используются и легальные проходы в Газу.

Кроме того, собеседники агентства допустили, что ХАМАС разрушила сеть израильских информаторов в Газе, а обсуждение планов атаки проводилось только в личном общении без использования средств связи.

Также разведка могла потерпеть неудачу, поскольку Израиль сосредоточился на угрозе со стороны ливанского движения «Хезболла» и западного берега реки Иордан, где регулярно происходят перестрелки с палестинскими боевиками.

Бывший посол США в Израиле Томас Найдс заявил, что на руку движению ХАМАС могло также сыграть решение израильских властей выдать 15 тысяч разрешений на работу жителям Газы, которые приезжали в страну каждый день.

«Существовало мнение, что ХАМАС это не испортит. Решение явно было неправильным», — высказал свою оценку экс-посол.

Аналитик компании Janes по Ближнему Востоку Льюис Смарт в беседе с NYT назвал события в Израиле «провалом разведки», но подчеркнул, что его причины еще предстоит установить.

Виноват Huawei

В социальной сети X (бывшая Twitter) распространяется теория о том, что в неудаче израильской разведки «виновата» китайская компания Huawei, сообщает портал Al Bawaba. По мнению пользователей соцсети, лидеры ХАМАС «использовали телефоны Huawei, чтобы не допустить прослушивания западными спецслужбами».

Эту теорию поддержал Эймен Дин, бывший член «Аль-Каиды» (организация запрещена в России), ставший сотрудником британской разведки Ми-6.

«Всем, кто спрашивает: как Израиль со своими службами безопасности и разведки не смог обнаружить планы ХАМАС осуществить дерзкое вторжение в Израиль?! Частичный ответ: Huawei! Да, в течение последних 30 с лишним месяцев лидеры и боевики ХАМАС использовали телефоны, планшеты и ноутбуки Huawei», — написал он.

Дин пояснил, что Google и другие технологические компании США запретили Huawei использовать свои системы, из-за чего китайский производитель был вынужден создавать собственные разработки, взломать которые за пределами КНР «нелегко».

ХАМАС обманула Израиль

Агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС, сообщило, что организация использовала «беспрецедентную разведывательную тактику», чтобы ввести Израиль в заблуждение.

По заявлению источника, радикалы готовились к нападению в течение нескольких лет, но намеренно создавали у Израиля впечатление, что не стремятся к войне.

«ХАМАС удалось создать впечатление, что она не готова к военной авантюре против Израиля», — сказал источник.

Он также рассказал, что в Газе был построен макет израильского поселения, в котором боевики отрабатывали высадку десанта и штурм, причем тренировки даже снимались на видео. Израиль видел эти действия, но был уверен, что палестинцы не готовы к конфронтации.

По заявлению источника, палестинцы убедили Израиль, что больше заинтересованы в решении экономических проблем — в частности, в обеспечении жителей Газы рабочими местами.

«Они заставили нас думать, что им нужны деньги», – признал в беседе с агентством неназванный представитель израильской службы безопасности.

Источник в ХАМАС также заявил, что задача не допустить утечки была одной из главных для организации. По его словам, многие лидеры организации сами не знали о планах атаковать Израиль, а готовившиеся к нападению боевики не подозревали о точной цели учений.

«Хезболла» обещает не нападать

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил, что его правительство получило от организации «Хезболла» заверения, что она не вступит в боевые действия, если Израиль не будет атаковать ливанскую территорию. Об этом сообщило Times of Israel.

8 октября «Хезболла» заявила, что выпустила десятки ракет и снарядов по трем израильским позициям в спорном районе горы Дов в знак солидарности с нападением ХАМАС.

Армия обороны Израиля в ответ открыла артиллерийский огонь в направлении района пусков и нанесла удар беспилотником по «инфраструктуре Хезболлы». Позже ЦАХАЛ также заявил о предупредительных выстрелах по членам ливанской организации. Армия Ливана обвинила израильские войска в обстреле поселений и заявила о раненых мирных жителях, не назвав их число.