«Меня бросили в Белоруссии»: диверсант пожаловался на предателей в Киеве

Обвиняемый в попытке совершения теракта в Белоруссии Александр Швец заявил, что власти Киева его бросили и забыли. По словам гражданина Украины, к нему никто не пришел из посольства и не нанял адвоката. Швеца обвиняют в попытке атаки российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском. Мужчине грозит смертная казнь. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Николай Швец, которого обвиняют в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме в Мачулищах, в разговоре с телеканалом «Беларусь 1» заявил, что Киев его бросил.

«Меня бросили, меня забыли, меня предали… Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял», — сказал Швец.

По словам обвиняемого, после выполнения диверсионного задания его не эвакуировали на территорию Украины.

«Скорее всего, меня просто хотели использовать для второго задания, а потом вообще убить, зачистить», — добавил Швец.

Телеканал выпустил только анонс интервью, полная версия выйдет 3 октября.

Теракт в Мачулищах

7 марта этого года белорусский президент Александр Лукашенко во время вручения государственных наград и погон высшему офицерскому составу сообщил о задержании Швеца. Об этом пишет «БелТА».

По словам главы государства, подготовка теракта началась за шесть--восемь месяцев до его совершения в Киеве.

«Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ не то сбоку, не то за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014-м, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — описал Швеца Лукашенко.

Глава государства утверждает, что сотрудники СБУ готовили обвиняемого с применением «самых высоких технологий» несколько месяцев. После этого его отправили на территорию Белоруссии.

Швец не мог попасть в страну через границу с Украиной, так как она закрыта. По предварительным данным, украинец поехал в Варшаву, а оттуда в белорусский Брест, однако на границе его не пустили. Лукашенко похвалил пограничника, который принял это решение, и поручил его найти. Затем Швец вернулся в Варшаву, откуда поехал в Лодзь, после в Ригу, а затем в Псков.

«Пограничники российские, к сожалению, пропустили его. Хотя не должны были это сделать. Он перемещался по внутреннему российскому паспорту. У них есть заграничный паспорт. Он не имел права перемещаться через границу. Но тем не менее переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск», — добавил Лукашенко.

По словам президента, для совершения теракта использовали маленький беспилотник китайского производства, так как он не попадает под системы слежения.

«К счастью, самолет не претерпел каких-то значительных повреждений, кроме, как они говорят, царапин и одной пробоины в корпусе, которая военному самолету не мешает выполнять его обязанности. <...> Тем не менее мы попросили россиян, чтобы они взяли этот самолет на обслуживание и прислали нам другой. Так и произошло», — сказал Лукашенко.

Он уточнил, что Белоруссия получила самолет от России, чтобы на нем контролировать свои границы. Лукашенко подчеркнул, что это не единственный самолет-разведчик, который есть у государства.

Для оперативного задержания Швеца страну временно закрыли. По словам Лукашенко, работники СБУ дали обвиняемому специальные телефоны, которые отслеживали каждый его шаг в аудио- и видеорежиме. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии проанализировали «тысячи звонков, переговоров, встреч» и смогли вычислить злоумышленника. Его задержали под Боровлянами в типографии, где он временно проживал.

«На сегодняшний день задержаны более 20 соучастников, которые на территории Беларуси. Остальные прячутся там [за границей]», — добавил Лукашенко.

Швецу грозит смертная казнь

После задержания обвиняемый признался в совершении преступления. Он утверждает, что 26 февраля в аэропорте Мачулищи с помощью двух дронов пытался подорвать самолет.

«Я работал с СБУ», — добавил Швец.

В соответствии с уголовным кодексом Республики Беларусь, все участники организованной группы, независимо от их роли в совершенном преступлении, признаются исполнителями. В связи с этим всем фигурантам дела предъявили обвинение по статье «Акт терроризма, совершенный организованной группой». Им грозит наказание вплоть до смертной казни.

Реакция Украины

Советник главы украинского президента Михаил Подоляк в своих социальных сетях назвал атаку на российский военный самолет «антитеррористической акцией», проведенной силами «местных партизан». Официально Киев свою причастность к произошедшему не подтвердил.