«Чем шире, тем лучше». Буданов заявил о желании перенести военные действия в Россию

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о желании перенести боевые действия на территорию России, причем «чем шире будут операции, тем лучше». Его слова идут вразрез с недавним заявлением президента Владимира Зеленского о том, что происходящее не должно перейти вглубь России. Ранее Буданов говорил о желании «зайти в Крым». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ должны перенести боевые действия на российскую территорию и другие «территории, находящиеся под ее влиянием».

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, понятно для нас, есть Россия и другие территории, где находится их влияние, для того чтобы их растянуть», — сказал Буданов.

При этом чем шире будут операции украинцев в соседней стране, «тем лучше», подчеркнул он. В июле Буданов в комментарии украинскому телеканалу ТСН говорил также, что ВСУ «хотели бы зайти в Крым».

«Останемся одни»

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боевые действия не должны перейти вглубь России.

«Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни», — сказал он в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

В то же время атаки БПЛА на российские регионы продолжаются. В ночь на 30 августа украинские беспилотники атаковали пять регионов РФ. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где были повреждены несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях БПЛА сбили силами противовоздушной обороны. В ночь на 1 сентября в небе над Псковом был уничтожен неопознанный объект.

Удары по России

В апреле глава минобороны Германии Борис Писториус назвал ограниченные удары ВСУ по территории России «допустимыми».

«До тех пор, пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость. Не то чтобы с удовольствием, но, к примеру, для отрезания путей снабжения», — отметил он в эфире телеканала ZDF.

В то же время тогда он отмечал, что в вопросе поставок Киеву вооружений «есть красные линии». К примеру, это современные истребители и кассетные боеприпасы, а также определенные типы бомб.

Накануне Писториус выступил против поставок крылатых ракет Украине в ближайшее время, но такие поставки «возможны в будущем». Он указал, что Германия — не единственная страна, которая отказывается поставлять такие снаряды Киеву, их также не поставляют США.

В мае Украина официально запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы.

«Можем уничтожать российское»

29 августа (спустя всего пару дней после заявления Зеленского) советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что страны — союзники Украины поддерживают удары «по всему российскому, например в Крыму». По его словам, на Западе по этому вопросу сложился «абсолютный консенсус».

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например в Крыму. Я напомню, год назад даже когда какие-то удары были по Крыму, все говорили – нет-нет, давайте только без этого. Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают», — отметил он.

Подоляк также пригрозил, что количество беспилотников «неустановленной природы», атакующих российские регионы, будет увеличиваться.