Контрнаступление ВСУ закончится через два месяца. Почему США считают его успешным, а РФ — провальным

Источник в Белом доме сообщил журналу The Economist, что контрнаступление ВСУ может завершиться через шесть-семь недель. Часть чиновников администрации Байдена полагают, что ВСУ не смогут продвинуться далеко, однако в разведуправлении Минобороны США считают, что Украине с вероятностью в 40-50% к концу 2023 года удастся прорвать линии российской обороны. В НАТО публично оценивают действия украинской армии как успешные, а в России называют контрнаступление ВСУ провалом.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может завершиться через шесть-семь недель боев, написал журнал The Economist со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.

По словам источника, должностные лица в американской администрации по-разному оценивают прогресс, которого сможет достичь Украина за указанное время. Некоторые считают, что ВСУ не смогут далеко продвинуться, поскольку исчерпали свои резервы еще до преодоления второй линии российской обороны.

«Если вы посмотрите на линию фронта через пять лет, она может в целом выглядеть очень похоже», — цитирует журнал одного из чиновников Белого дома.

Аналитик разведуправления Минобороны США (DIA) Трент Мол полагает, что ВСУ с уверенностью в 40-50% к концу 2023 года смогут преодолеть линии российской обороны.

Однако задача, по его мнению, осложняется истощением запасов оружия и ухудшающейся погодой.

«Заметный прогресс» ВСУ

Госсекретарь США Энтони Блинкен накануне прибыл в Киев. В ходе своего визита он отметил, «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ:

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности».

В тот же день в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. По нему Киев получит в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, противотанковые комплексы Javelin и АТ-4, подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, 3 млн патронов для стрелкового оружия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце августа призвал не делать поспешных выводов по контрнаступлению Украины и верить в украинцев, которые «могут превзойти ожидания».

«Эксперты считали, что Украина продержится всего несколько дней или недель, но они освободили север, Киев, восток, Харьков, территорию на юге, Херсон. И теперь они достигают еще больших успехов», — сказал глава альянса.

«Это не пробуксовка, это провал»

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступления с 4 июня. По оценке оборонного ведомства, за три месяца украинская сторона не достигла своих целей ни на одном из направлений.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров в турецким коллегой 4 сентября назвал украинское контрнаступление провалом:

«Это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так».

Президент Украины Владимир Зеленский 23 августа признал, что не все действия ВСУ являются успешными.

«Если вы не против, не все буду публично говорить. По нескольким направлениям мы идем вперед, нам очень сложно. Плотное минирование, тысячи мин», — сказал украинский лидер.

Он добавил, что армия Украины постоянно движется вперед — понемногу, но «направление правильное».