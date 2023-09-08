«Отработали «Корнетом». В России заявили об уничтожении второго танка Challenger 2

Власти Запорожской области заявили о поражении двух танков Challenger 2 с помощью ПТРК «Корнет». Уничтожение одного из них ранее подтвердило Министерство обороны Британии. До этого боевые машины такой модели ни разу не были уничтожены в боях с 1994 года.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении двух британских танков Challenger 2. По его словам, еще четыре танка этой модели сейчас находятся под поселком Степногорск, два – в Орехово.

«Два вышли <...> Их отработали «Корнетом». В принципе, с первого же попадания полыхнул. Они себя с точки зрения броневой мощи никак не показывают», – заявил Балицкий в эфире канала «Россия 24».

Справка «Корнет» – российский противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты.

По словам Балицкого, украинские военные не смогут эвакуировать подбитые бронемашины из-за их большого веса, поэтому танки «будут где-нибудь в музее стоять».

Российское Минобороны, а также украинское и британское военные ведомства на данный момент информацию о поражении второго танка не комментировали.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Уничтожение первого Challenger 2

5 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что первый Challenger 2 «был сожжен в боях под Работино».

Британские издания Guardian и Forbes также писали о ликвидации британского танка в зоне проведения российской спецоперации. По данным СМИ, боевая машина принадлежала 82-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины, экипаж выжил.

6 сентября министр обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил поражение танка, при этом он подчеркнул, что британские власти не намерены отправлять Киеву новый Challenger 2 на замену утраченному. Уничтожение танка в боях в Запорожской области стало первым с момента начала эксплуатации данной модели в 1994 году.

Рогов в интервью РИА Новости также заявил, что военные, подбившие танк, будут награждены.

«Помимо гарантированных выплат за уничтожение вражеской техники, уверен, появятся дополнительные инициативы со стороны гражданского общества», – сказал он.

Challenger 2 – основной танк Вооруженных сил Великобритании, модернизированная версия первой модели Challenger, которая производилась в 80-х годах. Он оснащен нарезной 120-мм пушкой.

О поставках 14 танков Challenger 2 на Украину было объявлено в январе текущего года, весной ВСУ получили все обещанные машины.