Армия

«Не церемонится с бестолковыми командирами». Что известно о командующем военной операцией

Шойгу назначил генерала Суровикина командующим объединенной группировкой войск на Украине

Генерал Сергей Суровикин возглавил объединенную группировку российских войск на Украине. Ранее Суровикин командовал группировкой войск «Юг». Он также с 2017 года является главнокомандующим воздушно-космических сил России. Глава Минобороны Сергей Шойгу впервые назначил командующего войсками на спецоперации. До сих пор о наличии такой должности не сообщалось.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил генерала Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения военной операции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Ранее о наличии такой должности не упоминалось, отмечает РБК. В конце июня стало известно, что генерала Суровикина назначили командовать Южной группировкой российских войск, задействованной в военных действиях на Украине. Под его руководством она заняла пункты Горское и Золотое (20 км к югу от Лисичанска).

«На 8 месяце спецоперации создано нечто вроде Ставки — единой, во главе которой встал человек, к которому не просто относятся с уважением, а боятся. Потому что голова с плеч может слететь моментально: Суровикин не церемонится с бестолковыми командирами», — написал военный аналитик Борис Рожин, комментируя назначение.

7 октября глава Дагестана Сергей Меликов объявил, что генерал-лейтенанта Рустама Мурадова назначили командующим войсками Восточного военного округа. Ранее он командовал российской группировкой войск «Восток» на Украине.

Меликов называл решение о назначении Мурадова правильным, поскольку у его земляка есть военное образование и боевой опыт, который Мурадов получил в горячих точках — Сирии и Чечне.

«Рустам Усманович всегда был лидером, который вел за собой других, стратегом, который принимает правильные решения, мужественным бойцом, который первым идет в атаку», — заявлял губернатор.

В Западном военном округе также сменился командующий, об этом писало издание РБК 3 октября. Вместо генерал-полковника Александра Журавлева назначен генерал-лейтенант Роман Бердников, пишет издание со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

На сайте Минобороны руководителем сил ЗВО по-прежнему указан Журавлев, а Бердников — командующим 29-й общевойсковой армией.

Что известно о генерале

Суровикин – уроженец Новосибирска, на службе в вооруженных силах – с 1983 года. По данным СМИ, входил в состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане. В 1995 году закончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.

Сергей Суровикин известен тем, что в 1991 году, во время путча ГКЧП, был на стороне путчистов. В ночь на 21 августа воинскую колонну, которой командовал Суровикин, заблокировали протестующие, в результате столкновения погибли три человека, следует из справки ТАСС.

После этого Суровикин был арестован и провел семь месяцев в следственном изоляторе «Матросская Тишина», но в итоге обвинения с него сняли на основании того, что он выполнял приказ. По воспоминаниям участников событий, распоряжение освободить капитана Суровикина отдал лично президент РФ Борис Ельцин, пишет ТАСС.

С 1995 года служил в дислоцированной в Таджикистане 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии. В 2002 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Был участником Второй чеченской кампании с июня 2004 года. Там Суровикин приобрел репутацию жесткого и требовательного военачальника. Во время службы в Чечне широкий резонанс приобрело его публичное обещание «уничтожать троих боевиков за каждого погибшего солдата».

В 2013 году стал командующим войсками Восточного военного округа. На этом посту, в частности, активно занимался созданием военной инфраструктуры на Курильских островах и в Арктике.

С марта по декабрь 2017 года и с января по апрель 2019-го руководил группировкой войск в Сирии. В 2017 году возглавил Воздушно-космические силы, тогда же получил звание Героя России. Он стал первым в истории России и СССР общевойсковым командиром, возглавившим ВКС. В августе 2021 года президент РФ Владимир Путин присвоил Суровикину звание генерала армии. Он также награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги».

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