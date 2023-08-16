В Брянскую область второй день подряд пытаются проникнуть диверсанты

Федеральная служба безопасности России сообщила, что пресекла проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз второй день подряд заявляет о попытках диверсантов прорваться в регион.

Четверо украинских диверсантов уничтожены в Стародубском районе Брянской области, сообщает Центр общественных связей ФСБ. По заявлению спецслужбы, операция против ДРГ проводилась совместно с силами российского Министерства обороны.

«На месте боестолкновения помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации обнаружены FPV-дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой», – говорится в сообщении.

По оценке ФСБ, это свидетельствует «о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории». В свою очередь Telegram-канал Shot со ссылкой на источники утверждает, что у украинских бойцов было несколько винтовок М4, мины и беспилотники, а также электродетонаторы и взрывчатка, используемая армией Великобритании.

«Ранее дронами с такой взрывчаткой неоднократно был атакован Белгород. Предварительно, ДРГ планировала подорвать несколько объектов инфраструктуры», – пишет канал.

В Минобороны России информацию на данный момент не комментировали. Представители ФСБ других подробностей произошедшего не приводят, в том числе не раскрываются время и конкретное место столкновения с диверсантами.

15 августа о попытке проникновения ДРГ в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа сообщал брянский губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Изначально глава региона заявлял об отсутствии пострадавших, однако впоследствии стало известно о получившем травмы работнике местного сельскохозяйственного предприятия.

«Он доставлен в районную больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – сообщил Богомаз.

Кроме того, по его словам, в результате обстрела со стороны Украины погибло одно животное сельхозпредприятия, частичные повреждения получили производственные помещения и один автомобиль.

Сегодня, 16 августа, губернатор сообщил о новой попытке проникновения диверсантов в регион. «В 7.00 пресечена попытка проникновения на территорию Брянской области украинской диверсионно-разведывательной группы в составе шести боевиков», – написал он, заявив, что пятеро украинских военных были уничтожены.

Место нового столкновения с ДРГ глава региона не приводит, отмечая, что в операции участвовали подразделения Минобороны, а также сотрудники пограничного управления ФСБ и Росгвардии. Также 16 августа Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины села Куршановичи Климовского района. В результате были повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры. Никто не пострадал.

Диверсии в Брянской области

Новые попытки проникновения ДРГ в регион стали первыми за четыре месяца: в прошлый раз о столкновении российских военных с диверсантами губернатор писал 6 апреля. Тогда он заявил о поражении 20 украинских бойцов в районе села Случовск.

До этого о нападении диверсантов на Брянскую область сообщалось 2 марта. По словам Богомаза, украинские военные проникли в село Любечане, в результате атаки погибли двое мирных жителей, ранения получили мужчина и десятилетний Федор Симоненко.

Ребенка успешно прооперировали. Как заявлял глава региона, врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия производства НАТО. Впоследствии мальчик был награжден медалями «За отвагу» и «Доблесть и отвага» за спасение двух девочек.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшие в марте террористическим актом, Следственный комитет возбудил уголовное дело.