«Приглашаю на фронт». Пригожин предложил Стрелкову боевую должность

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову, неоднократно критиковавшему командование «вагнеровцев» за большие потери в боях за Бахмут и Соледар, вступить в их ряды. Как указал Пригожин, пока «высокую должность ему никто предложить не сможет». Стрелков в ответ заявил, что готов всерьез рассмотреть предложение, если оно поступит по официальные каналам и «не будет выглядеть издевательством».

Руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) приехать на фронт в ЛНР и продемонстрировать свой боевой опыт.

«Я, как старший начальник ЧВК «Вагнер», приглашаю господина Гиркина на фронт, чтобы проверить правильность его позиции и использовать, как он заявлял, его боевой опыт», — говорится в посте Пригожина в Telegram.

«Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений. Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности. Пора переходить от слов к делу», — добавил глава ЧВК.

Пригожин при этом предупредил Стрелкова о «негативном отношении» к бывшему министру обороны ДНР у командиров подразделения, так как тот неоднократно критиковал ЧВК.

Гиркин-Стрелков в последние месяцы действительно выступал с активной критикой Пригожина и всего командования из-за якобы больших потерь, которые понесла «Вагнер» в боях за Бахмут и Соледар. В интервью Национальной службе новостей он также заявил, что главу ЧВК нельзя пускать в публичное пространство из-за его «бэкграунда уголовника и прислуги». В то же время он положительно отзывался о самих бойцах, которым можно было бы найти «гораздо более эффективное применение».

«Не против рассмотреть вопрос»

В ответ на предложение Пригожина Стрелков выразил готовность вступить в ряды «Вагнера», если к нему обратятся официально.

«Я готов рассмотреть подобное предложение, если оно будет нормально оформлено и не будет выглядеть издевательством или специальной подставой в мой адрес», — подчеркнул он.

Экс-министр добавил, что «не собирался проситься» в ряды «Вагнера», но раз уж Пригожин «говорит о такой возможности», то и он «не против рассмотреть этот вопрос».

Служба в зоне СВО

В октябре Стрелков сообщил, что снова поступил на службу в российскую армию. 15 октября его супруга Мирослава Регинская опубликовала его фотографию в военной форме, а уже на следующий день Главное управление разведки Минобороны Украины объявило о награде в $100 тыс. для военнослужащих, которые смогут взять его в плен.

5 декабря Стрелков внезапно вернулся в Москву. Он заявил, что его выписали из списков батальона народной милиции ДНР без каких-либо официальных приказов и даже не сообщили ему об этом. «В результате еще с октября и по конец ноября я находился в составе N-ского батальона N-ского полка незаконно, незаконно же носил оружие и боеприпасы, незаконно выезжал в район проведения СВО и в прифронтовую зону», — написал он во «Вконтакте».

Стрелков уверен, что командования полка и батальона, где он служил, знали об этом факте, но решили скрыть его: благодаря пребыванию бывшего министра удавалось получать для своей части «солидную помощь» продовольствием, снаряжением, автотранспортом и средствами на ГСМ.

В 2014 году Стрелков в течение нескольких месяцев руководил бойцами во время боев в Славянске, а позднее возглавлял вооружённые формирования в Донецке. С 12 мая по 14 августа 2014 года был командующим вооруженными силами ДНР. С 16 мая — министр обороны ДНР, с 6 июля — военный комендант Донецка. В августе был отправлен в отставку и покинул территорию Донбасса.

Осенью 2022 года суд в Гааге заочно приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным в крушении Boeing 777 в 2014 году. Суд решил, что именно Стрелков как министр обороны ДНР отвечал за установку и поставку «Бука», из которого была выпущена ракета класса «земля-воздух», сбившая самолет.