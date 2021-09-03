«Мы все оплатим»: как полиция Нидерландов склоняет российских военных к измене

Полиция Нидерландов и Объединенная следственная группа (JIT), которая расследует крушение «Боинга» 17 июля 2014 года в самопровозглашенной Донецкой народной республике, попросили российских военных «поделиться информацией». Обращение опубликовано на сайте полицейского ведомства, в том числе – на русском языке. Корреспондент «Газеты.Ru» поговорил с юристами по поводу причин появления письма, а также связался с представителями самой JIT.

Полицейский инструктаж

По версии JIT, «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH-17 по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, был сбит ракетой, выпущенной из зенитной ракетной установки «Бук», якобы принадлежащей 53-й бригаде из Курска. Однако в открытом письме говорится, что расследование того, как принималось решение о переброске «Бука» в Донецкую область, еще не завершилось.

close 100% Открытое письмо полиции Нидерландов и Объединенной следственной группы (JIT) с просьбой о помощи по делу MH-17

В этой связи JIT просит российских военных, у которых есть информация об этом – документы, фото, видео, электронные письма – поделиться этими данными.

«Возможно, для вас этот факт – пятно на вашем городе или на вашей армии. Мы это понимаем, – говорится в открытом письме. – Но правда все-таки должна быть рассказана, даже если эта правда неудобная. Мы продолжаем вести следствие по установлению личности членов экипажа ЗРК «Бук» и обстоятельств принятия решения о применении этого оружия. Наше следствие уже очень далеко продвинулось, однако оно еще не полное. Нам хотелось бы получить ответы, также от российских военных, как могла произойти такая трагедия».

При этом нидерландская полиция подробно инструктирует потенциальных информаторов о том, как сделать коммуникацию с JIT «безопасной».

В частности, рекомендуется завести отдельный новый почтовый ящик на сервисе Gmail и использовать публичный общедоступный Wi-Fi. «Для дополнительной безопасности вы можете использовать услуги Tor или Tails», – также говорится в письме.

Подпись под письмом – «Руководитель следствия Нидерландской полиции». Главой отдела уголовных расследований полиции Нидерландов является Энди Крааг. Он участвует в работе JIT и регулярно проводит брифинги для журналистов.

Семь лет без результата

JIT была создана в августе 2014 года. В настоящее время судебные слушания по делу о катастрофе рейса MH-17 проходят в Амстердаме. Первое судебное заседание по делу состоялось в марте 2020 года. В связи с крушением самолета в качестве подозреваемых заочно проходят трое россиян – бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), отставные российские офицеры Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинский гражданин Леонид Харченко.

Ни один из них не имеет отношения к Курску и 53-й зенитной ракетной бригаде, а на момент катастрофы MH17 они не находились на военной службе в России.

Из всех обвиняемых только Пулатов направил в суд своих адвокатов и дал показания посредством видеосвязи. Остальные трое в процессе не участвуют. «Из Вооруженных сил Российской Федерации я был уволен 30 июля 2008 года», – заявлял Пулатов и добавил, что к 2014 году с момента увольнения прошло шесть лет. По словам Пулатова, он также не вступал в контакты с российскими должностными лицами. Свою вину он не признает.

Альтернативные версии катастрофы, которые представили адвокаты Пулатова, в том числе поражения самолета из ЗРК «Бук», принадлежавшего Украине, суд в Амстердаме рассматривать отказался.

Если, как утверждается в открытом письме, «следствие не полное» и все обстоятельства произошедшего даже для себя JIT еще не прояснила, то остается открытым вопрос, почему недорасследованное дело передали в суд.

«Они формально могут продолжать следствие. Ведь совершенно однозначно они установили причастных лиц, что открыто и признают, – объяснил в беседе с «Газетой.Ru» Дмитрий Гололобов, специалист по международному праву, российский адвокат и британский солиситор, глава лондонской компании Gololobov & Partners. Russian advisers. – Подобных дел – масса. Когда судят только часть обвиняемых. Тоже дело ЮКОС до сих пор еще открыто – уже почти 20 лет».

«Хотя подобный запрос, конечно, очень странен. Он не использует признанные международные механизмы коммуникации в таких случаях и может вызвать вопросы у российской прокуратуры и МИДа. Но, в любом случае, это вопрос уголовно-правового закона Нидерландов, если он дозволяет подобные фокусы», – добавил Гололобов

В свою очередь, адвокат и бывший сотрудник Главной военной прокуратуры России Николай Пиляев убежден, что письмо JIT – это «жест отчаяния».

«Трагедия произошла в 2014 году, прошло семь лет. Было много заявлений для прессы о причастности к катастрофе российских военных. И вот теперь выходит, что никаких конкретных доказательств этого нет. Людей, которые проходят обвиняемыми, связать с российской армией не получается», – рассказал Пиляев.

Деньги для осведомителей

Николай Пиляев обращает внимание, что когда полиция Нидерландов и JIT обращаются к российским военным с подобными просьбами, то это означает, что организации прямо склоняют граждан РФ к нарушению закона.

«Я не знаю, кто сбил самолет. Никто сейчас не знает. Но начнем с того, что российским военнослужащим прямо запрещено распространять любую информацию в СМИ и соцсетях просто позволяющую определить их принадлежность к Вооруженным силам РФ, даже общаться с журналистами запрещено. Соответствующий указ в марте 2019 года подписал президент. Также запрещено распространять данные о других военнослужащих и гражданах, уволенных с военной службы», – напомнил Пиляев.

Адвокат также отметил, что передача иностранному государству или международной организации сведений, составляющих государственную тайну квалифицируется по статье 275 УК РФ как государственная измена.

«Любые сведения, которые касаются организации военного управления, располагаемых сил и средств, их точного нахождения по определению попадают под гостайну. Получается, что полиция Нидерландов склоняет российских военных к измене.

Более того, под предлогом поиска свидетелей по делу MH-17 западные спецслужбы могут просто собирать информацию о российской армии. Это похоже на шпиономанию? Но я этого совершенно не исключаю», – заключил Пиляев.

Корреспондент «Газеты.Ru» связался с представителями JIT по электронному адресу, указанному в открытом письме и рассказал, что в случае выполнения их просьбы военнослужащие или бывшие военнослужащие России станут нарушителями российского закона.

«У нас существует программа по защите свидетелей, – ответили на это в JIT. – Внутри РФ мы не работаем в связи с собственной безопасностью, а также безопасностью свидетелей. Все расходы для встречи в других странах покрываются нами».