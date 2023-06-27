«Вы остановили гражданскую войну». Что Путин рассказал бойцам силовых структур

Владимир Путин встретился с силовиками, которые «обеспечивали порядок и законность» во время мятежа ЧВК «Вагнер». Президент России выразил им благодарность за то, что те «уберегли нашу Родину от потрясений» и «фактически остановили гражданскую войну». Директор Росгвардии Виктор Золотов в свою очередь объяснил, почему мятежники на бронетехнике смогли продвинуться так далеко — по его словам, основные силы сопротивления были сконцентрированы на подступах к Москве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин встретился с военными, правоохранителями и представителями других силовых структур, «обеспечившими порядок и законность во время военного мятежа», говорится в сообщении пресс-службы Кремля. На Соборной площади собрали более 2,5 тыс. человек, в том числе сотрудников МВД, СОБР, ОМОН и других структур.

Перед началом встречи Telegram-канал кремлевского пула РИА «Новости» назвал событие «новой страницей в истории Кремля».

Российский президент заявил, что военнослужащие РФ и сотрудники силовых ведомств «фактически уберегли страну от гражданской войны».

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее», — сказал Путин.

По его словам, части Минобороны, росгвардейцы, сотрудники МВД и специальных служб смогли обеспечить надежную работу важнейших центров управления и стратегических объектов, и «не пришлось снимать боевые подразделения с зоны СВО».

«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», — рассказал Путин.

Также он рассказал сотрудникам силовых ведомств, что на содержание ЧВК «Вагнер» с мая 2022 года по май 2023-го у правительства России ушло 86 млрд рублей.

«Мы всегда относились к бойцам и командирам этой группы с большим уважением, потому что, действительно, они проявляли мужество и героизм», — сообщил глава государства.

Президент призвал министра обороны РФ Сергея Шойгу, присутствовавшего на встрече, представить к госнаградам военнослужащих за их заслуги. «Я уже говорил министру, хочу повторить еще раз. Из тех, кто проявляется себя должным образом в боевой работе и должен формироваться в ближайшем будущем и на перспективу костяк руководства Вооруженных сил РФ, в том числе и в авиационной ее части», — обратился Путин к Шойгу (цитата по «РИА Новости»).

В конце Путин призвал почтить минутой молчания память летчиков, погибших во время мятежа. «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания », — сказал он.

О смерти летчиков официально стало известно накануне — об этом Владимир Путин сообщил в коротком телеобращении, первом после мятежа. Как писали военкоры и Telegram-каналы несколькими днями ранее, несколько самолетов и вертолетов российской армии были сбиты силами ЧВК «Вагнер» в ходе вооруженного мятежа.

«Мы знали, что мы победим»

Директор Росгвардии Виктор Золотов в свою очередь заявил, что страны Запада могли знать про подготовку вооруженного мятежа «за несколько недель до его начала» и даже принимали участие в его подготовке.

По его словам, из «стана Пригожина» шли «информационные вбросы, <...> узконаправленные о том, что готовится этот мятеж». При этом даже назывались точные даты — 23-25 июня. «Это все говорит о том, что все это было инспирировано и Западом, и видно подбили на это самого Пригожина, а может его амбиции перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться», — считает глава Росгвардии.

Он отметил также «хорошую работу» спичрайтеров команды Пригожина, подчеркнув, что «очень четко там было все организовано».

Золотов также указал, что бойцы ЧВК быстро продвигались по территории страны, поскольку не получали сопротивления: основные силы для отражения атаки сосредоточили на подступах к столице.

«Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло», — пояснил он.

Глава Росгвардии уверен, что вагнеровцы смогли бы дойти до Москвы, но не смогли бы взять город. «Когда они уже под Липецком были, нам стало ясно, мы знали, что мы победим», — сказал он.

Золотов вспоминает, что «постоянно был на связи и с президентом, и со всеми руководителями федеральных органов исполнительной власти». Силовики готовились к любому развитию событий. Глава Росгвардии рассказал, что сдал жене «заначку». Таким же образом, по его словам, поступили все росгвардейцы, «а потом пожалели». «Всем было понятно, что все здесь вокруг, весь личный состав, который у нас находится здесь, они все будут стоять насмерть», — пояснил он.

«Уйдет в Белоруссию»

Также днем во вторник Федеральная служба безопасности сообщила о прекращении дела в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В ведомстве пояснили, что в ходе расследования уголовного дела правоохранители установили, что «его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления», в связи с чем «следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Пригожин теперь «уйдет в Беларусь». По его словам, соответствующие гарантии дал сам президент Путин.

Александр Лукашенко уже подтвердил — Пригожин прибыл в его республику.