«Отряд бессмертных командиров». Буданов поставил себя в ряд с Бандерой, Петлюрой и Мазепой

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава ГУР Украины Кирилл Буданов опровергли слухи о своей гибели. Так, Залужный в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором, как утверждается, показана проверка им действий группировок ВСУ в одном из прифронтовых районов. Буданов в свою очередь заявил Kyiv Post, что «на Украине создается отряд бессмертных командиров», куда входят не только он и Залужный, но ключевые персонажи украинской истории. Что об этом известно — в материале «Газеты.Ru».

Главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал в Telegram-канале видео, на котором, предположительно, он проверяет действия группировок ВСУ, выполняющих «самые сложные задачи».

«Вместе с начальником Генштаба ВСУ генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои», — говорится в описании к видео.

На кадрах Залужный показан на улице и в помещении, где на стене можно заметить указание даты записи видео – 17 июня. Там же указано, что идет 479 день боевых действий.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов дал эксклюзивный комментарий порталу Kyiv Post:

«Сейчас в Украине создается специальный отряд бессмертных командиров — Валерий Залужный, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Иван Мазепа. Поэтому у россиян и их пропагандистов будет много работы в нервной, истерической обстановке. Отряд бессмертных придет ночью в сны российских граждан… и навеет им кошмары!».

Подтверждений тому, что Буданов и Залужный живы, не было около месяца.

Где Залужный и Буданов?

Киев неоднократно опровергал информацию об их ранении или гибели. Так, 16 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что они присутствовали на заседании военного кабинета. Тем не менее, фото или видео, которые могли бы это подтвердить, глава государства не предоставил.

«Было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов», — сказал Зеленский.

Тогда же представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона на украинском ТВ заявил, что Буданов «в прекрасном здоровье», у него «прекрасный аппетит» и он «весь в работе».

10 мая стало известно, что Залужный отказался участвовать в заседании Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. В Telegram-каналах стали распространяться слухи о его ранении или гибели. РИА Новости 25 мая со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что он получил травму головы и осколочные ранения в результате удара ВС РФ по командному пункту в районе села Посад-Покровское под Херсоном еще в начале мая. Также источник отметил, что главком будет жить, но не сможет выполнять свои обязанности.

15 июня сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской разведке рассказал РИА Новости, что Буданов был ранен в ходе российского удара по зданию ГУР в Киеве, ракета «прилетела в соседний с ним кабинет». По его словам, после ранения Буданова вывезли вертолетом на военную базу в Польшу, откуда уже доставили в госпиталь в Германию. Об ударе по зданию ГУР МО Украины 30 мая рассказывал президент РФ Владимир Путин.

«Мы уже говорили и о возможностях нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», — сказал Путин

17 июня бывший депутат Верховной рады и член «Правого сектора» (организация запрещена в России) Илья Кива со ссылкой на источник в посольстве Украины в ФРГ сообщил: «Буданов умер… будут скрывать этот факт столько, сколько будет возможно».

18 июня Путин допустил, что Залужный находится за границей: «Вы у него спросите, где он, для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться». Тогда же в британской газете The Daily Telegraph заявили, что не могут подтвердить, жив ли Залужный.

В свою очередь РИА Новости сообщали, что в приемной госпиталя бундесвера в Берлине не подтвердили, что Буданов проходит у них лечение. Как отмечает корреспондент агентства, принявший звонок мужчина «уже после первых продиктованных букв фамилии и имени отошел, и, с кем-то посовещавшись около минуты, вернулся с ответом».

Госпиталь, расположенный в берлинском центральном районе Митте, известен тем, что в нем с 2014 года проходят лечение украинские военные.