Соратник Кадырова ответил Пригожину на критику подразделения «Ахмат»

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение к бизнесмену и куратору частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину. На записи Делимханов называет оппонента блогером и предлагает ему встретиться.

Поводом к видеообращению стало недавнее высказывание Пригожина о том, что тот не понимает задач подразделения «Ахмат». По словам Делимханова, в ходе специальной военной операции (СВО) чеченский спецназ выполняет «все те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим».

Также депутат подчеркнул медийную активность Пригожина и выразил готовность ответить на вопросы относительно деятельности «Ахмата» лично. Для этого он предложил главе «Вагнера» назвать место и время встречи.

Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа Апты Алаудинов заявил, что

отряд специального назначения «Ахмат» начал подготовку к активным наступательным действиям на новом участке в зоне российской специальной военной операции.