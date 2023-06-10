Зеленский подтвердил начало наступательных действий

Президент Украины Зеленский отказался «говорить детально» о контрнаступлении, но подтвердил, что оно уже идет. Так он ответил на слова президента России о том, что ВСУ пять дней уже ведут активные боевые действия в зоне спецоперации, подчеркнув, что украинская армия использует свои стратегические резервы. При этом никто не подтверждал из украинских представителей начало контратаки. Тем временем в Минобороны России сообщают об отражении ударов на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Подробности ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский впервые признал, что контрнаступление украинских войск началось.

«С моей точки зрения контрнаступательные оборонные действия проходят в Украине. На какой стадии — я не буду говорить подробно. И считаю, что мы будем это чувствовать», — сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве в ответ на вопрос о ситуации с контрнаступлением украинской армии.

Политик подчеркнул, что все командующие ВСУ настроены положительно. «Я каждый день на связи с нашими командующими разных направлений. Так [президенту России Владимиру] Путину и передайте», — добавил он.

Зеленский также заявил, что «не доверял бы Telegram-каналам и Путину, доверять надо нашим военным».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что, судя по использованию Киевом стратегических резервов, контрнаступление уже началось.

По его словам, интенсивные бои продолжаются пять дней. «Двое суток предыдущих – они были очень интенсивными, и ни на одном из участков противник успеха не имел», – сказал он 9 июня.

Президент подчеркнул, что военное руководство России реально оценивает ситуацию на Украине и дальнейшие действия выстраивает исходя из этих реалий.

«Что касается захлебнулось (контрнаступление. — прим. «Газеты.Ru») или нет, можно констатировать, что все предпринятые до сих пор попытки контрнаступления провалились. Но наступательный потенциал войск киевского режима еще сохраняется», – добавил Путин.

Он также указал и на потери ВСУ. По его словам, «цифры впечатляют»: «Известно, что при наступательных операциях потери примерно три к одному. Это классика. Но в данном случае значительно превышает вот эти классические показатели».

При этом другие украинские политики и военачальники заявлений о начале контрнаступления не делали, пишет Telegram-канал «Политика Страны». Хотя до начала активных боевых действий представители Украины на протяжении долгого времени анонсировали их. О том, что контрнаступление уже началось сообщали западные СМИ.

Так, 8 июня Генштаб ВСУ опроверг, в частности сообщение The Washington Post. Издание выпустило материал со ссылкой на неназванного украинского военного, который заявил, что контрнаступление началось, но проходит тяжело, описав происходящее как «непрерывные тяжелые бои». Об этом пишет Reuters.

«У нас нет такой информации», — прокомментировал агентству публикацию представитель украинского ведомства. Это заявление прозвучало на фоне данных Минобороны РФ и Telegram-каналов о том, что на юге Украины военные активизировались.

10 июня в оборонном ведомстве России также сообщили об отражении атак на Южно-Донецком и Запорожском направлениях, а также в районе города Артемовск.

В Минобороны РФ также отметили, что российские операторы БПЛА вычислили и уничтожили танки Украины, которые выдвигались под прикрытием лесополосы, на Запорожском направлении.

«На Времевском выступе, противником были предприняты три безуспешные атаки, каждая силами до мотопехотной роты. Все атаки противника отражены», – говорится в брифинге от 10 июня.

Отмечается, что ВСУ лишились девяти танков, в том числе четырех Leopard, а также были уничтожены пять американских БМП Bradley, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции.

Ранее глава МО РФ Сергей Шойгу сообщил, что за первые три дня контратаки на разных участках фронта ВСУ потеряли до 3715 человек.

При этом украинские власти не называют точных показателей. Замминистра обороны Украины Анна Маляр ранее пояснила в своем Telegram-канале, что это делается из-за информационной войны между Киевом и Москвой.

«Нынешние войны происходят в двух измерениях: реальном и информационном. В информационном пространстве бои не менее ожесточенные. И в них тоже есть определенные задачи, правила и законы», — написала она.

Кроме того, она заявила, что командование ВСУ не намерено «на каждое видео и пост оправдываться». По ее словам, информация будет обнародоваться по мере закрепления украинской армии в том или ином населенном пункте.