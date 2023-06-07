Прорыв дамбы Каховской ГЭС сделал невозможным наступление на этом участке фронта

В ночь на 6 июня разрушилась плотина Каховской ГЭС на Днепре, что привело к затоплениям и разрушениям на территориях, контролируемых как российской, так и украинской стороной. С военным последствиями этого события разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Надо сказать, что и до катастрофы с плотиной Каховской ГЭС Херсонское направление вряд ли рассматривалось руководящим составом ВСУ в предстоящей наступательной операции в качестве направления главного удара, причем несмотря на все его потенциальные преимущества. Самое главное из них – это наиболее короткий путь к Крымском полуострову, захват которого, по мнению Киева, привел бы к перелому в ведении вооруженной борьбы.

Согласно канонам оперативного искусства, контрудар на Херсонском направлении означал бы для ВСУ форсирование крупной водной преграды (реки Днепр) с прорывом обороны (или, иными словами, форсирование с развертыванием главных сил оперативного объединения [общевойсковой армии как минимум для решения подобной задачи] у водной преграды).

Напомним, что водные преграды, в зависимости от ширины, подразделяются на: узкие (до 100 м),средние (100-200 м), широкие (250-600 м), крупные (свыше 600 метров). В случае форсирования Днепра в его нижнем течении это как раз и означает последний случай.

Трудностей при реализации форсирования крупной водной преграды с прорывом обороны более чем достаточно. Это одна из самых сложных операций для войск как в плане ее подготовки, так и реализации.

В этом случае надо, как минимум, иметь достаточное количество переправочных средств (и более того - их резерв), назначить участки форсирования (десантные переправы на штатных боевых машинах пехоты), устроить прибрежные рокады, определить исходные рубежи для форсирования и места посадки подразделений первого рейса на гусеничных плавающих транспортерах.

В дальнейшем оборудовать необходимое количество переправ (паромных на гусеничных самоходных паромах и гусеничных плавающих транспортерах, переправ из парка понтонно-мостовых полков, мостовых переправ и пр.).

И все это необходимо делать под интенсивным огнем противника. В общем, форсирование Днепра в его нижнем течении весьма сложное, хлопотное и чрезвычайно затратное мероприятие, чреватое большими потерями в личном составе и материальной части.

Поэтому противоборствующие стороны в ходе любого вооруженного конфликта избегают форсирования водных преград (тем более крупных) с прорывом обороны, предпочитая действовать с уже имеющихся плацдармов. И ВСУ вряд ли в этом плане являются исключением. Украинской армии незачем форсировать с такими трудностями реку Днепр, когда у нее есть более перспективное направление для главного удара – Запорожское, на котором отсутствуют крупные водные преграды.

Более того, какие-либо организованные боевые действия после прорыва плотины Каховской ГЭС на Днепре на Херсонском направлении с обеих сторон становятся на весьма длительный срок попросту невозможными. Район ведения вооруженной борьбы в настоящее время стал зоной техногенной катастрофы и масштабного экологического бедствия. Какие-либо осмысленные маневры (передвижения) войск в Херсонской области после затопления окружающей местности сегодня нереальны, затруднительной становится даже передислокация мелких подразделений в пешем порядке. И все это, повторим, весьма и весьма надолго. Почва в Херсонской области теперь будет просыхать несколько месяцев.

Вряд ли возможно форсирование Днепра и севернее Новой Каховки, хотя о гипотетической возможности подобного шага говорили некоторые западные эксперты. Даже если уровень воды в водохранилище существенно понизится, легче от этого никому не станет, преодоление водной преграды севернее Новой Каховки попросту нереально. В этом случае исходные рубежи для форсирования и места посадки подразделений на переправочные средства придется определять уже на дне водохранилища, а это глинистые, вязкие и заболоченные грунты, которые если и высохнут в принципе, то только через несколько лет.

В качестве вывода можно сказать следующее. О контрударе ВСУ на Херсонском направлении, по всей видимости, на длительное время придется забыть. В этом регионе на правом берегу Днепра украинская армия, скорее всего, оставит сравнительно небольшие войска (силы) прикрытия, а высвободившиеся части и соединения перебросит на другие направления, в качестве возможного усиления.