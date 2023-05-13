ВСУ при обстреле Луганска применили англо-французские ракеты Storm Shadow

Украинские военные нанесли удар по бывшей академии МВД в Луганске, где в последнее время располагались казармы. В представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что ВСУ в ходе ударов 12 и 13 мая применили крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD производства США. Ранее предполагалось, что Киев применил ракеты «Гром». В тот день в Луганске находились депутат Госдумы Виктор Володацкий, секретарь генсовета «Единой России» и зять Сергея Шойгу Алексей Столяров.

Сенатор от Луганской Народной Республики Дарья Лантратова в своем Telegram-канале сообщила о втором за два дня ракетном ударе по Луганску.

«Второй удар по Луганску — меньше, чем за сутки. Сегодня утром ракеты прилетели в поселок Юбилейный Артемовского района города. Есть пострадавшие, в том числе — и среди гражданских. Предварительно, два человека госпитализированы. Военные сообщают о том, что удары были произведены крылатыми ракетами Storm Shadow»,

— написала сенатор.

Ракета попала в бывшую Академию МВД, где в последнее время располагались казармы, пишет Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило в своем Telegram-канале, что ракетный удар был нанесен с использованием высокоточных крылатых ракет Storm Shadow англо-французского производства.

Киев получил от Лондона высокоточные крылатой ракеты большой дальности 11 мая, об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. Позже информацию подтвердило в Минобороны Королевства. Ракета имеет разные модификации и типы базирования, от которых зависит дальность пуска – от 250 до почти 1500 км.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее наиболее дальнобойным вооружением украинских войск была система HIMARS, позволяющая наносить удары на расстоянии около 80 км.

Удар по Луганску

12 мая в 18:35 в Луганске прогремели взрывы. Сенатор от ЛНР Дарья Лантратова сообщила, что ракеты упали на здание бывшего машиностроительного завода. Экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что ВСУ ударили по предприятию по производству полимерных изделий Poly-Pack, в результате началось возгорание. Тогда же он предположил, что украинские военные применили либо ракеты «Ольха», либо «Точка-У». В СЦКК предположили, что удар нанесли ракетами «Гром». Позже в центре сообщили об использовании ракет Storm Shadow.

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«Прилет по Луганску в район предприятия «Полипак», расположенного на территории бывшего сотого завода [«Луганский машиностроительный завод — 100»]. Жители видят густой дым», — сообщал Марочко.

Также в СЦКК накануне сообщали, что в результате ударов пострадал депутат Госдумы Виктор Володацкий. Однако после прилета ракет в сети появилось видео, на котором Володацкий комментирует удар по Луганску – видимых ранений на видео видно не было.

Позже депутат пояснил, при каких обстоятельствах он получил ранения: после записи видео он пострадал в результате обрушения здания.

«Фасад» повредил, лицо. <…> Все кирпичи, обломки плит попали мне на лицо, на руку, на ногу, и, естественно, все в крови», — рассказал Водолацкий агентству РИА Новости, отметив, что чувствует себя нормально.

Депутат заявил, что оказался рядом с местом удара в числе первых, когда на место взрыва еще не приехали спасатели. По словам Водолацкого, они с председателем правительства ЛНР Дмитрием Козловым стали помогать людям выбираться из-под завалов.

Во время удара по Луганску в городе также находился председатель «Единой России» Андрей Турчак. Источник РИА Новости в парламенте заверил, что сенатор не пострадал. Эту информацию подтвердила и пресс-служба партии.

Кроме того, в городе на момент удара находился блогер, зять министра обороны РФ Сергея Шойгу Алексей Столяров. Ряд Telegram-каналов сообщал, что после прилета ракеты он не выходил на связь. Однако позже Столяров сообщил, что с ним все в порядке и он уехал из города до прилета ракеты.