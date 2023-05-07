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«Получили боевое распоряжение». ЧВК «Вагнер» остается в Бахмуте

Пригожин заявил о получении распоряжения о выдаче боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

Евгений Пригожин заявил, что Минобороны РФ пообещало дать ЧВК «Вагнер» столько вооружений, «сколько требуется для продолжения боевых действий». Поэтому частная военная компания остается в Бахмуте. По словам Пригожина, «Вагнеру» сообщили, что он может действовать в городе так, как считает нужным, а также «дают Суровикина, как человека, который будет принимать все решения» в рамках боевых действий и при взаимодействии с Минобороны.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы остаются в Бахмуте (Артемовске). По словам Пригожина, в ночь на 7 мая ЧВК «впервые за все это время» получила боевое распоряжение с секретными данными.

«Нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий», — сообщил глава ЧВК.

По его словам, частной военной компании пообещали выставить на фланге «все необходимое», чтобы их «не подрезал противник», а также дали свободу действовать в Бахмуте так, как считают нужным.

«Нам дают [генерала Сергея] Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий ЧВК «Вагнер» и взаимодействия с Минобороны. А это — единственный человек со звездой генерала армии, который умеет воевать», — написала пресс-служба Пригожина.

Бизнесмен также заявил, что 6 мая он предложил командирам младшего звена ЧВК «Вагнер» присоединиться к другим воинским формированиям, если у них есть такое желание.

«Все однозначно ответили ответили нет, причем в нецензурно естественно свойственной для ЧВК «Вагнер» форме», — сказал Пригожин.

«Операция выполнена»

В ночь на 7 мая основатель ЧВК заявил, что считает операцию своих военных в Бахмуте выполненной. Он говорил, что бойцов отправят в тренировочные лагеря, где они будут находиться «до момента исчезновения угрозы для России и российских граждан в рамках данной военной операции».

«Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила», — отметил он.

Пригожин утверждал, что примерно 95% территории города находятся под контролем российских сил, а оставшиеся 5% «для так называемого развития успеха и похода «Красной Армии» дальше на Запад никакой роли не играют».

5 мая Пригожин заявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Бахмут из-за «снарядного голода» и высоких личных потерь. Он подтвердил готовность передать позиции в городе подразделениям спецназа «Ахмат» в ответ на такое предложение главы Чечни Рамзана Кадырова.

Предприниматель ранее не раз жаловался на «снарядный голод». Зимой Пригожин заявлял, что сам «обошел все известные кабинеты в Москве» с этим вопросом.

Основатель ЧВК говорил также, что когда российской группировкой войск командовал Суровикин (с октября 2022 года до января 2023-го), проблем с боеприпасами не было. «Я никого не обвиняю и никому не хочу предъявлять. Оставьте свои капризы и дайте боеприпасы», — призывал он.

Кадыров призвал «Вагнер» остаться в Бахмуте

6 мая глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к Евгению Пригожину, в котором ответил на заявления о намерениях покинуть Бахмут к 10 мая.

«Женя, ты будешь, пока мы не дойдем до позиций, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе уйти дальше… Я по понятиям тебе говорю — ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и объяснят», — сказал глава Чечни в видеообращении.

Он также предложил бойцам ЧВК остаться в Бахмуте и пообещал, что для них создадут лучшие условия, «чем сегодня». Кадыров отметил, что бойцы «Вагнера» знают местность, а поэтому нужны для взятия города.

Глава Чечни попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение передислоцировать подразделения «Ахмат» в Бахмут. Ранее он пообещал отправить бойцов спецназа «Ахмат» на позиции ЧВК «Вагнер». Пригожин согласился передать позиции своих военных под Бахмутом чеченским подразделениям.

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