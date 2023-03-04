«Война будет длиться долго — возможно, годами». На Украине могут наладить производство «Пантер»

Оборонный концерн Rheinmetall обсуждает с властями Украины строительство в стране танкового завода. Его возведение обойдется в примерно €200 млн, а планируемая мощность составит до 400 основных боевых танков типа Panther в год. Глава компании Армин Паппергер назвал переговоры «многообещающими» и уточнил, что концерн надеется принять решение в ближайшие два месяца. По его словам, «для победы» Украине необходимо 600–800 танков. На слова Паппергера уже отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев — и пообещал «салют из «Калибров» в случае постройки предприятия.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры с украинскими властями о строительстве на территории страны завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther в год, рассказал глава компании Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post.

Паппергер назвал «многообещающими» переговоры с украинским правительством и выразил надежду, что решение о строительстве будет принято «в ближайшие два месяца».

«Завод Rheinmetall может быть построен на Украине примерно за €200 млн», — поделился глава концерна. По его мнению, производство танков можно надежно защитить средствами ПВО от ударов российских вооруженных сил.

«Защита средствами противовоздушной обороны не составит труда. Для победы Украине нужно от 600 до 800 танков», — подчеркнул глава Rheinmetall.

Он также выразил мнение, что даже если бы Берлин согласился отдать все имеющиеся у бундесвера 300 танков Leopard 2, «этого было бы явно слишком мало». Концерн Rheinmetall, по его словам, в состоянии передать украинской армии около 250 единиц боевой техники.

«Мы работаем на полной скорости. Мы уже подготовили к эксплуатации более 40 боевых машин пехоты Marder, до конца года их будет около 100. Из 50 Leopard 2A4 готовы около 30 танков. Есть также около 100 старых моделей Leopard 1, из которых в настоящее время мы можем снова использовать 88», — рассказал Паппергер.

Panther, завод по производству которых могут построить на Украине, был представлен летом 2022 года в качестве конкурента основному боевому танку бундесвера Leopard.

«У Украины нет шансов защититься, если мы не поможем»

Комментируя митинги противников поставок вооружений Киеву, Паппергер выразил мнение, что некоторые из тех, кто участвует в демонстрациях в Германии, «смотрели бы на вещи совсем по-другому, если бы у них были родственники на Украине». Он также заявил, что у народа Украины «нет шансов защититься от агрессора, если мы не поможем».

«Я подозреваю, что война будет длиться долго, возможно, годами. В то время как западные союзники посылают туда достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, у украинцев сегодня нет техники, чтобы полностью вернуть свою территорию», — сказал глава Rheinmetall.

Он также заявил, что «пока не видел», чтобы российское руководство «сократило свой агрессивный курс в отношении Украины». По его мнению, Украина получит военное преимущество, только если Запад предоставит ей гораздо более последовательную поддержку.

Информацию о возможном строительстве на Украине завода по производству танков уже успел прокомментировать зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, ситуация «напоминает примитивный троллинг» украинских властей.

«Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», — написал Медведев в Telegram.

Поставки вооружений Rheinmetall

Стоимость акций Rheinmetall удвоилась после начала вооруженного конфликта на Украине, отмечает BR24. Представитель концерна рассказал, что боевые действия подстегнули спрос на продукцию компании, из-за чего ее ждут «годы уверенного роста».

Помимо танков Leopard и Panther KF51, Rheinmetall выпускает боевые машины пехоты Marder, Lynx и Puma, самоходную гаубицу PzH 2000, а также другую военную технику и боеприпасы. Компания ранее уже поставляла оружие и технику украинским военным.

1 марта глава концерна сообщил об отправке Украине системы противовоздушной обороны Skynex и Skyranger, которые должны были использовать для защиты неба Берлина. Компания оценивала стоимость двух систем Skynex в €182 млн.

Днем ранее, 28 февраля, пресс-служба Rheinmetall сообщила о поставках Украине автоматизированных систем разведки для наблюдения за большими участками местности.

«В комплект поставки также входят транспортные средства. Сумма заказа колеблется в пределах двузначных миллионов евро. Доставка уже началась», — рассказали представители концерна.

18 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что провел встречу с главой Rheinmetall и обсудил с ним будущие поставки танков и бронетехники для ВСУ.

«Мы также обсудили крупные проекты по наращиванию возможностей Украины по танкам и бронетехнике, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — сказал министр.

Российские власти раскритиковали поставки западных танков Украине, предупредив, что эти действия обернутся проблемами для жителей государства и «не смогут принципиально ничего изменить». Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью ВС РФ.