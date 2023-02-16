«Проводят активную разведку, применяют фальш-цели». Украина заявила об изменении тактики ВС РФ

Российские военные в ходе спецоперации стали использовать «фальш-цели» и проводить активную разведку, сказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Ранее представитель ВВС Украины Юрий Игнат обвинил российских военных в использовании воздушных шаров с радиолокационными угловыми отражателями для отвлечения украинских средств ПВО. В российском Минобороны не комментировали эти заявления.

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Россия изменила тактику ведения военных действий. По его словам, российская армия начала применять «фальш-цели».

«Россияне несколько сменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

Представитель офиса президента также рассказал о взрывах во Львовской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины. Они произошли в ночь на 16 февраля после того, как была объявлена воздушная тревога на всей территории страны.

В Воздушных силах ВСУ также утверждают, что Россия использует новую тактику для нанесения ударов по Украине. Спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что ранее ВС РФ использовали дроны «чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро», а уже затем шла ракетная атака.

Но в ночь на 16 февраля, по его словам, ракетные удары были без применения беспилотников. «Сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов», — рассказал Игнат в эфире «24 канала».

Последствия ночных ударов

В ночь на 16 февраля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Прилеты были зафиксированы на севере и западе страны, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Глава администрации Львовской области Максим Козицкий заявил, что три ракеты попали в объект критической инфраструктуры. На месте удара начался пожар, его оперативно потушили. Работники предприятия находились в укрытиях, жертв и пострадавших нет.

«Единственное, что могу уточнить, это не объект, от которого зависит подача электроэнергии на Львовскую область», — сообщил он. На соседней улице из-за удара разрушилась стена магазина, никто не пострадал.

Власти Кировоградской области рассказали, что под утро были прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе. Администрация Полтавской области сообщила о попадании двух ракет в объект инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городе Павлограде получило повреждения промышленное предприятие. По его словам, погибла 79-летняя женщина, еще семь человек пострадали.

Российское Минобороны о поражении целей не сообщало.

«Ложные цели»

15 февраля представитель ВВС Украины выступил с утверждением о том, что российские военные используют воздушные шары с радиолокационными угловыми отражателями для отвлечения украинских средств противовоздушной обороны.

«Эти дедовские методы, которые враг сейчас применяет, — это не зонд, не аэростат, это просто воздушный шар, который несет кусок металла. Для чего делают: хотят, чтобы по ним «работали», используют их как ложные цели. Им же нужно изматывать нашу ПВО», — заявил Игнат телеканалу «Киев».

Он также выразил мнение, что эти шары могут использовать для того, чтобы «прикрывать» беспилотники. Спикер ВВС Украины заявил, что военные заметили шары с угловыми отражателями в небе над Днепропетровской областью еще 12 февраля.

«Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью», — заявил Игнат и подчеркнул, что «ситуация находится под контролем».

По мнению Игната, воздушные шары якобы запустили с территории России, но российская сторона эту информацию официально не подтвердила.

Украинские военные, как сообщало издание «Страна» со ссылкой на источник, применяли воздушные шары для дезориентации ПВО еще в 2022 году. ВСУ запускали «обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой или с обмотанным фольгой подвесом, который летит со скоростью ветра». По словам источников издания, радары ПВО принимают такой шар за металлический объект и реагируют на него.

О смене тактики ведения боевых действий на Украине в начале января заявил член комитета Госдумы по обороне, бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев. По его словам, российская армия «научилась воевать», «признавать ошибки, анализировать и делать выводы», а мобилизованные «обкатались в боевых действиях».