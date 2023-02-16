«США не считают мудрым шагом попытку Украины занять Крым»

Власти США не подталкивают Киев к тому, чтобы попытаться занять Крым, пишет газета Politico, ссылаясь на закрытый разговор госсекретаря Энтони Блинкена с экспертами. По мнению главы Госдепартамента США, это стало бы пересечением «красной линии», которую установила для себя Россия. Источники газеты рассказали, что Вашингтон намерен сосредоточиться на помощи Украине в продвижении на востоке страны, где военные действия идут наиболее активно.

Госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что Вашингтон не подталкивает Украину к попыткам вернуть контроль над Крымом. Как сообщила газета Politico со ссылкой на источники, об этом глава внешнеполитического ведомства заявил во время онлайн-совещания с группой экспертов 15 февраля.

Американские власти опасаются, что возможное наступление украинской армии на полуостров станет пересечением «красной линии» для Москвы. Госсекретарь полагает, что это может привести к более масштабному ответу со стороны России.

По информации издания, один из участников закрытого разговора с Блинкеном спросил, готов ли Вашингтон помочь Киеву реализовать его долгосрочную цель, «которая заключается в том, чтобы вновь занять территорию, захваченную Москвой».

«По словам четырех человек, которым известно, что ответил Блинкен, он подчеркнул, что США активно не подталкивают Украину к тому, чтобы вновь занять Крым, но решение будет принимать только Киев», — пишет Politico.

По словам двух источников газеты, присутствовавших при разговоре, Блинкен дал понять, что США «не считают мудрым шагом попытку вновь занять Крым в данный момент», хотя госсекретарь и не сказал об этом прямо.

Два других собеседника издания не увидели в словах Блинкена таких суждений. Они рассказали, что госсекретарь назвал определение направлений ударов ВСУ делом Украины, а не США. По их мнению, Блинкен «был больше открыт к потенциальным действиям Украины в отношении Крыма».

«В целом идея заключалась в том, что существует большая неопределенность в отношении того, как будут развиваться события дальше», — констатировал один из источников Politico.

Сосредоточиться на востоке

Собеседники газеты рассказали, что США намерены направить свои усилия на помощь Украине в продвижении на востоке страны, где военные действия идут наиболее активно. Это совпадает с комментариями чиновников Пентагона, сделанными в последние недели.

Представители оборонного ведомства ранее говорили об «упорной борьбе, все еще бушующей в Донбассе и на юге страны», которая ставит под сомнение способность Украины заполучить контроль над Крымом в ближайшем будущем.

В частности, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли уже давно скептически относится к перспективам украинского наступления в Крыму.

«Это не значит, что этого не может быть. Это не значит, что этого не произойдет, но это будет очень, очень сложно», — утверждал военный.

Ряд экспертов полагают, что Украина не будет наступать на Крым, а попытается изолировать его.

«Есть три критических точки: сухопутный мост в Россию, мост через Керченский пролив и военно-морская база в Севастополе. Они (украинцы. — Прим. «Газеты.Ru») должны выбить все три», — отметил Курт Волкер, бывший спецпредставитель США по Украине, которого не было на телефонном разговоре с Блинкеном. По его мнению, если Украине удастся это сделать, российские военные останутся «без адекватной поддержки».

Планы Украины относительно Крыма

Власти Украины неоднократно заявляли о планах вернуть контроль над Крымом, в том числе военным путем. В частности, советник Офиса украинского президента Михаил Подоляк в конце января заявлял о возможности нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры РФ в Крыму. По его словам, украинская армия получит такую возможность, если ей поставят ракеты повышенной дальности.

В начале февраля Пентагон одобрил пакет военной помощи Киеву, в который, помимо прочего, вошли самонаводящиеся ракеты GLSDB с дальностью стрельбы более 150 км.

В то же время представители американской разведки сомневаются, что Украина способна организовать наступление на полуостров. По их мнению, для этого ВСУ не хватает ресурсов.

По данным The Washington Post, оптимистичный прогноз состоит в том, что Украина сможет предотвратить продвижение российских войск на востоке, занять территории на юге и договориться с Москвой о прекращении боевых действий к концу 2023 года.

Комментируя возможное наступление украинских войск на Крым, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью журналистке Надане Фридрихсон, что в этом случае «никаких переговоров не будет». «Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. В соответствии с нашими доктриниальными документами, включая Основы ядерного сдерживания», — заявил он.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Украинские власти и страны Запада не признали итогов голосования, назвав присоединение Крыма аннексией. Владимир Путин заявил, что вопрос исторической принадлежности Крыма закрыт, а жители полуострова сделали свой выбор. При этом президент РФ считает, что ухудшение отношений Киева и Москвы «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.