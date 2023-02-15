Из Артемовска вывозят архивы госучреждений. Собираются ли ВСУ покинуть город

Западные союзники Украины, несмотря на все планы, опоздали с помощью украинским войскам в Бахмуте (Артемовске), утверждает газета New York Times. Журналисты выразили мнение, что «российские войска, кажется, близки к своей первой значительной победе за несколько месяцев». Тем временем украинские СМИ сообщают о вывозе документов из управления образования и пенсионного фонда Бахмута.

Архивы государственных учреждений Украины вывозят из Бахмута (российское название — Артемовск), сообщает издание «Страна.ua». Город находится на подконтрольной Украине территории.

«Из Бахмута вывозят архивы госучреждений», — заявил украинский волонтер Вячеслав Ильченко, слова которого приводит издание.

Издание также опубликовало видеозапись, на которой видно, как документы из городского управления образования и пенсионного фонда грузят в микроавтобус. Их пачками перебрасывают через разбитое обстрелами окно и складывают в автомобиль.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в интервью РБК-Украина допустил «тактические отступления», отвечая на вопрос журналистов, при каких условиях украинские силы отойдут от Бахмута.

«Тактические отступления возможны в разных ситуациях, прежде всего – для сохранения личного состава, для того, чтобы улучшить свое тактическое положение и более эффективно проводить оборонную операцию, чтобы выровнять линию обороны», — заявил военный.

По его словам, «важно, чтобы враг не имел возможности системно прорвать нашу оборону, потому что тогда он обрушивает тылы и просто двигается по направлению главного удара». Он объяснил, что в данном случае речь идет о Славянске и Краматорске.

«Воины на Бахмутском направлении выполняют очень важную функцию – они обескровливают врага. Уничтожают лучшие российские части. С каждым таким сражением противник становится все менее боеспособным», — утверждает Череватый.

«Помогать Бахмуту слишком поздно»

В свою очередь журналисты газеты New York Times пишут, что западные союзники Украины, несмотря на все планы, опоздали с помощью ВСУ в Бахмуте. 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе прошли заседания глав минобороны стран альянса и контактной группы по Украине в формате «Рамштайн».

«Какие бы планы не составили союзники Украины по итогам встреч, завершившихся в среду (15 февраля), становится ясно, что помогать Бахмуту было бы слишком поздно», — говорится в статье.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей в Брюсселе заявил, что текущие темпы расхода боеприпасов украинскими военными «во много раз превышают» темпы их производства. По данным газеты, представители Украины заявили на встрече, что они «остро нуждаются в большем количестве боеприпасов для уже имеющихся советских танков Т-72».

Анализируя общие итоги заседания, New York Times, со ссылкой на главу Пентагона Ллойда Остина, пишет, что Запад решил сосредоточиться на обучении украинских военных вести скоординированную пехотную кампанию, в которой использовалось бы меньше артиллерийского огня. Это могло бы уменьшить нагрузку на логистику.

При этом «западные официальные лица уклонились от вопросов о том, выиграет ли Украина свою кампанию после получения еще более мощного оружия», отмечает газета.

Журналисты New York Times также выразили мнение, что «российские войска, кажется, близки к своей первой значительной победе за несколько месяцев». Газета обратила внимание, что Украина эвакуирует гражданских из Бахмута и поэтому «может готовиться к отступлению из города».

«Бахмут завтра не будет взят»

Ранее NYT уже высказывала предположение о том, что приказ волонтерам покинуть Бахмут может стать прелюдией к выводу украинских сил.

«Хотя украинские военные настаивают на том, что они сохраняют контроль над городом, могут пополнять запасы войск и могут эвакуировать своих раненых», – отмечало издание.

Решение закрыть доступ в город для волонтеров, по мнению журналистов, может говорить о том, что украинские военные не могут обеспечить охрану даже тех районов города, которые в течение нескольких месяцев считались относительно безопасными.

«Аналитическая группа Rochan Consulting, базирующаяся в Польше, отметила вклинивание российских сил в Бахмут с севера и юга в последние дни и заявила, что город может быть взят уже на этой неделе», – утверждается в публикации.

В свою очередь основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ситуация в городе не такая, чтобы российские силы могли «взять его завтра».

«Бахмут завтра не будет взят, потому что идет тяжелое сопротивление и перемалывание, работает мясорубка», — заявил Пригожин.

Он рассказал, что украинская армия по всем направлениям «активизируется, подтягивает все новые и новые резервы».

«Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях, огонь артиллерии усиливается с каждым днем», — сказал он и заявил о «тяжелейших боях» на севере города.

«Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа, — подчеркнул он. — Никаких предпосылок для окружения противника в северных районах нет».

Бахмут расположен к северу от крупного города Горловка и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город много месяцев идут ожесточенные бои.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что российские военные закрепились в северной части города, перерезав три из четырех путей снабжения украинских войск. При этом, по словам Пушилина, пока нет никаких свидетельств того, что город готовятся оставить без боя.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут сдавать Бахмут.