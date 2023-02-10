Киев, Харьков, Запорожье и другие города подверглись ракетному удару

10 февраля власти нескольких городов Украины сообщили о взрывах. Чиновники предупреждают о перебоях с подачей света и тепла. В некоторых городах, например, в Запорожье мэр города сообщил о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры и возникновении пожаров.

Над Киевом сбили 10 ракет, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу, 10 февраля, воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

«Обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе. Ракетная атака продолжается. Оставайтесь в укрытиях!» – предупредил киевлян чиновник.

По его словам, пострадавших нет, только повреждены линии электросетей. Энергетики работают над их восстановлением, констатировал он.

Украинское издание «Страна.ua» пишет, что жители Киева спускаются в метро, используя его в качестве укрытия во время воздушной тревоги.

close 100% Vladyslav Musiienko/Reuters

Власти Харькова также сообщают о взрывах. Мэр города Игорь Терехов заявил, что в 11:00 мск был еще один удар по критической инфраструктуре города. Глава Харькова предупредил местных жителей, что могут быть «перебои со светом и другими коммунальными услугами». «Страна.ua», утверждает, что восемь человек получили ранения.

Частично нет света и во Львове. Городской глава Андрей Садовый сказал в комментарии «РБК-Украина», что «все ракеты уничтожили системы ПВО». Но он уточнил, что это предварительные данные и он ждет «официальной информации».

«Все сейчас в укрытии и все ждут соответствующих команд. Свет частично есть, частично нет», – добавил Садовый, отметив, что в любой момент ситуация может поменяться.

В подконтрольном Киеву городе Запорожье зафиксированы два взрыва. Об этом сообщил секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

«Враг продолжает атаковать Запорожье. Зафиксировано два «прилета». Находитесь в безопасных местах», – говорится в его Telegram-канале.

Он также сообщил, что в ходе массированных ударов в разных районах города «повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры». «На объектах зафиксировано повреждение кровли, окон, складских помещений, фасадов, заборов. Кроме того, на местах некоторых прилетов возникли пожары», – добавил он.

Куртев обратил внимание, что часть города не снабжается электроэнергией, а также есть трудности с подачей отопления.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин предупредил жителей города о подобных проблемах

«Взрыв в Хмельницком. Детали последствий будут позже. Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами», – сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Помимо этого, украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге, Житомире, Одесской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что в некоторых регионах страны есть повреждения объектов высоковольтной инфраструктуры. В Минэнерго Украины уточнили, что 10 февраля под ударами оказались объекты тепло- и гидрогенерации в шести регионах, вводятся аварийные отключения.

Пресс-служба «Украинских железных дорог» предупредила, что удары по объектам энергетической инфраструктуры привели к тому, что были обесточены отдельные участки путей. Так, 5 из 65 рейсов задерживаются на 5 минут и более, еще три поезда – более получаса.

Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября 2022 года в качестве ответной меры на теракт на Крымском мосту, совершенный 8 февраля. Из-за взрыва обрушилась часть моста. Российские правоохранители пришли к выводу, что за ЧП стоят украинские спецслужбы.

ВС РФ наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Линия соприкосновения

10 февраля также стало известно, что российская артиллерия уничтожила подразделение украинских пехотинцев, которых направили на позиции под Авдеевкой (ДНР). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Накануне командование ВСУ направило подразделения в этот укрепрайон, о чем узнала российская военная разведка. Координаты нахождения противника были переданы артиллеристам, которые по ним провели обстрел с применением пушек калибра 152 миллиметра «Гиацинт», говорится в сообщении агентства.

Корреспондент РИА Новости отмечает, что кадры видеосъемки с применением тепловизора указывают на то, что военные Украины были полностью ликвидированы.

По мнению врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ «будут упираться» и не оставят Авдеевку, так как в противном случае они могут потерять возможность обстреливать Донецк и Ясиноватую.

Сегодня, 10 февраля, были зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по Донецку, Новобахмутовке, Макеевке.