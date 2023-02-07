«Мы теряем немножко Донецка и Луганска». Арестович спрогнозировал итог спецоперации России

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Украина может потерять часть Донбасса – Донецк и Луганск, но при этом прорвать южный фронт и взять под контроль территории Запорожской и Херсонской областей. Он также предположил, что Запад устроит сценарий, по которому Украина будет разделена, как Северная и Южная Кореи.

«Нет ресурсов на войну»

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что у страны больше «нет ресурсов на войну», сообщает издание Страна.ua. Он уточнил, что это не означает прекращение «войны», но у Украины не остается ресурсов «на большие масштабные наступательные операции».

Он предположил, что ситуация на Украине может перейти «либо в перемирие (заморозку), либо в мир (кривой-косой), либо в вялотекущую» «войну», которая «не требует большинства ресурсов», как это было «с 16 по 22-й год».

«Ни мира, ни войны – вот эта дурацкая ситуация – вопрос, в какой степени она всех игроков устраивает», — сказал Арестович.

По его мнению, Украина может потерять часть Донбасса, но при этом прорвать южный фронт российских войск.

«Американцы и Запад прекрасно понимают, к чему все это идет. По моей оценке, они готовят вот этот размен. Мы теряем немножко Донецка и Луганска, потому что 200 тысяч (военнослужащих России – «Газета.Ru») мы останавливать устанем. Конечно, придется отодвинуться — мы же это понимаем. Тут вопрос — до какой степени, надеемся, что по минимуму отодвинемся, но, если это кровь наших войск, это очень тяжело. Ну, и мы, скорее всего, пробиваем южный фронт (Запорожская и Херсонская области. – «Газета.Ru») и получаем крупный успех. То есть, размен на размен», — пояснил экс-советник офиса президента.

По его словам, Украина и США надеются, что «размен» будет в пользу Киева.

«Американцы все время сейчас говорят: мы должны обеспечить Украине наилучшие переговорные позиции. Силой они должны быть обеспечены. Но все равно с Запада звучит слово «переговоры». Потому что все понимают, что у Украины нет ресурса, и Запад будет его годами создавать, чтоб мы силовым образом выбили Россию», — добавил Арестович.

«Условный Минск-3»

По мнению Арестовича, военная спецоперация России может завершиться не так, как этого ждут в Киеве. Он допустил, что Украина не вернет все свои территории, и это устроит Запад.

«Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — сказал бывший советник офиса президента.

По его словам, «выход из войны может быть совсем не таким», как это казалось Украине три месяца назад «после успеха херсонской операции». Он отметил, что это может произойти не потому, что «коварные американцы не дают оружие или затягивают, а потому что в принципе для успеха нужны тысяч 400 идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территории».

«Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит научить столько людей, да и техники не хватает. Мы как общество не готовы к такому исходу. Я решил проговорить это как ожидание российской стороны. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Сценарий двух Корей. Создавать Южную Корею с гарантиями», – предположил Арестович, отметив, что при таком варианте Украина сможет получить немало бонусов.

«Хорошие переговорные позиции»

21 сентября на онлайн-форуме Reuters Next генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на Украине должна завершиться за столом переговоров, но Запад должен обеспечить Киеву «хорошие переговорные позиции».

«Надеюсь, что эта война завершится за столом переговоров, как и большинство войн. Чтобы результат переговоров не оказался для украинцев неприемлемым, им нужно укрепить свои позиции на поле боя. То, чего можно добиться за столом переговоров, напрямую зависит от ситуации на поле боя. Сложно увидеть решение в краткосрочной перспективе, если Россия не признает Украину как суверенное независимое государство», — сказал Столтенберг.

По его словам, Североатлантический альянс должен помочь Киеву добиться успеха на переговорах путем «поддержки Украины на поле боя». Он добавил, что «сложно увидеть решение в краткосрочной перспективе, если Россия не признает Украину как суверенное независимое государство».

Генсек НАТО уверен, что конфликт прекратится лишь тогда, когда руководство России поймет, что военными способами верх не одержать, и сядет за стол переговоров, чтобы выработать «разумное соглашение с Украиной».