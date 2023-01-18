Вертолет упал у детского сада под Киевом. Среди погибших — дети и руководство МВД Украины

Вертолет разбился рядом с детским садом и жилыми домами в городе Бровары Киевской области. Начался сильный пожар, из здания детского сада эвакуировали детей. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД Украины: глава ведомства Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. На данный момент известно о 18 погибших, из которых трое — дети. Еще 29 человек пострадали.

В городе Бровары Киевской области вблизи здания детского сада упал вертолет, сообщило издание «Суспiльне» со ссылкой на областную полицию. После падения вертолета начался пожар. Инцидент произошел вблизи жилых домов, на место направили экстренные службы.

«В Броварах Киевской области вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар», — заявила советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил падение воздушного судна. «Только что на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат. Выясняем данные о потерпевших и обстоятельства», — сказано в сообщении заместителя главы офиса президента Кирилла Тимошенко.

Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба рассказал, что в саду находились дети и сотрудники заведения.

«На данный момент всех эвакуировали. Есть пострадавшие. На месте падения работают скорые, полиция и пожарные», — написал Кулеба в Twitter.

По словам спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, вертолет, потерпевший крушение в Броварах, выполнял задание ГСЧС.

«Случилась такая неприятная ситуация и больше о ней расскажут именно сотрудники ГСЧС», — цитирует его издание «Страна».

На вопрос о том, выполнял ли вертолет спасательную операцию, Игнат ответил утвердительно, но подробности уточнять не стал.

Издание «Страна» опубликовало несколько видео очевидцев произошедшего, на роликах видны очаги возгораний, задымление, в том числе у подъезда жилого дома и на детской площадке.

«Вертолет сделал три круга над «Форой», полетел в центр, начал резко снижаться, ударился, загорелся и все», — описал изданию последние минуты перед авиакатастрофой местный житель.

close 100% На месте крушения вертолета в Киевской области, 18 января 2023 года Valentyn Ogirenko/Reuters

Погибшие и пострадавшие

В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД Украины — чиновники находились в вертолете госслужбы по ЧС, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

«Всего пока известно о 16 погибших, из них двое детей. Из них девять находились на борту вертолета. 22 пострадавших находятся в больнице, из них 10 детей», — сообщил Клименко.

Количество жертв в результате падения вертолета в Броварах выросло до 18 человек, уточнило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на МВД. По его данным, среди погибших — трое детей, пострадали 29 человек, в том числе 15 детей.

Местная полиция сообщает, что среди погибших — два пилота.

Причины трагедии

Советник погибшего министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, какие версии трагедии с вертолетом в Броварах рассматривает следствие.

«Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — заявил он в своем Telegram-канале.

В Офисе президента Украины назвали цель, с которой летел вертолет с главой МВД.

«Конечно, цель — по делам, в одну из точек горячих, можно сказать, которые есть в нашей стране, где проходят боевые действия, туда отправлялся министр внутренних дел», — заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Вертолет долгое время летел на низкой высоте, рассказал заместитель начальника полиции Киевской области Андрей Небытов.

Что стало причиной ЧП, пока точно неизвестно, обстоятельства инцидента выясняются. На месте работают оперативные службы. Спикер Воздушных сил сообщил, что для определения причин происшествия будет создана государственная комиссия.