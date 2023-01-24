Песков ответил на вопросы об ограничении на выезд из России и покушении на Пригожина

Военнослужащие Германии помещают танк Leopard 2 на грузовик на железнодорожной станции недалеко от Вильнюса, Литва

Представитель Кремля Песков провел брифинг и ответил на вопросы журналистов. По его словам, если Берлин поставит Киеву свои танки, то это «оставит неминуемый след для будущих отношений» Германии и России. Он также ответил на вопросы об ограничениях, которые планируется установить на границе России, и просьбе президента Украины Зеленского устранить главу ЧВК «Вагнер» Пригожина. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

«Отношения и так находятся в достаточно низкой точке»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки немецких танков Украине «не сулят ничего хорошего» для отношений России и Германии. «Они, безусловно, оставят неминуемый след для будущего этих отношений», – добавил представитель Кремля.

Он также обратил внимание, что «сколь-нибудь субстантивного диалога с Германией и с другими странами Европейского союза и Североатлантического альянса не наблюдается». Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, как изменятся отношения РФ и Германии, если Берлин одобрит поставки Leopard Киеву.

ФРГ пока отказывается от поставок своих танков и запрещает это делать другим странам, которые владеют Leopard, ссылаясь на международные правила: ни одно государство не может передавать другому оружие без согласия страны его производителя.

20 января состоялась встреча контактной группы по поддержке Украины в конфликте с Россией. Новый глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус после переговоров заявил, что пока немецкие власти не готовы поставлять Киеву Leopard. Несмотря на это глава Минобороны Германии назначил инспекцию танков, чтобы оценить сценарий положительного решения в будущем.

Сегодня, 24 января, на совместной с Писториусом пресс-конференции выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он заявил, что украинским военным «нужно более тяжелое и современное вооружение, не только для обороны, но чтобы выиграть войну и вернуть территории».

«Что касается танков Leopard, решение Германии последует вскоре. Германия уже заявила, что страны, которые хотят передать [эти танки Украине] уже могут начать подготовку экипажей для них и определить, сколько машин они могут передать, поскольку этот процесс займет некоторое время после того как будет принято решение об отправке танков», – утверждает генсек.

Ранее несколько глав государств ЕС публично призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца принять решение о поставках. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пригрозил, что Варшава сформирует свой союз стран, которые готовы поставить танки Украине, если Германия так и не передаст бронетехнику. Моравецкий констатировал, что республика будет действовать вне зависимости от мнения Берлина.

По данным телеканала ABC, 12 стран уже согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии разрешит это сделать.

Ограничения на выезд из РФ «в Кремле не обсуждаются»

Песков также рассказал, что на уровне российского президента законопроект о фиксированном времени проезда через границу не обсуждается. Также он отметил, что законодательную инициативу уже уточнили в Госдуме: «Я думаю, что можно из них [объяснений] и исходить».

Ранее 24 января стало известно, что автомобилистов могут обязать резервировать временные слоты для пересечения границы России. Такое положение появилось в тексте законопроекта о внесении изменений в порядок проезда машин по участкам дорог, примыкающим к пунктам пропуска на границе, подготовленном ко второму чтению.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заверил, что высказанное предложение касается только грузовых автоперевозок.

«Этот законопроект поправок касается только грузовых автомобильных перевозок, которые занимаются международными автомобильными перевозками или допущены до международных автомобильных перевозок и только на тех пунктах пропуска, где очередь к подъезду пункта пропуска составляет не менее 10-15 дней», — сказал он «Газете.Ru».

Депутат обратил внимание, что в очередях нет удобств для водителей: «ни туалетов, ни хлеба, ни мяса — ничего нет». «Поэтому мы предложили такой вариант электронной очереди: заранее записываться и к подъезду пунктов пропуска не будет очередей. Это будет грузовой автомобиль идти по отдельной полосе. Это не касается ни частных автомобилей, ни легковых автомобилей, ни автобусов, ничего», — заверил парламентарий.

Если поправки примут, они будут действовать с 1 марта 2023 года до 1 марта 2024-го. Ранее таблица поправок на одобрение из базы данных Госдумы исчезла.

Песков – о планировании покушения на Пригожина

«Нам неизвестно, это, скорее, вопрос для специальных служб, это их профиль», – ответил представитель Кремля.

Говоря о покушениях, Песков напомнил об убийстве 29-летней Дарьи Дугиной, дочери известного философа Александра Дугина. Практически сразу после трагедии ФСБ России установила, что убийство было «подготовлено и совершено украинскими спецслужбами» (СБУ), а непосредственным исполнителем была 43-летняя украинка Наталья Вовк.

«Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть», – утверждает пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее о подготовке покушения на главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он считает, что во время визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Киев президент Украины Владимир Зеленский попросил его организовать убийство Пригожина. Рогов также считает это логичным стремлением: «Пригожин эффективен <...> самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит».

Сам Пригожин объявлял, что он в курсе происходящего. Он считает, что идея убить его – «это очень хорошая мысль». «Согласен, что Пригожина пора ликвидировать. В случае если ко мне обратятся, я, безусловно, окажу содействие», – цитирует основателя ЧВК его пресс-служба.