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В Армении рассматривают возможность призыва женщин на срочную службу

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armenpress.am

Минобороны Армении рассматривает возможность добровольного призыва женщин на срочную службу в армию. Об этом сообщает информагентство «Арменпресс» со ссылкой на пресс-секретаря армянского военного ведомства Арама Торосяна.

«Могу только подтвердить, что мы обсуждаем вопрос о предоставлении женщинам возможности добровольно поступать на срочную военную службу», — приводит агентство слова Торосяна.

Другой информации о готовящихся изменениях он не предоставил. Сейчас в Армении действует обязательный призыв для мужчин в возрасте 18-27 лет сроком на 24 месяца.

Ранее сообщалось, что Турция строит военную базу на горе Арарат на границе с Арменией.

База будет иметь модульную конструкцию и располагаться на высоте 2,1 тыс. метров над уровнем моря.

Ожидается, что турецкий объект оснастят современными технологиями наблюдения в ночное время и автономными системами вооружения.

Гора Арарат перешла к Турции по Московскому договору 1921 года. Расстояние от подножья горы до столицы Армении Еревана составляет 39 км.

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