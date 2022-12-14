В Кремль не поступали предложения о «рождественском перемирии» с Киевом

Вопрос о том, чтобы достичь перемирия на Украине к Новому году, на повестке дня не стоит. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобных предложений не поступало. Кроме того, Москва не планирует выводить войска из зоны спецоперации. Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил России «подумать о мире» на Рождество и вывести войска с Украины.

На вопрос о том, рассматривают ли в Кремле возможность рождественского или новогоднего перемирия и готовы ли откликнуться, если такое предложение поступит от Киева, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: «Нет, никаких предложений ни от кого не поступало, такой темы нет на повестке дня». Он подчеркнул, что спецоперация продолжается.

12 декабря в обращении к главам стран G7 украинский президент Владимир Зеленский призвал Москву вывести войска в преддверии новогодних праздников.

«Я предлагаю России сделать конкретный и значимый шаг к дипломатическому урегулированию, о котором так регулярно упоминает Москва. Очень скоро у нас будут праздники, отмечаемые миллиардами людей. Рождество — по григорианскому календарю или Новый год и Рождество — по юлианскому календарю», — приводит его слова CNN.

По мнению главы Украины, в праздничные дни стоит «подумать о мире». Он считает, что вывод войск «обеспечит длительное прекращение боевых действий».

Зеленский также озвучил «три шага», которые по его словам приблизят мирное окончание конфликта.

«Прошу соблюдать достигнутую солидарность, Россия продолжает агрессию, а значит, должна быть продолжена и поддержка Украины. В следующем году – так же, как и в этом. Но кроме этого мы должны сделать и давно ожидаемые шаги – то, что ускорит наступление мира. Их три», – сказал Зеленский.

Первый – это «новая сила». Украинский лидер заявил, что ВСУ нуждаются в современных танках, реактивной артиллерии и дальнобойных ракетах.

Второй шаг – это помощь союзников в поддержании финансовой, энергетической и социальной стабильности Украины. В частности, Зеленский имел в виду защиту энергетической инфраструктуры Украины от атак России.

Третьим шагом для завершения конфликта, уверен Зеленский, должно стать выполнение «формулы мира». Она состоит из 10 пунктов и была представлена украинским президентом на саммите G20 в Индонезии в середине ноября.

Чтобы определить срок реализации этого плана, Зеленский предлагает созвать специальный саммит под названием Global Peace Formula Summit.

Эта позиция, по его словам, перед G7 была согласована с США. «Говорил с президентом Джо Байденом. Как всегда – предметно, полезно. У нас есть сильные договоренности. Мы скоординировали наши позиции с Америкой», — сообщил президент Украины.

Зеленский заявил, что формулу Вашингтон воспринял позитивно. Среди пунктов глава Украины упомянул необходимость обеспечения ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех», а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский подчеркнул, что «не будет никакого «Минска-3».

Эта позиция, как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, «абсолютно подтверждает» отсутствие у Киева желания вести переговоры. А предложение о «шагах к миру», наоборот, указывает на конфронтацию. «Это три шага к продолжению боевых действий», – сказал Песков.

Кроме того, по словам представителя Кремля, не может быть и речи о выводе российских войск из зоны спецоперации до конца 2022 года.

«Украинской стороне необходимо принимать во внимание реалии, которые сложились за все это время», – указал Песков. Речь идет о том, что в составе России в результате референдумов появились новые субъекты, пояснил он. Представитель Кремля уверен, что «без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед [по урегулированию] невозможно».

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что вывод российских войск нужен Украине для перегруппировки и укрепления своих позиций. «Мы жили долгих восемь лет в условиях Минских соглашений, было заключено более 20 всевозможных перемирий… Были и рождественские перемирия, и новогодние, как их только не называли представители трехсторонней контактной группы, но они абсолютно не работали», — сказал офицер НСН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что мирного урегулирования конфликта можно добиться только путем дипломатии. По его словам, образцом для этого служит четырехсторонняя зерновая сделка, в которой Анкара выступила одной из сторон.

«На примере соглашения о зерне и обмена пленными мы стали свидетелями того, что дорога к миру может быть проложена, если предоставить возможность для дипломатии», – полагает он.

Эрдоган заявил, что турецкая сторона продолжает переговоры с украинским и российским президентами в этом направлении. «Надеюсь, сначала мы добьемся прекращения огня, а затем – прочного мира в нашем регионе», – добавил политик.

То, что к прекращению боевых действий приведут мирные переговоры, считает и госсекретарь США Энтони Блинкен: «В какой-то момент, скорее всего, это закончится дипломатией, переговорами». По его словам, США хотели бы «долгосрочного мира, а не фиктивного перемирия».

Но в российском МИД уверены, что Киев не настроен на устранение конфликта. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

«Сугубо воинственный настрой демонстрирует руководство Украины. О прекращении боевых действий или перемирии нет ни слова. В Киеве настроены на эскалацию конфликта», – полагает дипломат.

Он отметил, что на встрече G20 Зеленский представил свой «очередной оторванный от действительности список» из 10 пунктов.

«Тему переговоров он сознательно проигнорировал, но четко обозначил стремление Киева воевать до победного конца», – добавил он.

Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный и вовсе «отвергает саму мысль о каких-либо переговорах, достижении компромисса», сообщил Нечаев.