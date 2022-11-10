Атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» готовится к переходу на Тихий океан

Сдача атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов» судостроителями «Севмаша» с последующей передачей Тихоокеанскому флоту, как отмечали в Минобороны, намечена до июля 2023 года. Нынешнее завершение испытаний АПЛ, в том числе с пуском ракеты «Булава», давали основания предположить, что передача нового корабля в состав ВМФ может состояться и раньше назначенного срока. Вот и генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко говорит о том, что «сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объёме». Впрочем, конкретных сроков сдачи «Суворова» он не называет.
«Испытательные работы на подводной лодке продолжаются и сейчас, даже когда она стоит у достроечной набережной, – рассказал «Газете.Ru» источник в Главном штабе ВМФ РФ. – Есть ещё ряд обязательных условий, предполагающих ревизию механизмов, загрузку всего штатного оборудования. Атомная подводная лодка – это очень сложный механизм, в надёжности которого нужно убедиться заранее, а не выявлять какие-то недостатки уже в ходе боевого дежурства. Всё идёт в соответствии с запланированными графиками. Возможно, что они сократятся, но спешка в любом случае не предполагается».
Российский флот пополняется «Бореями» с 2013 года. Тогда в составе Северного флота появился подводный ракетоносец К-535 «Юрий Долгорукий». Менее чем через год на ТОФ в состав 25-й дивизии подводных лодок поступил К-550 «Александр Невский», а ещё через год туда же прибыл К-551 «Владимир Мономах». Уже в 2020 году был передан в состав СФ усовершенствованный проект 955А («Борей-А») в виде подлодки К-549 «Князь Владимир», а следом за ним ТОФ пополнился АПЛ К-552 «Князь Олег».
«В подводном флоте России сейчас идёт плановая замена лодок на новые перспективные проекты, – рассказал «Газете.Ru» военно-морской эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. – Касается это не только ввода в строй проектов «Борей» или «Ясень-М», но и дизель-электрических лодок «Варшавянка». Этот процесс некоторое время остается неосязаемым: постройка подлодки, особенно атомного ракетоносца, достаточно длительна. Тот же нынешний «Генералиссимус Суворов» был заложен в 2014 году и вот только сейчас готовится встать в боевой строй. Но процесс-то долгий, новые лодки строятся и обновляют подводный флот, сменяя уже устаревающие корабли.
«Бореи» сейчас постепенно заменят АПЛ ещё советского проекта «Дельфин». Последняя из них, К-407 «Новомосковск», вступила в строй в конце 1990 года. Эти лодки послужат после ремонта ещё как минимум лет пять, за это время их и должны заменить лодками проекта «Борей».
Сейчас, помимо «Генералиссимуса Суворова», ожидается в 2023 году «Император Александр III». Строятся также «Князь Пожарский», «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». И это только по проекту «Борей-А». Для сравнения – прекращение выпуска аналогичных по классу американских субмарин типа «Огайо» датируется 1997 годом.
Всего до 2027 года ВМФ России должен получить 14 новых атомных подводных лодок – подобную цифру анонсировали в Минобороны РФ ещё в 2020 году. График поставок АПЛ проектов «Борей-А» и «Ясень-М» соблюдается практически точно в сроки. Часть подводных атомоходов уже передана флоту.
Сколько сейчас у России имеется АПЛ, в том числе действующих и находящихся на боевом дежурстве, доподлинно не знает никто (за исключением Главного штаба ВМФ). Считается, что их более 60 (атомных и дизельных). Оперировать можно лишь теми, которые сошли со стапелей и уже поступили в состав флотов. В большей степени достоверности можно сказать, что в советские времена было построено около 250 подводных атомоходов.
«Нынешняя численность подводных лодок стала понятием относительным, – рассказал «Газете.Ru» бывший командир подводной лодки капитан 1 ранга запаса Александр Пушкарский. – Моя Буки-28 («Б-28» в переводе с морского – «Газета.Ru») проекта 641 была одной из самых массовых дизель-электрических лодок, таких было построено более семидесяти. Хорошая была лодка, четыре из них были задействованы и во время Карибского кризиса. По сравнению с современными подводными атомными ракетоносцами это, конечно, даже не детский сад, а ясельная группа. У каждого времени – свои герои, и нынешний проект «Борей» один из них. Это, пожалуй, лучшее, что сейчас есть у нас в подводных силах флота».