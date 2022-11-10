Атомная подводная лодка «Генералиссимус Суворов» готовится к переходу на Тихий океан

Стратегический подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов», который готовится к передаче Тихоокеанскому флоту (ТОФ) ВМФ России, станет вторым серийным проектом 955-А «Борей-А» и шестым в линейке АПЛ класса «Борей». Он уже прошел обязательные испытания в море и, как сообщило Минобороны России, произвёл успешный пуск баллистической ракеты «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. АПЛ подобного класса должны прийти на смену подлодкам проектов «Кальмар» и Дельфин». «Газета.Ru» разбиралась в смене поколений подводных ракетоносцев.

Сдача атомной подводной лодки «Генералиссимус Суворов» судостроителями «Севмаша» с последующей передачей Тихоокеанскому флоту, как отмечали в Минобороны, намечена до июля 2023 года. Нынешнее завершение испытаний АПЛ, в том числе с пуском ракеты «Булава», давали основания предположить, что передача нового корабля в состав ВМФ может состояться и раньше назначенного срока. Вот и генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко говорит о том, что «сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объёме». Впрочем, конкретных сроков сдачи «Суворова» он не называет.

«Испытательные работы на подводной лодке продолжаются и сейчас, даже когда она стоит у достроечной набережной, – рассказал «Газете.Ru» источник в Главном штабе ВМФ РФ. – Есть ещё ряд обязательных условий, предполагающих ревизию механизмов, загрузку всего штатного оборудования. Атомная подводная лодка – это очень сложный механизм, в надёжности которого нужно убедиться заранее, а не выявлять какие-то недостатки уже в ходе боевого дежурства. Всё идёт в соответствии с запланированными графиками. Возможно, что они сократятся, но спешка в любом случае не предполагается».

Российский флот пополняется «Бореями» с 2013 года. Тогда в составе Северного флота появился подводный ракетоносец К-535 «Юрий Долгорукий». Менее чем через год на ТОФ в состав 25-й дивизии подводных лодок поступил К-550 «Александр Невский», а ещё через год туда же прибыл К-551 «Владимир Мономах». Уже в 2020 году был передан в состав СФ усовершенствованный проект 955А («Борей-А») в виде подлодки К-549 «Князь Владимир», а следом за ним ТОФ пополнился АПЛ К-552 «Князь Олег».

«В подводном флоте России сейчас идёт плановая замена лодок на новые перспективные проекты, – рассказал «Газете.Ru» военно-морской эксперт капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. – Касается это не только ввода в строй проектов «Борей» или «Ясень-М», но и дизель-электрических лодок «Варшавянка». Этот процесс некоторое время остается неосязаемым: постройка подлодки, особенно атомного ракетоносца, достаточно длительна. Тот же нынешний «Генералиссимус Суворов» был заложен в 2014 году и вот только сейчас готовится встать в боевой строй. Но процесс-то долгий, новые лодки строятся и обновляют подводный флот, сменяя уже устаревающие корабли.

«Бореи» сейчас постепенно заменят АПЛ ещё советского проекта «Дельфин». Последняя из них, К-407 «Новомосковск», вступила в строй в конце 1990 года. Эти лодки послужат после ремонта ещё как минимум лет пять, за это время их и должны заменить лодками проекта «Борей».

Сейчас, помимо «Генералиссимуса Суворова», ожидается в 2023 году «Император Александр III». Строятся также «Князь Пожарский», «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». И это только по проекту «Борей-А». Для сравнения – прекращение выпуска аналогичных по классу американских субмарин типа «Огайо» датируется 1997 годом.

Всего до 2027 года ВМФ России должен получить 14 новых атомных подводных лодок – подобную цифру анонсировали в Минобороны РФ ещё в 2020 году. График поставок АПЛ проектов «Борей-А» и «Ясень-М» соблюдается практически точно в сроки. Часть подводных атомоходов уже передана флоту.

Сколько сейчас у России имеется АПЛ, в том числе действующих и находящихся на боевом дежурстве, доподлинно не знает никто (за исключением Главного штаба ВМФ). Считается, что их более 60 (атомных и дизельных). Оперировать можно лишь теми, которые сошли со стапелей и уже поступили в состав флотов. В большей степени достоверности можно сказать, что в советские времена было построено около 250 подводных атомоходов.

«Нынешняя численность подводных лодок стала понятием относительным, – рассказал «Газете.Ru» бывший командир подводной лодки капитан 1 ранга запаса Александр Пушкарский. – Моя Буки-28 («Б-28» в переводе с морского – «Газета.Ru») проекта 641 была одной из самых массовых дизель-электрических лодок, таких было построено более семидесяти. Хорошая была лодка, четыре из них были задействованы и во время Карибского кризиса. По сравнению с современными подводными атомными ракетоносцами это, конечно, даже не детский сад, а ясельная группа. У каждого времени – свои герои, и нынешний проект «Борей» один из них. Это, пожалуй, лучшее, что сейчас есть у нас в подводных силах флота».