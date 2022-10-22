В Белгородской области устанавливают противотанковые заграждения. Регион снова подвергся обстрелам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что власти региона устанавливают защитные сооружения. В открытом поле в два ряда расставили бетонные блоки пирамидальной формы. Как правило, их используют в качестве противотанковых заграждений. Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что его военная структура участвует в строительстве оборонительных сооружений, а также занимается формированием «народного ополчения» в регионе.

В Белгородской области начали строить защитные сооружения. В открытом поле в два ряда расставили бетонные тетраэдры, как правило, используемые в качестве противотанковых заграждений.

«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

На одной из прикрепленных к публикации фотографий, на которой изображен сам глава региона, видна малоэтажная застройка и асфальтированная трасса.

Гладков призвал жителей не заходить в лесополосы Белгородской области из-за обстрелов и заложенных в этой местности мин. Он рассказал, что в Валуйском городском округе комбайнер наехал на мину и подорвался на ней. Мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Оборонительные сооружения

Создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 22 октября рассказал, что его военная структура занимается строительством оборонительных сооружений в Белгородской области. По его словам, несколько предприятий в регионе производят «необходимые элементы для фортификационных сооружений».

19 октября Пригожин сообщал, что его ЧВК участвует в строительстве фортификационных сооружений в ДНР и ЛНР, а также сотрудничает с белгородскими властями по тому же вопросу. Для строительства используются траншейные машины БТМ-3, разработанные в СССР.

Пригожин также заявил, что ЧВК занимается формированием «народного ополчения» в Белгородской области и обучает людей, «которые будут защищать границы».

Обстрелы в области

22 октября снова попало под обстрел село Шебекино в Белгородской области, местные власти обвинили в этом ВСУ. Погибли два человека, пострадали еще 11. По данным «Известий» и Telegram-канала «112», погибшие — мужчина и 16-летний подросток. В СК подтвердили, что один из погибших — несовершеннолетний.

«Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал глава региона.

Гладков добавил, что в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 000 человек остались без света. К 15:49 мск энергоснабжение удалось восстановить.

Шебекино — административный центр Шебекинского района, который граничит с Харьковской областью Украины. С начала российской военной операции город не раз подвергался обстрелам. В последние дни такие случаи участились. 19 октября при обстреле Шебекино пострадали три человека, один из них получил ранение в грудь и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

21 октября под обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Тогда, по словам губернатора, пострадали только гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Глава региона рассказал, что основную часть жителей вывезли.

На фоне обстрелов администрация Белгородской области рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю, а вузам Белгорода и Белгородского района — продлить дистанционное обучение до 1 декабря. Губернатор пообещал, что студентам предоставят возможность покинуть город.

Часть жителей региона обещали принять в Московской области — если они захотят уехать.

«Для тех, у кого есть такое желание, мы совместно с коллегами из Белгорода организовали возможность временного отселения к нам в Подмосковье. Мы уже подготовили порядка 550 мест в Подольске, Клину и Лосино-Петровском», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Пункты временного проживания организуют на базах детских оздоровительных лагерей. «С теплотой, вниманием и заботой примем тех, кому тяжело, чтобы люди могли выдохнуть, успокоиться, почувствовать себя в безопасности», — добавил глава региона.

В свою очередь Гладков написал, что белгородские власти готовы предоставить транспорт и «запрос жителей приграничных территорий и города Белгорода о временном переселении будет удовлетворен».

Кроме того, в Белгородской области вновь продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности, на этот раз до 6 ноября. Он был введен 11 апреля.

С 20 октября на территории Крыма, Белгородской области, Краснодарского края, Севастополя, а также в Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях действует средний уровень реагирования. В Херсонской и Запорожской областях, а также ДНР и ЛНР было введено военное положение.