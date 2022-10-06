«Где деньги?» В Госдуме заинтересовались, куда делись средства на обеспечение тыла

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев обратились к генпрокурору с просьбой проверить, как были потрачены средства, выделенные на финансирование тыла. Депутаты считают, что деньги на обеспечение мобилизованных «куда-то делись», хотя выделялись. Выяснением этого вопроса 17 сентября займется думский комитет по обороне и два замминистра обороны РФ. Что происходит с обеспечением тыла при частичной мобилизации в России — в материале «Газеты.Ru».

Где деньги?

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев рассказал «Интерфаксу» об обращении Картаполова и Пискарева к генпрокурору России.

«Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарев обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объеме средства на обеспечение тыла.

Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет, внимание — вопрос: где?» — сказал Гурулев.

Накануне Картаполов в эфире «Соловьев Live» заявил, что «деньги выделялись».

«Мало того, когда мы обсуждали бюджет в прошлом году, я спросил у представителя Министерства обороны: «Бюджет обеспечивает все ваши потребности?» Ответ: «Да». Теперь возникают вопросы», — пояснил парламентарий.

Он также считает, что военная прокуратура должна разобраться и найти ответственных за нехватку необходимого снаряжения для всех резервистов, призванных в рамках частичной мобилизации.

Гурулев уточнил РИА «Новости», что 17 октября комитет Госдумы по обороне обсудит на закрытых слушаниях проблемы обеспечения мобилизованных формой и оружием.

«Решение принято, это будет 17 числа в закрытом режиме», — сказал он.

Парламентарий отметил, что на заседании также будут присутствовать два замминистра обороны России — Алексей Криворучко и Михаил Мизинцев.

«Проблемы в следующем — ежегодно в рамках бюджета РФ на МО выделяются деньги в полном объеме, в том числе отдельной статьей — материально-техническое обеспечение…

Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть. Форма, одежда, оружие — это все», — заключил депутат.

Траты без компенсации

Столкнувшись с нехваткой амуниции, семьи мобилизованных граждан стали закупать недостающее снаряжение самостоятельно, зачастую по завышенной цене. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Sellematics, после объявления о начале частичной мобилизации продажи армейских ботинок и бронежилетов на отечественных маркетплейсах выросли за неделю в 2,5 раза. Причем «самый большой рост продаж был зафиксирован на Ozon».

После 21 сентября на этом маркетплейсе было продано в 3,6 раза больше балаклав, чем неделей ранее. Общее количество проданных изделий составило 17 тысяч штук. На Wildberries за тот же период было продано 28 тысяч балаклав, что в 1,8 раза больше, чем неделей раньше.

«Спрос на снаряжение вырос на всех маркетплейсах сразу после объявления частичной мобилизации. В итоге усредненная цена на все позиции поднялась примерно в 1,2 раза, по некоторым категориям товаров рост оказался многократным. Не думаю, что это связано со спекуляцией на высоком спросе, просто обычно самые недорогие позиции раскупают в первые дни, а поставщики не всегда успевают пополнить стоки», — заявила главный исполнительный директор компаний Sellematics Дарья Ткаченко.

Как сообщил в среду портал «Объясняем.рф», призванные по частичной мобилизации граждане «обеспечиваются всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т.д.».

«Поэтому покупка мобилизованными дополнительных элементов формы, экипировки, медикаментов <…> является его личной инициативой, и компенсация этих расходов не предусмотрена», — предупредили граждан.

4 октября спецпредставитель губернатора Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне спецоперации Сергей Мачинский посоветовал мобилизованным жителям региона не просить родственников о покупке экипировки.

«Не надо, наверное, сейчас одолевать своих близких срочными сообщениями: «Пришлите мне каску, бронежилет, тепловизор, танк, еще что-то, мне не дали вот это». Вы должны понимать, что полное оснащение солдата производится уже на его непосредственном посту, там, где ему будет предписано находиться», — заявил он в ходе пресс-конференции.

«Просто ужас»

5 октября губернатор Курской области Роман Старовойт раскритиковал состояние некоторых учебных воинских частей, где сейчас находятся мобилизованные. Ему также не понравилось отсутствие необходимого снаряжения. В своем Telegram-канале он рассказал, что лично посетил воинские части.

«Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбежки и тд и тп. Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм», — написал губернатор.

А некоторые регионы России столкнулись с нехваткой денег на обещанные выплаты мобилизованным. Губернатор Омской области Александр Бурков сообщил журналистам 4 октября, что регион испытывает трудности с выделением денег на единовременную выплату.

«У Омской области дефицит бюджета 12 млрд рублей на сегодняшний день. Мы еще не понимаем, за счет чего нам выплачивать заработную плату. И, конечно, эта проблема [с отсутствием средств на единовременные выплаты] очень больная. <...> Конечно, мы будем искать какой-то механизм решения, мы вопрос этот не оставим, будем держать на контроле», — приводит ТАСС слова Буркова.

В своем Telegram-канале он уточнил, что получил видеообращение с жалобами от призванных жителей области.

5 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Буркова, сообщил, что ситуации с нехваткой у регионов средств на выплаты мобилизованным могут возникать, но все они будут решаться во взаимодействии с федеральным центром.

«Много программ развития работает, вы видите, в регионах, большая нагрузка на региональные бюджеты. Сейчас (возникает) дополнительная нагрузка. Разумеется, у некоторых регионов есть, скажем так, резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет. Поэтому такие ситуации могут возникать, но во взаимодействии с федеральным центром это все будет решаться», — пообещал представитель Кремля.

Своими силами

Власти нескольких регионов России самостоятельно собирают и направляют мобилизованным гражданам необходимое снаряжение. Но порой им не удается задействовать для этого региональные бюджеты. Тогда они собирают деньги с граждан.

4 октября ТАСС сообщил со ссылкой на Telegram-канал губернатора Курганской области Вадима Шумакова, что жителям региона удалось собрать и отправить в поддержку мобилизованных земляков дополнительные комплекты на шесть млн рублей.

«Летом мы уже отправляли партию груза для наших ребят в составе этой бригады на территории Донбасса. Сейчас приобрели и отправили для парней еще снаряжения и допкомплектации почти на 6 млн рублей. Ребята воюют геройски», — приводит слова губернатора агентство.

В пресс-службе главы области уточнили, что также планируется приобрести продуктовые наборы в поддержку семьям мобилизованных военнослужащих 232-й бригады, базирующейся в курганском городе Щучье.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил о сборе средств мобилизованным на своей странице «Вконтакте». Он также опубликовал реквизиты, на которые любой желающий может направить деньги.

Кузнецов отчитался, что уже удалось собрать более 1,5 млн рублей. Он также регулярно публикует имена жертвователей.

Пытаются собрать необходимые средства на нужды мобилизованных земляков и жители Бурятии. Например, с 26 по 27 сентября был проведен сбор денег на дополнительное обмундирование и медикаменты мобилизованным в Баунтовском эвенкийском районе.