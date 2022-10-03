В Хабаровском крае сняли военкома. И отправили работать на Колыму

Военком Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от должности, причины отстранения не оглашаются. Губернатор Михаил Дегтярев заявил, что около половины мобилизованных в регионе вернули домой из-за несоответствия критериям отбора. СМИ сообщали, к примеру, что в городе Бикине повестка пришла мужчине с шизофренией. Чуть позже стало известно — Лайко назначен на пост военкома Магаданской области, вакантный после увольнения предыдущего военкома. «Газета.Ru» разобралась в перестановках военных комиссаров на Дальнем Востоке.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что военный комиссар региона Юрий Лайко был отстранен от должности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы края, решение «никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент».

Конкретную причину снятия с должности Лайко Дегтярев не раскрыл. При этом, рассказывая о ходе мобилизации в Хабаровске и других населенных пунктах края, он указал на многочисленные ошибки. По словам Дегтярева, несколько тысяч человек получили повестки и прибыли в военкоматы, но «из них порядка половины вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту». Видео доступно в Telegram-канале Дегтярева.

«Частичная мобилизация касается только категорий, которые утверждены Министерством обороны и президентом. Все факты перегибов должны пресекаться», — добавил губернатор.

30 сентября хабаровское отделение «Общероссийского народного фронта» сообщило, что по повестке в городе Бикине был мобилизован мужчина, стоящий на учете в психиатрической больнице с диагнозом «шизофрения». Три дня спустя представитель организации рассказал РИА «Новости», что мужчину вернули в Хабаровск на медобследование.

РИА «Новости» со ссылкой на Восточный военный округ при этом сообщает, что

Юрий Лайко был назначен на пост военного комиссара Магаданской области — «аналогичную вакантную должность в связи со служебной необходимостью».

Путаница на Колыме

С момента объявления в РФ частичной мобилизации 21 сентября СМИ неоднократно сообщали об ошибках военкоматов и различных ситуациях с военкомами.

27 сентября издания с Колымы сообщили, что и.о. военного комиссара Магаданской области Евгений Деркач был отправлен в отставку – якобы в связи с допущенными в ходе мобилизации ошибками.

«Руководство военкомата сменилось из-за этой ситуации с частичной мобилизацией, я обратился к командующему Восточным округом. И сюда прислали профессионального офицера, который организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии. Кандидатура на постоянной основе по приказу командующего округом для Магадана подбирается», — заявил губернатор Колымы Сергей Носов.

Чиновник добавил, что «при прежнем военкоме система воинского учета была фактически разрушена». В регионе призвали множество медработников местной «скорой помощи» и отцов многодетных семейств. Конкретных фамилий замешанных в истории военкомов Носов не назвал.

Федеральные СМИ при этом сообщали, что с поста военкома Колымы был снят не Деркач, а военный комиссар, полковник Сергей Барановский – он был военкомом с 2008 года. Барановский по-прежнему значится на сайте военкомата Магаданской области как военком.



При этом Барановский был уволен с должности еще в августе – указ о мобилизации подписывал подполковник Деркач.

Впоследствии в разговоре с «Лентой.ру» губернатор Сергей Носов объяснил, что Деркача отправить в отставку должны были через неделю, после его первоначального заявления.

«По его [Деркача] отставке я сам слышал решение. Не я его отправлял в отставку, это не в компетенции губернатора. Командующий [Восточного военного округа] принял [решение], новый офицер появится где-то через неделю. Товарищ командующий сказал, что он очень достойный», — сказал Носов.

По его словам, Барановский «с января не работает — это всем известно, но товарищ Деркач работал у него заместителем все эти годы».

Судя по сообщению Восточного военного округа, хабаровский военком Лайко направлен на освободившийся пост, который занимали на Колыме полковник Барановский и подполковник Деркач. Однако, по данным местных СМИ, имя снятого с должности «за допущенные при мобилизации ошибки» военкома так и не было названо властями.

Губернаторы ругают военкоматы

С начала частичной мобилизации в РФ губернаторы двух десятков регионов раскритиковали военкоматы за многочисленные ошибки. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, ответственность за обеспечение призыва ложится на губернаторов.

Первым был глава Якутии Айсен Николаев – он указал, что зачастую повестки приходят тем гражданам, которые не должны подлежать мобилизации.

29 сентября глава Дагестана Сергей Меликов с использованием нецензурной лексики раскритиковал военкома Дербента за следующий шаг: по улицам города ездили машины с громкоговорителями, через которые всех местных мужчин призывали срочно явиться в военкомат.

«Как может военком Дербента с подобным текстом отправлять людей? «Всем гражданам мужского пола города Дербента срочно явиться в военный комиссариат». Что это, [нецензурное слово], за идиоты?! Вы что, дебилы, [нецензурное слово]?!» — заявил он на заседании Совбеза Дагестана.

«Кто их уполномочил ездить по городу? Это не что иное, как распространение фейковой информации, за которую сегодня тоже предусмотрены статьи УК», — добавил Меликов.