«Зачем врачей зачисляют мотострелками?» Что сказал о мобилизации президент Путин

Владимир Путин призвал исправить все ошибки при мобилизации и вернуть домой мобилизованных мужчин, которые не соответствуют критериям призыва. Он также возмутился, что в ряде военкоматов «заворачивают обратно» добровольцев. Президент также рассказал участникам совещания Совбеза, что мобилизованных сразу не отправят на передовую, они должны пройти дополнительную военную подготовку. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин провел сегодня совещание с постоянными членами Совета безопасности, чтобы обсудить «жизненно важный вопрос для нас» — организацию работы по частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в ходе призыва совершается много ошибок.

«Есть случаи, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий, причем с многолетним опытом, вместо службы там, где они действительно нужны, и на что они готовы, например, в госпиталях, — зачисляют мотострелками. Зачем? А добровольцев, которые сами, без повестки пришли в военкоматы, а таких много, заворачивают обратно. Они якобы не имеют нужных военно-учетных специальностей», — указал глава государства.

«Со всем этим — без суеты, спокойно, но быстро, детально, основательно — нужно разобраться», — сказал он.

Путин призвал генпрокурора РФ незамедлительно реагировать на сообщения о нарушениях в ходе частичной мобилизации: «По моему поручению в призывные комиссии включены прокуроры соответствующих уровней. Я прошу генерального прокурора незамедлительно реагировать на каждый сигнал». По его словам, в ряде регионов уже появились рабочие группы при военкоматах, которые оказывают гражданам необходимую помощь.

Критерии для мобилизации

«По предложению Министерства обороны и Генерального штаба с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация, все поручения правительству, министерству обороны, Генеральному штабу, главам регионов даны», — напомнил Путин.

Президент обратил внимание на то, что «сформулированы критерии, по которым проводится частичная мобилизация».

«Повторю: призыву подлежат граждане, которые находятся в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет востребованные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — сказал он.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу в тот же день заявил, что власти собираются мобилизовать 300 тыс. россиян.

Практически сразу появилась информация о том, что военкоматы по ошибке вручают повестки мужчинам без военных билетов, не имеющим профильных специальностей, не служившим, не прошедшим медкомиссию и имеющим категорию годности, при которой человек призываться не должен, по крайней мере, в первую волну.

Так, в Белгородской области повестки получили студенты вузов, причем процесс по их возвращению домой позже взял под контроль глава региона Вячеслав Гладков. Он также посетил воинскую часть в соседнем регионе, где находятся призванные в рамках частичной мобилизации жители Белгородской области, и нашел ошибки в документах нескольких призывников. В Бурятии призвали 70 многодетных отцов, у которых четверо или более детей. В Якутии назад вернулся сразу 51 призывник, не подошедший по критериям частичной мобилизации и освобожденный от воинской службы.

Подготовка мобилизованных

29 сентября Путин также подчеркнул, что мобилизованные граждане перед отправкой в части в обязательном порядке должны пройти дополнительную подготовку и только потом принимать участие в боевых действиях.

«Такое слаживание, обучение людей — требование, которое должно выполняться неукоснительно», — добавил президент.

Сегодня в Минобороны сообщили, что призванные в рамках мобилизации будут выполнять задачи по контролю и обороне подконтрольных территорий в составе подразделений резерва и усиления.

«После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные мобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что мобилизованные в Якутии граждане уже принимают участие в боевых действиях. Военный комиссар республики Александр Авдонин опроверг эту информацию. По его словам, жители республики проходят подготовку в Восточном военном округе, а после будут подходить ближе к районам боевых действий. «Многие части даже не будут туда заходить, а останутся на территории Российской Федерации в частях подкрепления и резерва», — заявил он.