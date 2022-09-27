Армия

«Отставаний от плана нет, сроки назвать не могу». Как идет мобилизация в Москве

Военный комиссариат Москвы отказался называть сроки мобилизации в городе

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Мужчины у временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве, 26 сентября 2022 года

Мужчины у временного пункта мобилизации в Театре Романа Виктюка в Москве, 26 сентября 2022 года

Сергей Фадеичев/ТАСС
Военный комиссариат Москвы не будет разглашать сроки мобилизации в столице — эти сведения относятся к информации ограниченного доступа, сообщил заместитель городского военкома Максим Локтев. По его словам, отправка мобилизованных осуществляется «в соответствии с планом». Он добавил, что военнообязанные москвичи, забронированные работодателем, имеют право на свободное перемещение по стране и выезд за границу.

«Составлен план отправки [мобилизованных] в ВС РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением», — рассказал во вторник, 27 сентября, заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев. Его слова приводит ТАСС.

Комментируя новости о том, что в Крыму мобилизационные мероприятия уже закончены, Локтев указал, что это объясняется количеством местного населения и тем, что «граждан, пребывающих в запасе, гораздо меньше, чем в Москве».

Он добавил, что военнообязанные москвичи, забронированные работодателем, имеют право на свободное перемещение по стране и выезд за границу.

«Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу. В установленном порядке документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации», — уточнил полковник.

В свою очередь, заместитель военного прокурора 231-го военного гарнизона Москвы Андрей Карпов заявил, что все поступающие от граждан Москвы обращения, связанные с частичной мобилизацией, будут рассмотрены — по ним проведут надзорные мероприятия и дадут правовую оценку.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в стране частичной мобилизации. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тыс. человек, в первую очередь имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.

Как разъяснили в Генштабе, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55.

Согласно законодательству, мобилизация не коснется забронированных граждан (в том числе сотрудников оборонных предприятий и ряда других категорий работников).

Кроме того, не призовут тех, кто занят постоянным уходом за членом семьи, имеет четырех и более детей в возрасте до 16 лет либо четырех и более братьев и сестер в возрасте до 8 лет (при условии, что мать воспитывает их без мужа). Не подлежат призыву и те, кто признан временно негодным к службе по состоянию здоровья.

Под мобилизацию не подпадают и россияне, которые постоянно живут за пределами страны и не состоят на воинском учете. Те, кто находится в краткосрочной поездке, могут быть призваны. Призыв не затронет студентов очной формы обучения и военнослужащих-срочников.

Отсрочку могут получить и работающие по специальности полный рабочий день сотрудники IT-компаний, операторов связи и СМИ. Минцифры ранее обнародовало список из 195 специальностей в сфере IT и связи, подходящих под критерии освобождения соответствующих сотрудников от частичной мобилизации.

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